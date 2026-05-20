Vicepremierul Tánczos Barna le-a recomandat celor care lucrează în Guvern sau au o legătură oficială cu Executivul să evite implicarea în activități de „consultanţă” și a avertizat că astfel de situații pot afecta imaginea celor care i-au cooptat.

„Le recomand tuturor să opteze, dacă vor să lucreze şi sub formă de voluntar, de consilier onorific, să aibă orice legătură formală declarată, asumată cu Guvernul să nu mai opteze pentru consultanţă, chiar şi dacă este un avocat dintr-un cabinet de avocatură. Sunt total nesănătoate aceste lucruri, pentru că până la urmă aduce într-o lumină foarte proastă persoana care i-a chemat, i-a acceptat, i-a adus în echipă ca şi consilieri onorifici”, a declarat vicepremierul, într-o conferință de presă susținută miercuri la Ministerul Agriculturii.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Acesta a făcut declarațiile în cadrul unei conferințe de presă la Ministerul Agriculturii, răspunzând unei întrebări legate de cazul fostului deputat PNL Cristian Băcanu, consilier onorific al vicepremierului Oana Gheorghiu.

Citește și: Angajații din Guvern intră în grevă japoneză după scandalul dintre sindicat și vicepremierul Oana Gheorghiu

O casă de avocatură internațională în care activează Cristian Băcanu ar fi încasat aproximativ 19.000 de euro de la Cancelaria premierului Ilie Bolojan pentru servicii de consultanță juridică privind programul SAFE, conform unor informații apărute în presă.

„Nu sunt lururi sănătoase. Cel mai frumos este dacă a văzut cineva că vine firma de consultanţă, cabinetul de avocatură, ce o fi, la o licitaţie sau la o depunere de oferte, ori să facă pasul înapoi din poziţia de consilier onorific ori să nu depună oferta. (…) Orice muncă profesionistă o să fie umbrită de această dispută și discuţie, de ce a venit cineva care este şi consilier onorific”, a mai precizat Tanczos Barna.

Vicepremierul UDMR a mai spus că nu crede că a greșit Oana Gheorghiu.

Citește și: Bolojan îi ia apărarea Oanei Gheorghiu: „Nu consider că a făcut ceva ilegal și imoral”

„Nu cred că a decis doamna Gheorghiu. Reformulez: sigur nu a decis doamna Oana Gheorghiu pentru că nu dumneai decide asupra contractelor de achiziție și consultanță în Cancelaria premierului, în SGG sau în Guvern. Deci este o structură formală, ori SGG, ori Cancelaria, în niciun caz doamna Gheorghiu. Doamna Gheorghiu nu cred că a greșit în momentul în care a adus specialiști în echipă, cu consilieri cu acte, cu contract de de muncă sau sub formă de consilier onorific. Nu cred că a greșit dumneai, dar dacă acel consilier onorific știa că vine o ofertă din partea cabinetului în care lucrează, ar fi trebuit să plece în momentul acela. Să spună - «ok, venim la o licitație, depunem o ofertă, mă retrag ca și consilier onorific și asta este»”, a completat el.

Editor : Ana Petrescu