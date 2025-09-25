Live TV

Exclusiv Tanczos Barna: „Dacă PSD ar face coaliție cu AUR, ar fi absorbiți. O combinație total anormală”. Replica lui Grindeanu

Tanczos Barna și Sorin Grindeanu la o ședinta de Guvern pe 13 februarie 2025. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
Tanczos Barna a declarat, miercuri seară la Digi24, că nu vede un scenariu în care să se destrame coaliția, iar PSD să se alieze cu AUR. Vicepremierul a adăugat că ar fi „o combinație total anormală” și ar fi cea mai proastă variantă pentru social-democrați, deoarece PSD ar fi absorbit de partidul condus de George Simion. Sorin Grindeanu a exclus o alianță PSD-AUR și a adăugat că actuala coaliție de guvernare va rezista până în martie 2027, cum scrie în protocol.

„Din calculul parlamentar de astăzi ar fi un PSD-AUR, dar nu cred în această variantă. Nu cred, pentru că este o combinație total anormală. Chiar dacă cineva s-ar gândi din PSD la așa ceva, cu siguranță este cea mai proastă variantă pentru PSD. Din punctul meu de vedere, poate să ducă la dispariția Partidului Social Democrat fără doar și poate, pentru că o să fie absorbiți practic de un partid mai vocal, mai prezent, mai conectat la metodele actuale sau la modalitățile, canalele de comunicare actuale”, a afirmat Tanczos Barna, întrebat despre scenariul vehiculat în spațiul public că va dispărea actuala coaliție și dacă există varianta unei alianțe PSD-AUR, miercuri seară la Digi24.

El a mai spus că nu crede că „cineva risca așa ceva din Partidul Social Democrat”.

„În momentul de față cred că această coaliție are toate șansele să reziste. Dacă trecem de sfârșitul anului avem parte șansele să apucăm și rocada. Nu a fost o decizie ușoară, nici rocada”, a adăugat vicepremierul UDMR.

Chestionat de ce sfârșitul anului acesta ar fi un hop pentru coaliție, Tanczos Barna a răspuns: „Pentru că avem toate aceste decizii de luat și de implementat, de aprobat bugetul pentru an anul 2026 și după aceea să începem să guvernăm pe elemente pozitive, nu doar pe măsuri de majorare de taxe, nu doar tăieri de cheltuieli, ș.a.m.d.”.

De ce sfârșitul anului poate fi „un hop” pentru coaliție

Întrebat dacă se așteaptă ca măsurile de pe final de an să fie din nou dureroase pentru partide, senatorul UDMR a replicat: „Nu neapărat pentru partide, pentru că cele mai grele momente au trecut, din punctul meu de vedere”.

„Mai avem acest hop cu administrația locală, după aceea vin soluții de nișă pentru segmente care nu au același impact pe care le-au avut, știu eu, aceste pensii speciale sau administrația locală sau creșterile de impozite, de taxe. Deci, mai departe vin ministerele, vin agențiile, vin instituții care numără câteva sute de persoane, nu zeci de mii de sau sute de mii de angajați, cum este în administrația locală. Deci, mai departe lucrurile probabil vor fi un pic mai mai așezate și atunci poate să meargă coaliția mai departe și să asigure o stabilitate, cel mai important lucru astăzi pentru România”, mai precizat el.

Cum se vor vindeca românii de „bătălia Rusiei pentru cucerirea minților”

Întrebat despre faptul că unii români au fost cuceriți de anumite mesaje influențate de Rusia, pe rețelele de socializare, lucru care s-a văzut și la alegerile prezidențiale anulate de CCR, Tanczos Barna a spus că el crede că această parte a electoratului se va vindeca, dacă „apar acele partide credibile care să le ofere ce au promis”.

„Eu cred că se vor vindeca. Dacă apar acele partide credibile care să le ofere ceea ce au promis, acei politicieni românii care să își recapete credibilitatea în fața acestor oameni și dacă și perspectivele economice se îmbunătățesc”, a afirmat vicepremierul.

