Tanczos Barna, despre focarul de pestă porcină africană din Ungaria: „ANSVSA va lua măsuri ferme și imediate”

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a anunţat vineri că monitorizează permanent evoluţia situaţiei epidemiologice generate de pesta porcină africană în regiune, în contextul confirmării primului focar la porcii domestici din Ungaria.

„Ieri şi astăzi, am avut consultări cu preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe tema pestei porcine africane, în urma descoperirii primului focar de PPA la porcii domestici din Ungaria. Am primit asigurări din partea preşedintelui ANSVSA că vor fi luate măsuri ferme şi imediate. De asemenea, vor fi intensificate controalele pentru a reduce la minimum riscul intrării în ţară a produselor sau animalelor infectate cu PPA”, a scris, pe Facebook, Tanczos Barna.

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Potrivit sursei citate, măsurile pentru prevenirea şi combaterea pestei porcine africane rămân o prioritate, având în vedere impactul major pe care această boală îl are asupra sectorului suin din România. Pesta porcină africană este o boală care a apărut în România în urmă cu 9 ani.

Recent, virusul pestei porcine africane, care este inofensiv pentru oameni, dar extrem de contagios şi mortal la porci, a fost raportat la o fermă din satul Vallaj, în judeţul Szabolcs-Szatmar-Bereg, din nord-estul Ungariei.

Autorităţile ungare au ordonat sacrificarea a 3.000 de porci dintr-o fermă, după descoperirea primului focar de pestă porcină africană în rândul porcilor domestici, a anunţat joi Autoritatea Sanitară Veterinară din Ungaria (NEBIH) într-un comunicat de presă, preluat de Reuters.

Pesta porcină africană s-a răspândit din Africa în Europa şi Asia şi a ucis sute de milioane de porci, ceea ce a dus la restricţii comerciale şi a afectat piaţa mondială a cărnii. În ultimii ani, au fost detectate cazuri de pestă porcină africană care au condus la sacrificarea porcilor în mai multe ţări din Europa, precum Croaţia, Spania, Germania, Italia şi Estonia.

Editor : C.L.B.