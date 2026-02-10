Live TV

Ședință a Guvernului Bolojan.
Ședință a Guvernului Bolojan. Foto cu caracter ilustrativ: gov.ro
„Pe asumare procedura se prelungește”

Reforma administrației și măsurile de relansare economică ar urma să fie adoptate prin ordonanță de urgență, potrivit informațiilor Digi24. Anterior, premierul Ilie Bolojan anunța că aceste măsuri vor fi adoptate prin asumarea răspunderii Guvernului. Surse au mai declarat că Executivul ar urma să dea undă verde actului normativ cel târziu săptămâna viitoare.

„Ne amintim că social-democrații spuneau că dinspre Ministerul Justiției a venit o recomandare prin care ar trebui să treacă această reformă administrativă prin angajarea răspunderii, pentru că nu se poate face prin ordonanță de urgență. Însă din informațiile Digi24, în această săptămână au existat mai multe discuții, atât între Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor, cât și între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.

Au discutat liderii despre ce să facă mai departe, pentru că dacă vor veni cu angajare de răspundere, asta înseamnă că cel mai probabil cele două măsuri propuse, adică reforma administrativă, dar și relansare economică, vor fi blocate la Curtea Constituțională. Ne-am obișnuit cu Opoziția să depună fie moțiune de cenzură, fie ulterior să atace aceste proiecte către Curtea Constituțională, ceea ce ar însemna cel puțin încă două săptămâni de acum înainte și din nou s-ar întoarce Coaliția la mâna CCR.

Așa că s-a ajuns la această decizie prin care să vină totuși cu o ordonanță de urgență. Ar ajuta inclusiv pentru că intră automat în vigoare, deci se poate face bugetul fără probleme. Mai mult de atât, știm că odată ce e dată această ordonanță de urgență, dacă social-democrații vor vrea să mai modifice unele lucruri, vor putea să o facă în Parlament, acolo unde va ajunge proiectul.

Din informațiile noastre, aceste proiecte vor trece într-o ședință de guvern, cel mai târziu săptămâna viitoare, dar s-ar putea chiar vinerea aceasta să fie o ședință a Executivului, iar după acel moment vor intra automat în vigoare, fiind făcute prin ordonanță de urgență”, relatează jurnalista Ema Stoica.

Marțea trecută, într-o intervenție la Digi24, președintele UDMR, Kelemen Hunor, declara că e luată în calcul varianta adoptării măsurilor prin ordonanța de urgență, argumentând că ar ajuta la intrarea bugetului în luna februarie în Parlament.

„Săptămâna trecută a fost o discuție - să mergem eventual cu ordonanță de urgență, ca să scurtăm procedura. Asta a fost ultima discuție. Cum Codul administrativ a fost acum foarte mulți ani adoptat prin ordonanță de urgență, modificarea se poate prin ordonanță de urgență, spuneam noi, nu asumare”, a declarat Kelemen Hunor,.

„Pe asumare procedura se prelungește. Nu se prelungește că mai urmează și o moțiune de cenzură, că asta nu e o problemă. Dacă există majoritate, opoziția depune o moțiune de cenzură, nu e nicio problemă, e un instrument constituțional de a controla Guvernul, se face dezbaterea, se face votul, dacă totul e ok, mergem mai departe. Dar dacă este legea contestată la Curtea Constituțională, până când nu e publicată în Monitorul Oficial legea - și nu poți să publici până când nu ai decizia Curții Constituționale - n-ai cum să construiești bugetul, că bugetul trebuie construit pe cifrele din această lege - și pe administrația centrală, și pe administrația locală. De aceea eu cred că, dacă mergem pe varianta ordonanței de urgență, atunci putem să intrăm cu bugetul după 20 februarie în Parlament. Dacă mergem pe asumare, nu prindem luna februarie cu bugetul în Parlament. Vorbind real, eu nu vreau să vând iluzii nimănui', argumenta șeful UDMR. 

El anunța că discuția privind proiectul pentru administrația centrală și locală e încheiată, iar dacă mai sunt corecții mici, pot fi făcute prin procedura de avizare.

„Dezbaterea publică a fost făcută și nuanțele pot fi corectate pe procedura de avizare. Pachetul economic a fost discutat și este gata, doar trebuie, și am înțeles că mâine, poimâine, în zilele următoare e o discuție la Ministerul de Finanțe, trebuie pus sub forma unei legi tot ce am discutat. Și este un pachet ambițios pe foarte mulți ani, nu e vorba de 2026. În 2026 efectele vor fi minore pe buget, fiindcă până când se aplică, ne prinde toamna și așa era și gândit. (...) Toată lumea a fost de acord, am discutat și PNL, și USR, și toată lumea, fiecare a contribuit la acest pachet economic. (...) Dar trebuie pus în proiect de lege, da? Trebuie să mergem în pachet, că asta a fost decizia coaliției”, mai explica liderul Kelemen Hunor.

 

