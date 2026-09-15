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Tanczos Barna condamnă violențele din fața Guvernului și spune că revendicările fermierilor sunt „absolut justificate”

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Tanczos Barna. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
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Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna (UDMR), a afirmat, marţi, că multe dintre revendicările fermierilor sunt absolut justificate, iar el a fost tot timpul deschis la dialog pentru a se găsi soluţii. Oficialul reaminteşte că, la ultimul protest al fermierilor, organizat legal şi paşnic, a fost primul de acord să-i primească la Givern pentru discuţii. Şi marţi, adevăraţii fermieri au fost primiţi pentru discuţii de către ministrul interimar al Agriculturii. Protestul de marţi, acuză ministurul interimar, a „fost deturnat şi transformat în acte de vandalism, de persoane care nu reprezintă interesele agricultorilor”.

„Condamn cu fermitate transformarea dreptului legitim la protest paşnic în acte de violenţă, aşa cum s-a întâmplat astăzi în Piaţa Victoriei. Protestul fermierilor a fost deturnat şi transformat în acte de vandalism, de persoane care nu reprezintă interesele agricultorilor”, a scris, marţi seară, pe Facebook, ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, într-un text intitulat „Dialog în loc de vandalism”.

Ministrul a salutat poziţia celor 14 asociaţii reprezentative ale crescătorilor de ovine care s-au delimitat de toate formele de violenţă şi de agresarea forţelor de ordine: ”În cursul după-amiezii am primit delegaţia acestora la Ministerul Agriculturii”.

„În urma discuţiilor de multe ore purtate în ultimele săptămâni, cunosc în detaliu şi cu exactitate problemele cu care se confruntă fermierii. Multe dintre revendicările lor sunt absolut justificate.

La protestul precedent, organizat în condiţii legale de cele mai mari asociaţii şi federaţii ale crescătorilor de ovine, am fost primul care s-a oferit să îi primească la discuţii, la Guvern. Pornind de la acel dialog constructiv, am formulat mai multe propuneri şi iniţiative, iar ANSVSA a transmis Comisiei Europene Planul de Acţiune pentru deblocarea exporturilor de ovine şi caprine, care, la sfârşitul acestei săptămâni, va fi discutat de reprezentanţii celor 27 de state membre, în vederea aprobării la nivelul Comisiei Europene”, a mai transmis ministurl interimar al Agriculturii.

Acesta precizează că ministerul ”asigură în continuare o platformă de dialog între fermieri şi ANSVSA”: ”Ne angajăm să susţinem în continuare toate propunerile care oferă soluţii la problemele cu care se confruntă fermierii”.

În finalul mesajului, Tanczos Barna a făcut apel la toţi fermierii care se confruntă cu provocările actualelor dificultăţi economice şi sociale să se delimiteze de orice tentativă de acaparare sau de deturnare politică a revendicărilor lor legitime.

Sute de fermieri au protestat, marţi, în faţa Guvernului, reclamând situaţia dificilă în care se află zootehnia românească şi agricultura. Participanţii au forţat cordonul de jandarmi şi au blocat traficul pe şoseaua Kiseleff. Unii protestatari au aruncat cu obiecte şi s-au luat la bătaie cu jandarmii, care au folosit gaze lacrimogene. Printre manifestanţi, au fost văzuţi şi susţinători ai lui Călin Georgescu, unii având tricouri imprimate cu imaginea acestuia.

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Editor : B.E.

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