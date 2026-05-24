Vicepremierul interimar Tanczos Barna a declarat la Digi24, la emisiunea În fața ta, că nu crede că președintele Nicușor Dan putea face mai mult pentru a evita criza politică în care se află România. „Are un rol de arbitru, are un rol de echilibrare a situației politice dacă sunt probleme, dar nu decide în locul partidelor, nu decide în interiorul partidelor”, a precizat Tanczos Barna. Despre posibilitatea ajungerii la alegeri anticipate, Tanczos Barna spune că acestea „rămân doar o soluție teoretică” pentru că „astăzi doar AUR ar câștiga, cu siguranță, din anticipate” și „nu ar fi un lucru bun nici pentru România”.

„Domnul președinte Nicușor Dan n-are cum să influențeze deciziile interne ale Partidului Social Democrat. Cu siguranță n-are cum să influențeze deciziile PNL-ului, care au venit imediat cu o reacție fermă, imediată, la picarea guvernului. De aceea am spus că mi-e greu să spun un DA sau NU sau dacă se putea face altceva. Separația puterilor în stat înseamnă și acest lucru, că trebuie să ne asumăm și trebuie să fim de acord cu faptul că președintele nu controlează Parlamentul, nu controlează Guvernul și nu poate controla partidele. Are un rol de arbitru, are un rol de echilibrare a situației politice dacă sunt probleme, dar nu decide în locul partidelor, nu decide în interiorul partidelor”, a declarat Tanczos Barna la Digi24.

Vicepremierul este de părere că sunt șanse de 90% sigur pentru a se găsi o soluție la a doua nominalizare de premier, iar alegerile anticipate rămân doar o soluție teoretică.

„Doar teoretică, din mai multe motive. Principalul motiv este că astăzi doar AUR ar câștiga, cu siguranță, din anticipate. Nu ar fi un lucru bun nici pentru România.

Blocurile puternice ar rămâne cam aceleași. Poate un plus/ minus 5% pentru AUR. Cu siguranță celelalte blocuri ar rămâne cam cu aceleași forțe în Parlament și atunci s-ar reface coaliția veche. Atunci ar fi o situație. Nu cu alți oameni, probabil, dar raporturile de forță din Parlament nu cred că s-ar modifica semnificativ dacă în trei luni de zile, de exemplu, ar fi alegeri anticipate în România”, a explicat Tanczos Barna.

