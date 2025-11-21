Live TV

Tăierile din administrație, puse pe pauză până după alegerile din București. Cum comentează președintele Nicușor Dan

nicușor dan
Nicușor Dan, președintele României.

Liderii Coaliției de guvernare ar fi decis, potrivit unor surse politice, să amâne luarea unei decizii privind tăierile din administrație până după alegerile din 7 decembrie. Președintele Nicușor Dan susține că este decizia Coaliției și, dacă va fi nevoie, va media discuțiile. 

„E o chestiune guvernamentală. Înțeleg că au agreat (liderii Coaliției n.red) să lase această discuție după 7 decembrie. O voi urmări și, în măsura în care voi avea întâlniri cu liderii, îmi voi exprima punctul de vedere”, a declarat președintele Nicușor Dan, vineri. 

Întrebat ce părere are despre noua amenințare a PSD cu ieșirea de la guvernare, șeful statului a transmis: „Trebuie să facem diferența între declarații politice și acțiuni concrete”.

„Discuția e abia la început. Eu sunt mediator, iar dacă va fi nevoie de opinia mea, mă voi pronunța”, a mai completat președintele, referitor la tăierile cu 10% a salariilor din administrația centrală. 

Și vicepremierul Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a vorbit despre posibilitatea de a amâna reforma administrației până după alegerile locale. „Discuția e mai amplă în realitate”, a precizat acesta la finalul ședinței de guvern de joi.

Întrebat dacă reforma va fi gata până la alegerile din 7 decembrie, Moșteanu a precizat: „Trebuie să vedem dacă o facem până atunci (până la alegeri n.red) sau după. Trebuie să o avem pentru bugetul de anul viitor. Mai sunt discuții, vor mai fi discuții”.

Negocierile din Coaliția de guvernare privind tăierile din instituții s-au blocat, după ce liderii nu au căzut de acord dacă să taie bugetul de salarii cu 10% sau doar să reducă unele cheltuieli. 

Pe de o parte, Ionuț Moșteanu a cerut o exceptare pentru militari, iar liderul UDMR, Kelemen Hunor, pentru educație. Social-democrații au convocat de urgență o ședință în partid și au stabilit că nu vor susține tăieri de salarii, deși inițial au fost de acord cu propunerea. 

Citește și: Blocaj pe tăierile din instituții: PSD vrea reduceri de cheltuieli cu 10%, nu de salarii. Grindeanu: „Nu suntem PDL și Băsescu”

