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Exclusiv Tanczos Barna: Cele mai instabile sunt guvernele care nu au prim-ministru un preşedinte de partid

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Ministrul mediului, apelor și pădurilor, Barna Tanczos, susține o conferință de presă la sediul ministerului din București, joi 30 iunie 2022.
Tanczos Barna. Foto: George Călin/Inquam Photos
Din articol
UDMR exclude orice susținere pentru un guvern sprijinit de AUR „E greu să ții pe termen lung un guvern fără susținere politică” Barna: Un ministru tehnocrat are nevoie de sprijin politic pentru a-și impune măsurile

Tanczos Barna a avertizat, într-o intervenție duminică la Digi24, că un guvern fără susținere politică solidă este instabil și greu de menținut pe termen lung. UDMR nu poate spune în acest moment dacă va vota un eventual Guvern condus de premierul desemnat Eugen Tomac, în condițiile în care formațiunea nu cunoaște încă programul de guvernare și majoritatea parlamentară care ar urma să susțină Executivul. Vicepremierul interimar a adăugat că este prea devreme pentru scenarii privind viitorul guvern și a reiterat că Uniunea exclude orice formulă în care AUR ar avea un rol direct sau indirect.

„În momentul de față nu avem detalii cu privire la formula în care domnul prim-ministru desemnat dorește să construiască majoritatea în jurul acestui guvern tehnocrat sau guvern de independenți, încă nici nu știu cum să-i cum să-i spun. Noi am spus de la bun început că varianta cea mai bună, cea mai corectă, este cea a unui guvern politic. Cel puțin în primă fază trebuie încercat un o asemenea variantă. În cazul în care se construiește, se strânge o majoritate în jurul acestui guvern, vom vedea, vom discuta și noi în forurile decizionale ale UDMR. Până atunci trebuie să vedem programul de guvernare, intențiile domnului Tomac și modul în care se construiește majoritate în jurul acestui guvern”, a declarat Tanczos Barna, duminică seara la Digi24.

UDMR exclude orice susținere pentru un guvern sprijinit de AUR

Vicepremierul a reiterat că UDMR nu va susține sub nicio formă un Executiv care depinde de voturile AUR.

„Am spus de mai multe ori nu luăm în niciun caz în calcul susținerea unui guvern din care face parte sau care e susținut de AUR, direct, indirect, pe față sau în altă formă, dar zilele următoare, săptămâna aceasta, probabil o să avem foarte multe întâlniri și detalii cu privire la acest aspect”, a spus Tanczos Barna.

Întrebat despre scenariul unui guvern temporar, care să funcționeze până în toamnă, timp în care partidele prooccidentale ar urma să treacă prin procese interne de reorganizare, liderul UDMR a afirmat că discuția este prematură.

„Cred că este un pic prematur să analizăm aceste aspecte. În primul și în primul rând trebuie să vedem dacă trece un guvern pe care încearcă să-l formeze domnul prim-ministru desemnat Tomac și după aceea vedem cum arată majoritatea și care este construcția politică în jurul acestui guvern”, a declarat Tanczos Barna.

„E greu să ții pe termen lung un guvern fără susținere politică”

Vicepremierul a atras atenția că stabilitatea unui guvern depinde în mare măsură de sprijinul politic de care beneficiază.

„E greu să ții pe termen lung un guvern care nu are o susținere politică puternică. Într-adevăr, cele mai instabile sunt guvernele care n-au prim-ministru, nu știu, un președinte de partid, de exemplu, dar și contrariul a fost demonstrat de foarte multe ori. Am văzut guverne care au fost conduse de premieri politici și n-au reușit să reziste mai mult de șase luni, de opt luni de zile. Din păcate, facem schimbări mult prea des și acest lucru ne costă din toate punctele de vedere. Din punct de vedere politic, cetățenii își pierd încrederea în aceste construcții politice, iar pe plan internațional, cu siguranță, mai ales în momentul de față, nu ne ajută această instabilitate”, a spus ministrul interimar al Agriculturii.

Barna: Un ministru tehnocrat are nevoie de sprijin politic pentru a-și impune măsurile

Întrebat cât de dificil este pentru un tehnocrat să conducă un minister în România, Tanczos Barna a subliniat importanța relației cu Parlamentul și cu partidele politice.

„Depinde foarte mult de modul în care discută cu cele două comisii permanente de specialitate din Camera Deputaților și din Senat. Un ministru, în primul rând, trebuie să aibă legătură foarte bun și un dialog constructiv cu politicienii, care, la urma urmei, votează inclusiv ordonanțele de urgență care sunt date de guvern și care iau deciziile politice. În cazul în care este o construcție politică la nivelul Guvernului, atunci lucrurile sunt relativ clare. Se discută și după aceea se dispun măsurile în partide. Dacă nu, acest dialog, aceste analize, aceste negocieri trebuie purtate înainte ca deciziile să fie luate în guvern, altfel ele vor fi modificate, vor fi întoarse, nu vor fi fi susținute de comisiile de specialitate și nu vor fi susținute de partidele politice”, a declarat Tanczos Barna.

Acesta a apreciat că un ministru independent poate avea succes, însă depinde de capacitatea sa de a construi consens politic.

„Eu cred că nu este imposibil, dar încă o dată de cuprinde foarte mult de persoana care ocupă funcția de ministru și depinde foarte mult de modul în care reușesc să construiască majoritate sau să dialogheze, să negocieze cu politicienii, care de bine, de rău, unii stau acolo de 15, 20 de ani în acele comisii și cunosc foarte bine domeniul agriculturii”, a spus ministrul interimar al Agriculturii.

Premierul desemnat Eugen Tomac are, începând de luni consultări cu PNL, USR și PSD, în vederea formării unei majorități parlamentare care să susținută noul Guvern. Discuțiile vor continua și marți cu alte formațiuni parlamentare.

Editor : Ana Petrescu

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