Video Tanczos Barna acuză AUR că a adus „influență rusă în politică românească”: „A susţinut mişcări anti-europene”

George Simion. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat duminică, la Digi24, că AUR este un partid care a susţinut mişcări anti-europene şi că are o legătură foarte îndoielnică cu tot ce înseamnă influenţa rusă în politică românească. De asemenea, el a precizat că Fidesz nu a adus influenţă rusă în Ungaria, ci a încercat să protejeze industria şi consumatorii maghiari de energie scumpă.

Întrebat de ce PSD este un partid pro-european şi AUR nu, Tanczos Barna a răspuns: „Din punctul nostru de vedere, AUR este un partid care a susţinut mişcări anti-europene şi are o legătură foarte îndoielnică cu tot ce înseamnă influenţa rusă în politică românească”, a declarat Tanczos Barna.

Jurnalistul Florin Negruțiu a replicat că acest lucru l-a făcut şi Fidesz a făcut asta în Ungaria.

„Fidesz nu a adus influenţă rusă în Ungaria. Din punctul meu de vedere, acum lumea nu trebuie să fie de acord. Din punctul meu de vedere, au încercat, de exemplu, să protejeze industria maghiară de energie scumpă şi au reuşit. Au încercat să protejeze consumatorii casnici de energie scumpă şi au reuşit. I-a costat istoria de 16 ani, asta este”, a explicat Tanczos Barna.

El a mai fost întrebat dacă UDMR a pariat în mod greşit pe Viktor Orban, fostul premier maghiar.

„Nu, pentru că este o certitudine, comunitatea maghiară din România îl susţine, l-a susţinut şi îl susţine pe Viktor Orban. Avem aceleaşi valori, creştine, conservatoare. Este o legătură construită în 20 de ani de activitate cum nu am avut şi în perioade când nu eram în relaţii foarte bune cu Fidesz-ul. Am reuşit să rezolvăm aceste probleme şi comunitatea aceasta legată de valori şi de sprijinul uriaş pe care l-a primit comunitatea maghiară din partea guvernului a dus la această susţinere”, a mai declarat Tánczos Barna.

