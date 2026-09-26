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Tanczos Barna, alergat de Mureșan pe holurile Parlamentului: „Am lucrat cu mulți premieri. Sunteți cu condiția fizică cea mai bună”

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Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea
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Vicepremierul desemnat din partea UDMR, Tanczos Barna, i-a lansat o invitație la munte lui Siegfried Mureșan, după ce acesta l-a condus pe el și pe colegii săi pe holurile Parlamentului într-un ritm mai alert decât se aștepta. Barna a spus că, dintre toți prim-miniștrii și premierii desemnați cu care a lucrat, Siegfried Mureșan are „condiția fizică cea mai bună”.

„Domnul prim-ministru, dați-mi voie să menționez faptul că am lucrat cu foarte mulți premieri și premieri desemnați, sunteți cu condiția fizică cea mai bună dintre toți. Minutele trecute presa a avut ocazia să vadă că domnul prim-ministru face față și la propriu acestor eforturi și ne-a condus pe holurile Parlamentului la o viteză la care sincer nu mă așteptam. Vă aștept pe munte când mai merg, să mergem împreună, când o să avem timp, în viitorul apropiat”, a declarat Tanczos Barna.

Tanczos Barna l-a însoțit, sâmbătă, pe premierul desemnat Siegfried Mureșan la depunerea programului de guvernare și a listei de miniștri în Parlament.

Editor : A.P.

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