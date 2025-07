Rechemată din postul de viceconsul, pe care îl ocupa în New York, la decizia ministrului de Externe, Oana Țoiu, fiica fostului deputat PSD Radu Cristescu i-a transmis demnitarului un mesaj de revoltă. Tamila Cristescu a postat pe o rețea socială o fotografie în care poartă un tricou inscripționat cu un text vulgar, direcționat către ministră. Oana Țoiu a explicat, pe 9 iulie, într-o intervenție la Digi 24, că „în decizia de rechemare nu a cântărit în niciun fel legătura de rudenie, nici afilierea politică a familiei”, ci „faptul că existau în minister mai multe petiții, reclamații, legate de acest lucru”.



Tamila Cristescu a postat o fotografie pe Internet în care poartă tricoul cu mesajul vulgar, alături de postarea „from NY with love” (trad. Din New York, cu dragoste), etichetând-o pe Oana Țoiu.

Tamila Cristescu a insultat-o pe ministra de Externe, Oana Țoiu, într-un mesaj postat online. Sursa: Instagram/tamilaac

Pe 28 iunie, ministrul Afacerilor Externe a semnat rechemarea imediată şi încetarea detaşării în MAE a fiicei fostului deputat PSD de Satu Mare, Radu Cristescu, Tamila Andreea Cristescu. Aceasta era detaşată ca agent consular la New York.

”În contextul procesului de reformă şi întărire a capacităţii Ministerului Afacerilor Externe, proiect asumat ca parte din programul de guvernare aprobat de Parlamentul României, Oana Ţoiu, ministrul Afacerilor Externe, a solicitat structurilor ministerului o evaluare rapidă şi propuneri concrete de reformă. Acestea trebuie să aibă în vedere prioritar profesionalizarea numirilor în funcţii şi a trimiterilor la post în reţeaua externă de misiuni diplomatice şi oficii consulare. Obiectivul asumat presupune ca acestea să fie bazate pe criterii de competenţă şi profesionalism”, a arătat MAE.

Scandalul detașării Tamilei Cristescu

Deputatul USR Alexandru Dimitriu, secretar al Comisiei pentru Constituţionalitate din Camera Deputaţilor, a solicitat ministrului de Externe să explice motivele pentru care Tamila Andreea Cristescu, fiica fostului deputat PSD Radu Cristescu, a fost detaşată la Consulatul României de la New York, în ciuda faptului că nu are nicio experienţă diplomatică şi nimic din activitatea profesională anterioară nu o recomanda pentru o asemenea funcţie, scrie news.ro.

Solicitarea deputatului USR a venit în urma articolelor din presă, inclusiv o investigație Snoop, care arătau că Tamila Cristescu a fost detaşată, la cererea Ministerului de Externe, de la Primăria Sectorului 4 pe poziţia de referent relaţii, apoi ca agent consular la Consulatul României la New York, arăta USR într-un comunicat.

Deputatul USR susţinea că ”detaşarea Tamilei Cristescu este o nouă dovadă a dispreţului total faţă de competenţă şi meritocraţie în aparatul de stat, numind o tânără în vârstă de doar 23 de ani şi fără niciun fel de experienţă diplomatică în funcţia de viceconsul si apoi de agent consular la New York”.

”Aceasta este încă o decizie iresponsabilă, care decredibilizează profund România în ochii partenerilor săi internaţionali. Într-una dintre cele mai importante misiuni consulare ale ţării noastre, Guvernul alege să trimită o tânără lipsită de orice pregătire profesională în domeniu, doar pentru că - aşa cum pare din informaţiile publice - are relaţii personale sau politice în cercurile puterii. Funcţia de consul presupune nu doar cunoştinţe temeinice în domeniul relaţiilor internaţionale, ci şi responsabilitate, experienţă şi capacitate de reprezentare diplomatică. Şi ne mai întrebăm de ce SUA suspendă programul Visa Waiver pentru români!”, acuza deputatul USR Alexandru Dimitriu.

Editor : C.A.