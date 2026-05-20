Live TV

Video Tanczos Barna, apel către consilierii onorifici: fără consultanță în paralel cu activitatea din Guvern

Data actualizării: Data publicării:
Tanczos Barna
Tanczos Barna Foto: Inquam Photos / George Călin

Vicepremierul Tánczos Barna le-a recomandat celor care lucrează în Guvern sau au o legătură oficială cu Executivul să evite implicarea în activități de „consultanţă” și a avertizat că astfel de situații pot afecta imaginea celor care i-au cooptat.

„Le recomand tuturor să opteze, dacă vor să lucreze şi sub formă de voluntar, de consilier onorific, să aibă orice legătură formală declarată, asumată cu Guvernul să nu mai opteze pentru consultanţă, chiar şi dacă este un avocat dintr-un cabinet de avocatură. Sunt total nesănătoate aceste lucruri, pentru că până la urmă aduce într-o lumină foarte proastă persoana care i-a chemat, i-a acceptat, i-a adus în echipă ca şi consilieri onorifici”, a declarat vicepremierul, într-o conferință de presă susținută miercuri la Ministerul Agriculturii.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Acesta a făcut declarațiile în cadrul unei conferințe de presă la Ministerul Agriculturii, răspunzând unei întrebări legate de cazul fostului deputat PNL Cristian Băcanu, consilier onorific al vicepremierului Oana Gheorghiu.

Citește și: Angajații din Guvern intră în grevă japoneză după scandalul dintre sindicat și vicepremierul Oana Gheorghiu

O casă de avocatură internațională în care activează Cristian Băcanu ar fi încasat aproximativ 19.000 de euro de la Cancelaria premierului Ilie Bolojan pentru servicii de consultanță juridică privind programul SAFE, conform unor informații apărute în presă.

„Nu sunt lururi sănătoase. Cel mai frumos este dacă a văzut cineva că vine firma de consultanţă, cabinetul de avocatură, ce o fi, la o licitaţie sau la o depunere de oferte, ori să facă pasul înapoi din poziţia de consilier onorific ori să nu depună oferta. (…) Orice muncă profesionistă o să fie umbrită de această dispută și discuţie, de ce a venit cineva care este şi consilier onorific”, a mai precizat Tanczos Barna.

Vicepremierul UDMR a mai spus că nu crede că a greșit Oana Gheorghiu.

Citește și: Bolojan îi ia apărarea Oanei Gheorghiu: „Nu consider că a făcut ceva ilegal și imoral”

„Nu cred că a decis doamna Gheorghiu. Reformulez: sigur nu a decis doamna Oana Gheorghiu pentru că nu dumneai decide asupra contractelor de achiziție și consultanță în Cancelaria premierului, în SGG sau în Guvern. Deci este o structură formală, ori SGG, ori Cancelaria, în niciun caz doamna Gheorghiu. Doamna Gheorghiu nu cred că a greșit în momentul în care a adus specialiști în echipă, cu consilieri cu acte, cu contract de de muncă sau sub formă de consilier onorific. Nu cred că a greșit dumneai, dar dacă acel consilier onorific știa că vine o ofertă din partea cabinetului în care lucrează, ar fi trebuit să plece în momentul acela. Să spună - «ok, venim la o licitație, depunem o ofertă, mă retrag ca și consilier onorific și asta este»”, a completat el.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
pavel orlov
1
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei. Pavel...
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
2
Reacția lui Grindeanu după sondajul INSCOP în care PNL depășește PSD în intenția de vot...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
3
Grindeanu: I-am spus preşedintelui că într-un final putem să strângem o majoritate în...
Kelemen Hunor.
4
Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au dat jos Guvernul...
FETESTI - EXERCITIU DEMONSTRATIV - POLITIE AERIANA - PROCEDURI NATO - AERONAVE F-16 - 06 MAR 2024
5
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian...
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut plângere penală
Digi Sport
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut plângere penală
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
porci
Tanczos Barna anunță reguli noi pentru creșterea porcilor. Măsuri pentru limitarea pestei porcine și reluarea exporturilor
tanczos barna face declaratii
România riscă să piardă 771 de milioane euro din PNRR. Tanczos Barna: „Sper ca săptămâna viitoare să putem trece proiectul prin Senat”
grindeanu bolojan
Sorin Grindeanu a sesizat CCR pentru OUG privind investițiile din apărare, adoptată de Guvernul Bolojan după ce a fost demis
carne si produse lactate
Ministrul Tanczos Barna vrea prelungirea plafonării la alimente. Ce urmează după 30 iunie
o femeie cu bancnote in mana
Angajații APIA critică revizuirea lunară a sporului de 40% pentru fonduri europene: „O măsură abuzivă”
Recomandările redacţiei
traian basescu
Traian Băsescu acuză PNL că e iresponsabil: „Pentru un om, blochează...
sorin grindeanu ilie bolojan oana gheorghiu in parlament
Sorin Grindeanu susține că a dejucat „planul politic” al lui Ilie...
House Collapse in Görlitz, görlitz, Saxony, Germany - 18 May 2026
Ultimele informații de la MAE despre româncele dispărute în explozia...
symbolic black padlock stands in the narrow Strait of Hormuz on a map of Iran. Conceptual image representing oil transit blockage, geopolitical tensio
Traian Băsescu, despre efectele războiului din Orientul Mijlociu...
Ultimele știri
Apicultorii avertizează: vremea și lipsa florilor reduc producția de miere în 2026
Încă o instanță din România suspendă tăierile de posturi din primării
Băsescu desființează scenariul unui premier tehnocrat: „Ăla nici nu știe care e adresa partidelor. Vai de mama lui!”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pluto retrograd schimbă destinul a patru zodii până în octombrie 2026. Vin bani, oportunități și transformări...
Cancan
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
Fanatik.ro
România, drum infernal pentru Campionatul European! UEFA a schimbat radical preliminariile Euro și Liga...
editiadedimineata.ro
Cele mai importante imagini ale anului, la București. Expoziția World Press Photo 2026 s-a deschis în Piața...
Fanatik.ro
Scene halucinante la un meci de Liga a V-a. Un arbitru de 17 ani din Craiova a sunat la 112 de pe teren, după...
Adevărul
Pericolul ascuns din vacanțele în Egipt. Cazul fetiței care a murit după un sejur de lux și avertismentele...
Playtech
Ce avere are Oana Gheorghiu. Vicepremierul, în centrul unui scandal politic şi economic uriaş
Digi FM
Ce studii are Alexandra Căpitănescu. Reprezentanta României la Eurovision 2026 a ales un domeniu rar întâlnit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pe viață! Antrenorul de 42 de ani și-a aflat pedeapsa pentru faptele abominabile din vestiarul echipei...
Pro FM
Lucian Viziru, reacție fermă după ce a fost acuzat de fani că cere bani pe TikTok: „Nimeni nu vă bagă mâna în...
Film Now
Paul Wesley, cu abdomenul la vedere în vacanță. Actorul din „The Vampire Diaries” și-a răsfățat logodnica...
Adevarul
Cum arată „New York-ul Europei”, metropola care îi cucerește pe turiștii români și e la doar două ore de...
Newsweek
Tribunalul a decis: Stagiul aferent grupelor de muncă e contributiv la pensie. Vestea anului pentru pensionari
Digi FM
Decizie fără precedent luată de prinţul William. Vinde părţi din proprietatea sa regală. Motivul din spatele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este cel mai bun moment să bei cafea pentru a avea mai multă energie
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Dolph Lundgren, apariție rară pe covorul roșu cu soția tinerică și fiica lui. Actorul arată incredibil după...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...