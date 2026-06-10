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Video Tanczos Barna cere modificarea regulilor UE privind ursul brun: „Germania a reușit în cazul lupului”

Data publicării:
Romanian Government, Cabinet Meeting on the budget for 2025, Bucharest, Romania - 01 Feb 2025
Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna. Foto: Profimedia

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, susţine că România trebuie să facă demersuri la UE pentru a schimba legislaţia cu privire la ursul brun, urmând exemplul nemţilor care au reuşit să modifice legislaţia referitoare la protecţia lupilor. În 2022, statutul lupului a fost coborât de la strict protejat la protejat, permiţând statelor membre o mai mare flexibilitate în gestionarea populaţiilor mari de animale, inclusiv vânătoarea de lupi în anumite perioade (iulie-octombrie) în regiunile cu populaţii dense.

În ultima vreme, tot mai mulţi fermieri români s-au plâns că urşii le atacă fermele, fiind înregistrate şi cazuri de oameni răniţi.

În România această situaţie poate fi rezolvată doar dacă se schimbă legislaţia şi la nivelul Uniunii Europene. Avem astăzi o lege care propune majorarea cotelor de vânătoare, această lege, din păcate, este la Curtea Constituţională, aşteptând decizia Curţii. Dar, în acelaşi timp, eu cred că la nivelul Uniunii Europene trebuie să informăm corect toate statele membre, pe domnul comisar (n.r. Comisarul pentru Sănătate şi Bunăstarea Animalelor) că situaţia nu mai poate fi tolerată aşa cum este. Avem un precedent, în cazul lupului, care după ce a mâncat un ponei în Germania, a fost scos de pe lista de specii strict protejate. La noi, nu poneii sunt în pericol, ci oamenii. Au murit zeci de persoane, din păcate. Avem zeci de tragedii din cauza atacurilor de urs, a precizat Tanczos Barna.

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Ministrul spune că va începe demersurile la Bruxelles şi că va propune acelaşi tratament în cazul ursului brun, ca la lup.

Vom trimite această solicitare Comisiei Europene, ea este redactată şi am început deja demersurile de strângere de susţinători în rândul statelor membre, a mai menţionat ministrul.

Legislaţia privind protecţia lupilor în UE a fost modificată, în urma incidentului din 2022, în care un lup a ucis poneiul preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Legislaţia permite unui număr de 16 landuri germane să autorizeze vânătoarea de lupi în anumite perioade (iulie-octombrie) în regiunile cu populaţii dense şi să elimine exemplarele considerate periculoase, care au atacat animale domestice.

Editor : C.A.

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