Susținători ai lui Călin Georgescu s-au supărat pe George Simion: „Noi, băieții din stradă, te declarăm pe tine un laș și un trădător”

Revoltă printre susținătorii lui Călin Georgescu la adresa liderului AUR, George Simion. Aceștia sunt nemulțumiți că, dupăprotestul din parcul izvor, politicianul nu a venit și la protestul din fața Arestului Central, acolo unde se află fostul candidat la prezidențiale, informează Digi24. Spre seară, el a fost fotografiat la meciul de fotbal al României contra Poloniei, pe Arena Națională.

Asta deși la prânz Simion a fost prezent la mitingul pentru susținerea lui Georgescu în Parcul Izvor, unde a ținut și un discurs.

Pe de altă parte, pe rețelele de socializare au apărut mesaje ale unor parlamentari AUR din care reiese că aceștia le-ar fi cerut simpatizanților să plece acasă după manifestație.

Într-o reacție pentru Digi24, AUR susține că „voci punctuale care vor să dezbine și să provoace ură nu reprezintă susținătorii lui Călin Georgescu. AUR a fost ieri alături de susținătorii domnului Georgescu la mitingul din Parcul Izvor, dar și la Arestul Central”, a mai spus formațiunea.

„Simioane: aici la arest de ce nu vii? Ne-ai chemat la Izvor să le arăți tu la polonezi, cât ești la tare, ai făcut un discurs de marketing și atât? Ai suit lumea în autocare și ai plecat și tu cu ei. Vino tată în copii, între lume, că ai e Călin Georgescu, nu acolo”, transmite un fan Georgescu pe TikTok.

Susținătorii lui Călin Georgescu îi reproșează liderului AUR că, după ce a participat la mitingul neautorizat din Parcul Izvor, nu a venit alături de ei și în fața Arestului Central pentru a cere eliberarea fostului candidat la prezidențiale.

„Și-a luat oamenii și a plecat acasă. AUR-ul și-a luat oamenii și i-a suit în autocare și au plecat acasă, ca să știți”, transmite din fața Arestului Central un al susținător al lui Georgescu.

Pe de altă parte, tot pe rețelele de socializare au fost publicate mesaje ale unor parlamentari AUR, din care reiese că aceștia i-ar fi îndemnat pe simpatizanții partidului prezenți la mitingul de la Izvor, să nu se deplaseze și la Arestul Central, ci spre autocare și să se întoarcă în localitățile de domiciliu.

De altfel, la manifestația de la Izvor, George Simion a ținut și un discurs: „Vrem eliberarea lui Călin Georgescu, un proces corect și dreptate pentru toți românii.”

Mai mulți susținători ai lui Georgescu au protestat până târziu în fața Arestului Central.

Pe de altă parte, în comentarii apărute pe rețelele sociale, susținătorii lui Călin Georgescu s-au declarat nemulțumiți și, de faptul că George Simion a preferat să meargă la meciul de pe Arena Națională dintre România și Polonia, și nu la protest. O fotografie cu liderul AUR în tribune a fost publicată pe rețelele sociale de un deputat al partidului.

„Niciodată nu ai venit lângă Călin Georgescu și întotdeauna ai fugit, iar noi, băieții din stradă, te declarăm pe tine un laș și un trădător”, sună un alt mesaj, la fel de radical al susținătorilor lui Georgescu.

Editor : Sebastian Eduard