El consideră că este doar o victorie de etapă a AUR împotriva acestor partide mai mari.

„Nu este o victorie pe veci a acestui partid, nu este o captare a atenției pe zeci de ani. Este o chestiune de moment și eu sper din tot sufletul că da, nu vorbesc de UDMR, că situația noastră este total diferită și una specială. Și noi avem problemele noastre și a fost o decizie grea să rămânem sau să nu rămânem la această coaliție. Dar am decis că rămânem și nu părăsim la greu această barcă.

Dar pentru partidele mari, pentru PSD, pentru PNL, miza este recăpătarea încrederii și credibilității în fața acelor oameni care ani la rând i-au votat. Cu ce schimbare trebuie să vină aceste partide? Practic este problema lor, ei trebuie să știe ce trebuie să facă. Dar încă o dată nu cred că este o victorie pe veci a AUR împotriva acestor partide mai mari”, a mai explicat senatorul UDMR.

Grindeanu exclude varianta unei guvernări PSD-AUR

Preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a respins, miercuri, varianta ca social-democraţii să facă un guvern cu AUR, menţionând că guvernul actual va „prinde martie 2027”, după cum este prevăzut în protocolul coaliţiei.

Întrebat la Antena 3 CNN dacă există varianta ca PSD să facă un guvern cu AUR, în cazul în care nu s-ar mai înţelege în coaliţie, Grindeanu a spus: „Răspunsul scurt: nu”.

„Dezvolt. Faptul că în aceste luni noi am avut discursuri doar din acestea, hai să le zic, semiapocaliptice poate fi una din cauzele care au dus AUR la acest procent de 40%. De aceea am şi spus că e cazul ca, pe lângă măsuri de restructurări legate de administraţia centrală şi de alte lucruri care sunt necesare, să venim şi cu soluţii gen proiecte de relansare economică. Lucrurile acestea se fac argumentat”, a adăugat Grindeanu, potrivit Agerpres.

„De partea cealaltă, n-am văzut la poziţiile AUR decât un spectacol, urcându-se pe un subiect pe care l-a adus în atenţia publică colegul meu Daniel Zamfir, care a văzut foarte bine - şi îl felicit încă o dată - acest subiect, a văzut că la Ministerul Mediului de o lună şi ceva e un dosar fără a fi aprobat şi, prin ceea ce s-a întâmplat astăzi, lucrurile au intrat pe făgaşul normal. Asta este să faci lucruri versus a te urca pe nişte subiecte şi a face o opoziţie din asta live pe TikTok”, a adăugat Grindeanu.

Șeful interimar al PSD: „Prindem martie 2027, așa scrie în protocol”

Întrebat dacă acest guvern va prinde Anul Nou, Grindeanu a spus: „Prindem martie 2027, aşa scrie în protocol”.

„Acum, întăresc ceea ce a spus Olguţa (Vasilescu - n.r.), protocolul este între PSD cu sau fără Grindeanu, cu sau fără Olguţa, cu sau fără Victor Negrescu, PNL cu sau fără Bolojan, cu sau fără Nazare sau cine mai vreţi, USR cu sau fără Fritz, cu sau fără Moşteanu şi UDMR cu sau fără... aici e mai greu că Kelemen Hunor pare că e veşnic”, a evidenţiat Grindeanu.

El a mai subliniat că este convins că toate forţele din coaliţie au înţelese că punctele de vedere ale PSD, principalul partid parlamentar, nu pot fi ignorate.

„N-a fost o perioadă simplă. N-au fost trei luni simple. De asemenea, ce trebuie să se înţeleagă despre PSD am spus mai devreme: dacă ignori părerile unui partid cu forţa PSD, atât pe plan local, cât şi pe plan naţional, nu trebuie să te aştepţi că ai un drum lin. Eu cred că toată lumea a înţeles din coaliţie cum stau lucrurile şi sunt optimist din acest punct de vedere, luând în considerare ceea ce s-a întâmplat în această săptămână cu cel puţin două exemple: plafonarea adaosului şi hidrocentralele”, a mai menţionat liderul interimar al PSD. 

