Tăierea salariilor în instituții. Explicații venite de la Guvern: „E vorba de reducerea cheltuielilor, pot fi reduse sporurile"

ministrii in sedinta de guvern cu ilie bolojan
Ședință de guvern. Foto: gov.ro
Vicepremierul Ionuț Moșteanu a lăsat de înțeles, la finalul ședinței de Guvern de joi, că pachetul care ar urma să reducă cheltuielile în administrația publică va mai întârzia, după ce liderii Coaliției nu s-au înțeles. Purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu, a transmis că nu vor fi tăiate direct salariile, însă pot fi reduse sporurile unor angajați. Fiecare șef de instituție va decide „cum pune în practică această reducere cu 10%”.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a subliniat că proiectul discutat în Coaliție nu prevede o tăiere directă a salariilor cu 10% în sectorul bugetar. Aceasta a admis, însă, că unele sporuri ar putea fi tăiate, astfel că veniturile vor fi reduse. 

„Nu e vorba de o tăiere a salariilor cu 10%, nu se taie salariile. E vorba de o reducere a cheltuielilor cu salariile, iar fiecare operator va decide cum operează această reducere. (...) Se pot reduce unele sporuri care sunt foarte mari și se suprapun cu alte sporuri”, a declarat aceasta. 

Întrebată dacă acest lucru nu va însemna de fapt reducerea veniturilor angajaților, Dogioiu a precizat: „ M-ați întrebat de salarii. Sporurile pot fi reduse. Rămâne la latitudinea fiecărui ordonator de credite cum pune în practică această reducere cu 10%”.

Ionuț Moșteanu, vicepremier și ministru al Apărării, a fost întrebat când va fi reforma administrativă gata, acesta precizând că „discuția e mai amplă în realitate”:

„Au fost discuții în Coaliție. Am prezentat punctul meu de vedere: nu cred că, în momentul de față, la realitățile istorice pe care le trăim, este oportună reducerea în anumite zone a anvelopelor salariale. Vor fi discuții în continuare la nivel de coaliție și de guvern.

Presiunea bugetară e mare, costurile cu salariile sunt mari, undeva la 150 de miliarde pe an. 12 miliarde de lei sunt la MApN.

Discuția e mai amplă, în realitate”

Întrebat dacă reforma va fi gata până la alegerile din 7 decembrie, Moșteanu a precizat: „Trebuie să vedem dacă o facem până atunci (până la alegeri n.red) sau după. Trebuie să o avem pentru bugetul de anul viitor. Mai sunt discuții, vor mai fi discuții”.

Totodată, ministrul a refuzat să comenteze faptul că PSD a anunțat că nu va susține tăierile de salarii:

„Nu vreau să comentez pozițiile PSD și ale domnului Grindeanu. A fost o discuție marți, vor mai fi. Vedem la ce soluție ajungem. (...) Trebuie să revenim deasupra problemei, pentru că suntem într-o poziție foarte proastă, generată de proasta administrare a bugetului în ultimii ani”.

