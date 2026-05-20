Tanczos Barna: De ce ar face PNL pasul înapoi? Mai ales dacă ne uităm la ultimele sondaje care arată creşterea susţinerii lui Bolojan

Data publicării:
Tánczos Barna
Tanczos Barna. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Vicepremierul interimar Tanczos Barna spune că nu PNL este formaţiunea care ar trebui să facă un pas înapoi pentru formarea unui guvern după ce Executivul condus de Ilie Bolojan a fost răsturnat cu voturile PSD şi AUR. „De ce ar face ei pasul înapoi? Mai ales dacă ne uităm şi în ultimele sondaje care, nu ştiu, bune, rele, sunt sondaje de opinie făcute de specialişti care arată o creştere la PNL, o creştere de simpatie şi de susţinere la domnul Bolojan”, argumentează Tanczos.

„Să facă PNL-ul compromisul? Ştiţi, dacă vrei să înţelegi atitudinea cuiva, trebuie să ai o doză foarte mare de empatie, să încerci să te pui în locul omului respectiv, în locul partidului respectiv, în locul colegilor din PNL. De ce ar renunţa ei după ce au avut un premier care a acceptat în perioada cea mai grea? Eu am fost la masa aceea când domnul Bolojan zicea: ok, să vină cineva, că nu vreau neapărat să fiu premier, să vină cineva care duce reformele acestea, care face ce zice Comisia că trebuie să facem, ca să nu pierdem fondurile europene, ca să nu fie un eşec total PNRR-ul, ca să nu fie un dezastru deficitul bugetar şi aşa mai departe, să vină să fie în prima linie şi să ducă aceste decizii. Nu erau foarte mulţi, cu ghilimelele de rigoare. Nu era nimeni care să fi vrut atunci să fie premier. A acceptat dânsul. După acest an, greu din punct de vedere personal pentru un premier care a dus foarte multe reforme, bune, rele (...) de ce ar face ei pasul înapoi? Mai ales dacă ne uităm şi în ultimele sondaje care, nu ştiu, bune, rele, sunt sondaje de opinie făcute de specialişti care arată o creştere la PNL, o creştere de simpatie şi de susţinere la domnul Bolojan. În acelaşi timp, da, şi PSD-ul spune că are propriile sondaje care, nu ştiu cum să zic, le dau dreptate, în sensul că, da, susţinătorii PSD văd cu ochi buni această mutare de a pica guvernul”, a declarat Tanczos Barna, marţi seară, la TVR Info, citat de News.ro.

Întrebat dacă, în contextul mesajelor prin care solicită public clasei politice maturitate, responsabilitate, o formulă viabilă, are senzaţia că preşedintele Nicuşor Dan pune presiune pe PNL, Tanczos Barna a răspuns că preşedintele solicită întregii clase politice responsabilitate.

„Eu cred că pune presiune pe toată lumea. Nu am văzut o presiune deosebită pe unul sau pe celălalt, dar pune presiune pe clasa politică, să ne maturizăm. Acum zic şi eu să ne maturizăm, deşi noi, UDMR-ul, nu cred că avem mare parte din vină aici, dar mesajul a fost pentru toată lumea, să ne maturizăm cu toţii, să analizăm situaţia şi să venim cât se poate de repede cu o soluţie. Îl înţeleg pe domnul preşedinte pentru că văd cât de complicată este situaţia pentru domnul Nazare, de exemplu. Văd cât de complicată este situaţia pentru fermierii care au nevoie de guvern, ieri, nu astăzi, au nevoie de decizii, de sprijin, de decizii imediate şi nu avem, din păcate", a explicat el.

