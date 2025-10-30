Live TV

Exclusiv Tanczos Barna despre chemarea lui Bolojan în Parlament de către PSD și AUR: Poate fi o minge ridicată la fileu dacă ar fi o normalitate

Data actualizării: Data publicării:
tanczos barna in studioul digi24
Tanczos Barna. Foto: Captură video Digi24
Din articol
„Trebuie să rezistăm acestei perioade, să facem tot posibilul să nu afecteze guvernarea” „Tensiunile din coaliție nu ajută în luarea deciziilor majore”

Tanczos Barna a vorbit joi seara, la Digi24, despre chemarea lui Ilie Bolojan în Parlament, la inițiativa PSD și AUR. Vicepremierul a spus că acest lucru „poate fi o minge ridicată la fileu dacă ar fi o normalitate”. El a mai subliniat faptul că declarațiile de acum vin și în contextul unei campanii electorale pentru alegerea primarului general al Capitalei și „trebuie să rezistăm acestei perioade, să facem tot posibilul să nu afecteze guvernarea”.

Întrebat dacă îi este clar ce se întâmplă între Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, Tanczos Barna a spus că nu îi este foarte clar, dar nici ceva complicat nu este.

„Eu am fost chemat în Parlament la o moțiune simplă, de exemplu. Și din punct de vedere politic, aceste inițiative pot fi de fapt, mingi ridicate la fileu pentru cel care este invitat. E ocazie de a prezenta lucruri, de a arăta întregii țări anumite elemente dintr-o temă anume. Și poate să fie și pentru domnul Bolojan - dacă ar fi o normalitate, și ar fi un context un pic mai calm - o invitație la a expune țării care este situația din punct de vedere militar în regiune, care este rolul nostru în NATO, care sunt ultimele evoluții în NATO, relația cu Statele Unite sau NATO. Este o ocazie bună de a prezenta lucruri, elemente concrete sau de context în Parlament”, a afirmat Tanczos Barna.

„Trebuie să rezistăm acestei perioade, să facem tot posibilul să nu afecteze guvernarea”

„Dacă lucrurile chiar așa stau, domnul Grindeanu a vrut să ridice mingea la fileu pentru domnul Bolojan, e un instrument politic bun. Dacă se transformă într-o ceartă, de exemplu, între doi parteneri de coaliție, este de nedorit. Cu siguranță că în ultimele zile, declarațiile, mesajele prin presă, această invitație pot fi interpretate ca mesaje neprietenești sau o situație ieșită un pic din normalitate”, a punctat vicepremierul.

Tanczos Barna, consideră că lucrurile se pot lămuri: „Suntem totuși într-o campanie electorală, trebuie să acceptăm acest lucru. Cea mai mare și cea mai importantă primărie este pusă acum pe masă și începe o campanie electorală de o lună și jumătate. Trebuie să rezistăm acestei perioade, să facem tot posibilul să nu afecteze guvernarea și sunt aproape 100% convins că după ce se termină această campanie electorală și rezultate vor fi oficial publicate la București lucrurile intră mai aproape de normalitate. Nu spun că intră pe un făgaș total normal, dar pot reveni”.

„Tensiunile din coaliție nu ajută în luarea deciziilor majore”

Cu privire la unele dintre subiecte care sunt acum în așteptare și sunt afectate de neînțelegerile dintre cei doi lideri, Tanczos Barna a spus că sunt câteva dosare care „stau fără decizie finală în coaliție”.

„Pe masa coaliției de luni de zile este de exemplu reforma pregătită de domnul ministru Cseke pentru administrația locală, extinsă și la administrația centrală, unde ar trebui să facem și acolo reducerea de 10% din numărul de angajați în sistemul public. Aceleași efect ar trebui să aibă reforma și în administrația locală. Avem pe masă propunerea UDMR-ului de a reduce cu 10%, aproximativ 10-11%, numărul de parlamentari la următoarele alegeri. Este o reformă fundamentală și aceea. Toate acestea ar trebui decise cât se poate de repede”, a explicat Tanczos Barna.

