Surse: Sorin Grindeanu e supărat pe UDMR. Ce a discutat șeful PSD cu Kelemen Hunor

Înaintea consultărilor de la Cotroceni, președintele PSD Sorin Grindeanu a discutat cu cel al UDMR, Kelemen Hunor, potrivit surselor Digi24, care susțin că social-democrații ar fi supărați pe UDMR pe motiv că ar fi dat calculele peste cap unei eventuale majorități.

În acest moment, social-democrații sunt în căutarea unei majorități, pentru că singuri nu au voturile necesare pentru a trece orice variantă de guvern prin Parlament. Prin urmare, PSD încearcă să obțină susținere din partea celorlalte partide cu care au mai făcut parte din coaliția de guvernare.

Sorin Grindeanu a discutat în această dimineață, potrivit informațiilor Digi24, cu Kelemen Hunor, dar a fost o discuție care i-a nemulțumit pe reprezentanții PSD. Cel mai probabil pentru că liderul UDMR nu a dat un cec în alb și nu a spus clar: „Da, vreau să fac o majoritate în acest moment cu voi”.

Este o poziție interesantă din partea lui Kelemen Hunor dacă ar fi să ne uităm la declarațiile din ultima perioadă pe care le-a făcut liderul UDMR, care de fiecare dată făcea apel la refacerea coaliției de guvernare, chiar îl îndemnase pe liberalul Siegfried Mureșan, care a fost propus premier, să discute cu social-democrații, ceea ce lăsa de înțeles că ar vrea să aibă o susținere mai amplă pentru un posibil guvern.

Cel mai probabil, cei de la UDMR în acest moment și-ar dori o majoritate, dar la care să participe și liberalii, nu doar acei câțiva parlamentari care i se opun în acest moment lui Ilie Bolojan. De aici și poziția lui Kelemen Hunor.

Potrivit informațiilor Digi24, dinspre Cotroceni vom vedea o variantă de premier independent, dar chiar și pentru aceasta, surse din Partidul Social Democrat spun că, pentru a avea sprijinul PSD, ar trebui ca miniștrii să fie politici. PSD susține doar această variantă.

Editor : M.B.