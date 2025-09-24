Live TV

Exclusiv Tanczos Barna: Criza bugetară se poate transforma într-o problemă a economiei dacă nu tăiem cheltuielile. Taxele nu mai cresc

Data publicării:
Romanian Government, Cabinet Meeting on the budget for 2025, Bucharest, Romania - 01 Feb 2025
Vicepremierul Tanczos Barna. Foto: Profimedia

Vicepremierul Tanczos Barna a spus la Digi24 că actuala criză bugetară se poate transforma într-o criză economică, dacă statul nu reduce cheltuielile în sistemul public. Aceasta, în condițiile în care economia este deja stresată de majorările de taxe și de inflația ridicată. Vicepremierul a dat însă asigurări că nu vor mai fi și alte creșteri de taxe și impozite.

„România are foarte multe provocări în momentul de față. Una dintre ele este această inechitate socială - și nu este vorba doar de judecători, nu este vorba doar de procurori. Sunt multe categorii care, în comparație cu celelalte, au primit legi sau au un alt statut, sau au alte salarii comparabil cu celelalte sectoare. Și să vă dau un exemplu foarte la îndemână: salariile din administrația locală, care sunt înghețate din 2018 și plafonate la nivelul salariului viceprimarului, sunt la jumătate față de salariile din administrația centrală, deconcentrate și sunt instituții care stau poate în aceeași clădire, o primărie și reprezentanții unui unei instituții centrale, cu salarii diferite: contabil cu 4.000 lei, contabil cu 7.000-8.000 lei și nu reușim să rezolvăm această situație”, a explicat Tanczos.

„În viitor, anul viitor, peste doi ani, trebuie să găsim soluții și pentru aceste situații. La fel, avem și alte pensii speciale și acelea trebuie reanalizate, gândite, discutate, să vedem cum găsim soluții de echitate socială”, a adăugat el.

„Sunt lucruri care trebuie decise, analizate, într-o perioadă în care România, nu putem nega, trece prin această criză bugetară. Nu este o criză economică, în niciun caz. Nu este o problemă a economiei reale încă, dar se poate transforma într-o problemă a economiei reale dacă nu reducem cheltuielile de funcționare în sistemul public, dacă nu aducem mai multă eficiență, inclusiv în sistemul de sănătate, dacă nu suntem mai chibzuiți pe banii de funcționare și nu alocăm mai mulți bani pentru investiții.

„Economia este stresată în momentul de față de mai multe elemente. Majorările de impozite și taxe care au avut loc acum două luni, un impact imediat, dar care a atins vârful și începe să se domolească. Într-o lună, două luni de zile începe să scadă acest vârf al inflației, care a fost generat de mai mulți factori - prețul la energie, taxe, impozite și incertitudinea aceasta care tot timpul caracterizează perioadele în care se iau decizii grele în orice societate, nu doar în România.

„Nu vor mai fi majorări de taxe și impozite, e o certitudine. Tot pachetul propus de Ministerul Finanțelor a fost asumat de această coaliție. S-a terminat acel pachet”, a subliniat vicepremierul.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Su-24M rusesc
1
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc...
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen
2
„Cel mai grav atac asupra infrastructurii”. Premierul danez reacționează după ce drone au...
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
3
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
Horaţiu Potra
4
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
fugarul emil ganj
5
Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112...
FOTO Scene cum rar vezi la România - Ungaria! Bătaie între ultrașii Craiovei și jandarmi, chiar sub ochii lui Burleanu
Digi Sport
FOTO Scene cum rar vezi la România - Ungaria! Bătaie între ultrașii Craiovei și jandarmi, chiar sub ochii lui Burleanu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Tanczos Barna și George Simion
Tanczos Barna: „În Valea Uzului este locul de naștere al lui Simion...
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, alături de președintele României, Nicușor Dan, la Chișinău
Nicușor Dan, mesaj pentru basarabenii din România, înainte de...
Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor.
Grindeanu: Nu cred că această abordare cu ultimatumuri şi umflatul...
Premierul Ilie Bolojan
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută...
Ultimele știri
Colegiul Medicilor, precizări în ancheta disciplinară în cazul dr. Flavia Groşan. Controversatul medic a preluat și teoria lui Trump
CE: Mesajele Ursulei von der Leyen se șterg automat, „altfel, telefonul ar lua foc”. Explicații după dispariția unui SMS de la Macron
Serghei Lavrov i-a spus lui Marco Rubio că Europa şi Ucraina sunt responsabile de prelungirea conflictului, nu Rusia
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
o persoana numara bancnote de lei pe un birou
Tanczos Barna speră ca CCR să ia o decizie „înțeleaptă” privind pensiile magistraților: „Legea e rezonabilă”
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 2 IUN 2025
Tanczos Barna: Subvențiile pentru partide au fost reduse cu 20% și vor scădea în continuare
Tánczos Barna
„România a greșit foarte mult”: Tanczos Barna, despre cheltuielile record cu dobânzile pe împrumuturi
Threatening brown bear male approaching from front view on meadow in High Tatras
Urșii care intră în localități ar putea fi împușcați. Ministerul Mediului a publicat proiectul
Tanczos Barna
Vicepremierul Tanczos Barna dă asigurări că nu vor mai fi alte creșteri de taxe și impozite: „Pachetul de măsuri fiscale e terminat”
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Soare în Balanță - Neptun retrograd în Berbec aduce adevărurile incomode la suprafață. Ce părea...
Cancan
Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit...
Fanatik.ro
Fiica lui Leonard Doroftei face furori pe social media. Cât de frumoasă este Vanessa la 21 de ani
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Cele mai bune sisteme de pensii din UE. În ce țară se poate lucra trei zile pe săptămână pe salariu întreg şi...
Adevărul
Statul român, sfătuit să renunțe la promovarea prin Miorița, Dracula și Sfinxul din Bucegi. „Sunt niște...
Playtech
Pot părinţii să îşi vândă bunurile fără acordul copiilor? Legea exactă
Digi FM
De ce s-a pocăit actrița Diana Dumitrescu: "Sunt o fiică a Domnului". A renunțat la religia ortodoxă și a...
Digi Sport
Nepalezii îl caută pe Gigi Becali prin tot Bucureștiul, după ce au auzit ce face milionarul din Pipera
Pro FM
Lana Del Rey, adevărul despre operațiile estetice. Ce intervenții și-a făcut artista la nivelul feței
Film Now
Keanu Reeves, cu barbă, într-o zi obișnuită, în NYC. Imaginile, după ce a negat zvonurile despre căsătoria cu...
Adevarul
Monștri marini gigantici, cu tentacule de 21 de metri, aduși de valuri pe mai multe plaje din SUA. Ce este...
Newsweek
Instanța refuză creșterea pensiilor pentru pensionarii cu grupe de muncă. Ce cale de atac mai există
Digi FM
Vremea se schimbă radical în România, anunță șefa ANM. Se vor înregistra temperaturi negative și chiar...
Digi World
"Arca lui Noe", capsula rusească de cercetare Bion-M, a revenit pe Pământ după o lună în spațiu. Care sunt...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Dolph Lundgren, la aproape un an de când a învins cancerul: "A fost o luptă grea. Sunt mai blând cu corpul...
UTV
Lori Harvey, topless în Mexic. Fotografiile cu Damson Idris au reaprins zvonurile despre împăcare