„Tensiunile din coaliție nu ajută în luarea acestor decizii majore, dar nici nu elimină posibilitatea finalizării acestor dosare în cel mai scurt timp posibil”, a subliniat vicepremierul.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
1
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
soldati americani mihail kogalniceanu
2
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
certificat de nastere
3
MAI anunță ce nu trebuie să facem niciodată cu certificatele de naştere şi de căsătorie...
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo.
4
Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia...
d trump saluta de pe scara air force one
5
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
”Nici măcar nu e hoț, e un prost”. Ion Țiriac i-a spus în față: ”Ar trebui să fii dat afară”
Digi Sport
”Nici măcar nu e hoț, e un prost”. Ion Țiriac i-a spus în față: ”Ar trebui să fii dat afară”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan, despre retragerea unor trupe SUA: „Am fost informaţi cu...
comemorare victime colectiv
Marş de comemorare la 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv...
JD Vance
Reacția vicepreședintelui JD Vance după ce Donald Trump a ordonat...
ANDREI PLESU 4744423-Mediafax Foto-Theodor Pana
Andrei Pleșu, despre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu: unul e o...
Ultimele știri
„Comisia Europeană ne-a spus: acum ori niciodată”. Tanczos Barna, despre presiunea uriașă pe deficitul României
Tanczos Barna: „Nu cred că între Grindeanu și Bolojan există o problemă personală. Fiecare politician ajuns la acest nivel are orgolii”
Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu, despre Oana Gheorghiu: „E o competiţie care îi sperie”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Gheorghiu Grindeanu
Oana Gheorghiu, explicații după acuzațiile lui Sorin Grindeanu: „Nu sunt absolut deloc antiamericană”
colaj foto cu pandaru si negrutiu
De ce vrea Sorin Grindeanu eliminarea Oanei Gheorghiu din Guvern? Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu
FED GHORGIU ORA 19 301025 R7_10112
Oana Gheorghiu, la Digi24: despre relația cu SUA, tensiunile cu Grindeanu și ce va face ca vicepremier în Guvern
sorin grindeanu
Sorin Grindeanu este „îngrijorat de securitatea României după plecarea militarilor americani”
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.
Grindeanu: Parteneriatul cu SUA e extrem de solid. Problema politică ține de aspecte pe care le-aș discuta cu președintele și premierul
Partenerii noștri
Pe Roz
O fată dată dispărută în adolescență s-a logodit cu polițistul care a căutat-o: “Cineva a spus că e eroul...
Cancan
Ce substanță au descoperit medicii legiști în corpul Ștefaniei Szabo. Acum totul e CLAR!
Fanatik.ro
Cum a ajuns firma lui Selly, care organizează Beach, Please!, pe lista datornicilor la ANAF. Festivalul a...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
David Popovici a renunțat la lux pentru ceva total neașteptat. Gestul cu care uimește România
Adevărul
Marius Lulea prevestește finalul Guvernului Bolojan în ianuarie: „Va fi aruncat la coșul de gunoi. PSD va...
Playtech
Ce documente sunt necesare pentru racordarea la gaze și electricitate în locuințele noi
Digi FM
George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, candidat la Primăria Capitalei din partea POT: "Salutare...
Digi Sport
PATRU bărbați s-au năpustit asupra lui Andrei, în plină stradă! Imaginile au fost făcute publice...
Pro FM
Lora, adevărul despre perioada în care și-a pierdut tatăl: „Am avut tot timpul orgoliul femeii care poate...
Film Now
Sydney Sweeney, noua femeie fatală de la Hollywood, într-o rochie care nu a lăsat loc imaginației. Eleganță...
Adevarul
„Calm Down”. Elanul nuclear al lui Medvedev, temperat de ministrul belgian al Apărării pe ritmurile Selenei...
Newsweek
Tabelul care arată când poți ieși la pensie în funcție de anul nașterii. Cum știi ce vechime ai?
Digi FM
George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, candidat la Primăria Capitalei din partea POT: "Salutare...
Digi World
Săritul corzii, exercițiul complet care îți transformă corpul în doar câteva minute pe zi. Ce beneficii aduce...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Un cuplu atât de admirat. Paul Bettany și Jennifer Connelly, de mână pe covorul roșu, la o premieră pe...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles