Tanczos Barna a vorbit joi seara, la Digi24, despre chemarea lui Ilie Bolojan în Parlament, la inițiativa PSD și AUR. Vicepremierul a spus că acest lucru „poate fi o minge ridicată la fileu dacă ar fi o normalitate”. El a mai subliniat faptul că declarațiile de acum vin și în contextul unei campanii electorale pentru alegerea primarului general al Capitalei și „trebuie să rezistăm acestei perioade, să facem tot posibilul să nu afecteze guvernarea”.

Întrebat dacă îi este clar ce se întâmplă între Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, Tanczos Barna a spus că nu îi este foarte clar, dar nici ceva complicat nu este.

„Eu am fost chemat în Parlament la o moțiune simplă, de exemplu. Și din punct de vedere politic, aceste inițiative pot fi de fapt, mingi ridicate la fileu pentru cel care este invitat. E ocazie de a prezenta lucruri, de a arăta întregii țări anumite elemente dintr-o temă anume. Și poate să fie și pentru domnul Bolojan - dacă ar fi o normalitate, și ar fi un context un pic mai calm - o invitație la a expune țării care este situația din punct de vedere militar în regiune, care este rolul nostru în NATO, care sunt ultimele evoluții în NATO, relația cu Statele Unite sau NATO. Este o ocazie bună de a prezenta lucruri, elemente concrete sau de context în Parlament”, a afirmat Tanczos Barna.

„Trebuie să rezistăm acestei perioade, să facem tot posibilul să nu afecteze guvernarea”

„Dacă lucrurile chiar așa stau, domnul Grindeanu a vrut să ridice mingea la fileu pentru domnul Bolojan, e un instrument politic bun. Dacă se transformă într-o ceartă, de exemplu, între doi parteneri de coaliție, este de nedorit. Cu siguranță că în ultimele zile, declarațiile, mesajele prin presă, această invitație pot fi interpretate ca mesaje neprietenești sau o situație ieșită un pic din normalitate”, a punctat vicepremierul.

Tanczos Barna, consideră că lucrurile se pot lămuri: „Suntem totuși într-o campanie electorală, trebuie să acceptăm acest lucru. Cea mai mare și cea mai importantă primărie este pusă acum pe masă și începe o campanie electorală de o lună și jumătate. Trebuie să rezistăm acestei perioade, să facem tot posibilul să nu afecteze guvernarea și sunt aproape 100% convins că după ce se termină această campanie electorală și rezultate vor fi oficial publicate la București lucrurile intră mai aproape de normalitate. Nu spun că intră pe un făgaș total normal, dar pot reveni”.

„Tensiunile din coaliție nu ajută în luarea deciziilor majore”

Cu privire la unele dintre subiecte care sunt acum în așteptare și sunt afectate de neînțelegerile dintre cei doi lideri, Tanczos Barna a spus că sunt câteva dosare care „stau fără decizie finală în coaliție”.

„Pe masa coaliției de luni de zile este de exemplu reforma pregătită de domnul ministru Cseke pentru administrația locală, extinsă și la administrația centrală, unde ar trebui să facem și acolo reducerea de 10% din numărul de angajați în sistemul public. Aceleași efect ar trebui să aibă reforma și în administrația locală. Avem pe masă propunerea UDMR-ului de a reduce cu 10%, aproximativ 10-11%, numărul de parlamentari la următoarele alegeri. Este o reformă fundamentală și aceea. Toate acestea ar trebui decise cât se poate de repede”, a explicat Tanczos Barna.

„Tensiunile din coaliție nu ajută în luarea acestor decizii majore, dar nici nu elimină posibilitatea finalizării acestor dosare în cel mai scurt timp posibil”, a subliniat vicepremierul.

