Surse: Secretarul de stat al PSD lăsat fără atribuții de Ligia Deca și le primește înapoi. Ciucă nu ar fi știut de decizie

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a cerut, miercuri seara, în ședința Coaliției, ca secretarul de stat în Ministerul Educaţiei Florin Lixandru, lăsat fără atribuții de ministrul Ligia Deca să fie repus în drepturi. Surse din Coaliția de guvernare susțin că premierul Nicolae Ciucă ar fi spus în ședință că el nu știa de dicizia Ligiei Deca.

Secretarul de stat al PSD, Florin Lixandru, își primește atriuțiile înapoi, după ce liderul social-democraților a criticat decizia ministrul Educației, Ligia Deca, în Coaliție.

Florin Lixandru a anunțat miercuri că i-au fost retrase atribuţiile printr-un ordin de ministru pentru că a criticat legile educației. El a acuzat că a fost pedepsit pentru „delict de opinie”, după ce a cerut o dezbatere mai amănunțită a proiectului și a venit cu propuneri.

„Pentru un delict de opinie, azi mi s-au retras atribuţiile. Perspectiva PSD asupra legilor Educaţiei este că sunt proiecte mult prea importante ce trebuie dezbătute temeinic, pe îndelete! PSD va pune în discuţia coaliţiei stabilirea unui calendar extins de analiză publică şi adoptare. Timp este suficient, jalonul PNRR privind Legile Educaţiei are termen trimestrul 3 al acestui an; în plus, inclusiv Comisia Europeană recomandă ca proiectele care cuprind reforme sistemice, deci şi cele privind Legea Educaţiei, să nu fie grăbite pentru încadrarea în termen, ci să fie calitativ pregătite/finalizate până la data depunerii cererii de plată, respectiv până în martie 2024”, a scris Florin Lixandru miercuri, pe Facebook.

Potrivit acestuia, analiza pe care PSD a făcut-o până acum asupra proiectelor de lege „concepute de ministerul Educaţiei a evidenţiat necesitatea corectării câtorva chestiuni cheie, definitorii pentru viitorul copiilor”.

