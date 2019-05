Principala problemă a partidelor cu discurs anti-PSD. Explicaţiile politologului Andrei Ţăranu

Scorul pe care partidele îl vor obţine la alegerile europarlamentare este important şi pentru viitorul liderilor lor. Spre exemplu, dacă PNL nu va obţine scorul pe care îl arată sondajele, s-ar putea ca Ludovic Orban să aibă probleme privind conducerea PNL, a explicat la Digi24 politologul Andrei Ţăranu. În ce priveşte partidul lui Victor Ponta, i-ar fi utilă obţinerea unui scor care să îl facă atractiv pentru politicienii care să realizeze că nu au un viitor în PSD, a adăugat politologul.

Cum va influenţa rezultatul obţinut după alegerile europarlamentare viitorul liderilor politici din România? Aceasta a fost chestiunea pe care Andrei Ţîranu a analizat-o, realizând şi un tabloul al principalilor competitori ai PSD.

Şi în PNL se vor ridica probleme dacă scorul nu va fi cel dorit, a spus politologul, care a încercat să explice astfel impactul scandalului iscat după ce doi membri ai filialei Cluj Napoca au distribuit pliante cu informații false pe care apărea sigla Alianței USR-PLUS. În urmă cu aproape două săptămâni, Alianţa 2020 USR PLUS a anunțat că este ţinta unei campanii de dezinformare prin pliante primite de oameni în cutiile poştale și că va face plângere penală. Pe unul din pliante scria că alianța ar vrea ca avortul să fie obligatoriu în România, citat atribuit unui membru fictiv al Alianţei 2020 USR PLUS. Un alt pliant prezenta un comentariu postat pe Facebook de Oana Bogdan, membră PLUS, despre proprietate, drept fragment dintr-un interviu acordat unui ziar belgian.

"Cearta în Opoziţie, că s-au trimis scrisori gen fake news şi tot felul de presiuni sociale pe care le-au făcut asupra potenţialilor alegători ai Alianţei 2020 arată că PNL nu mai are o strategie foarte clară. Nu mai e singurul competitor contra PSD. Or, această condiţie trebuie să îl găsească foarte repede cu o nouă metodă de campanie, dacă nu va avea scorurile pe care ni le arată sondajele, s-ar putea ca şi Ludovic Orban să aibă probleme privind conducerea PNL.

Pe dreapta sunt o mulţime de partide care se opun PSD. Şi nu numai pe dreapta. Pro România e tot atât de vocală contra PSD pe cât sunt şi PNL, şi USR", a spus politologul.

Întrebat despre scorul pe care l-ar putea obţine Pro România, Andrei Ţăranu a spus că nu crede că partidul lui Victor Ponta nu va trece pragul, întrucât are organizaţii puternice, aşa cum sunt, de exemplu, Brăila, Dâmboviţa.

"Problema e nu să treacă pragul, ci să obţină un scor care să îi permită, cum numim noi, potenţialul de şantaj, adică de a avea potentialul de a fi atractiv pentru diverşi parlamentari, senatori, preşedinţi de consilii judeţene, primari, care să se simtă că nu au un viitor foarte strălucit în PSD şi care să facă pasul rapid către Victor Ponta. Acest potenţial poate fi măsurat printr-un scor relativ bun, peste 10% în aceste alegeri.", a afirmat Andrei Ţăranu.

Întrebat despre situaţia partidului lui Traian Băsescu, politologul a precizat că electoratul PMP nu este stabil şi că mai degrabă ar vota cu un partid mai mare în condiţiile în care discursul anti -PSD e acum al tuturor, cu excepţia, evident, a PSD şi ALDE.

"Cu excepţia PSD şi ALDE, toate partidele au ca discurs justiţia şi PSD. În aceste condiţii, de ce nu te-ai duce să votezi cu un partid mai mare? De ce te-ai duce să votezi cu un partid relativ mic, dacă el nu propune cu totul şi cu totul altceva?", a mai declarat Andrei Ţăranu.

