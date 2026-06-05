Live TV

Tanczos Barna, despre focarul de pestă porcină africană din Ungaria: „ANSVSA va lua măsuri ferme și imediate”

Data publicării:
BUCURESTI - PARLAMENT - VOT SI DEZBATERE - MOTIUNI DE CENZURA -
Tanczos Barna. Inquam Photos / George Călin

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a anunţat vineri că monitorizează permanent evoluţia situaţiei epidemiologice generate de pesta porcină africană în regiune, în contextul confirmării primului focar la porcii domestici din Ungaria.

„Ieri şi astăzi, am avut consultări cu preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe tema pestei porcine africane, în urma descoperirii primului focar de PPA la porcii domestici din Ungaria. Am primit asigurări din partea preşedintelui ANSVSA că vor fi luate măsuri ferme şi imediate. De asemenea, vor fi intensificate controalele pentru a reduce la minimum riscul intrării în ţară a produselor sau animalelor infectate cu PPA”, a scris, pe Facebook, Tanczos Barna.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit sursei citate, măsurile pentru prevenirea şi combaterea pestei porcine africane rămân o prioritate, având în vedere impactul major pe care această boală îl are asupra sectorului suin din România. Pesta porcină africană este o boală care a apărut în România în urmă cu 9 ani.

Recent, virusul pestei porcine africane, care este inofensiv pentru oameni, dar extrem de contagios şi mortal la porci, a fost raportat la o fermă din satul Vallaj, în judeţul Szabolcs-Szatmar-Bereg, din nord-estul Ungariei.

Autorităţile ungare au ordonat sacrificarea a 3.000 de porci dintr-o fermă, după descoperirea primului focar de pestă porcină africană în rândul porcilor domestici, a anunţat joi Autoritatea Sanitară Veterinară din Ungaria (NEBIH) într-un comunicat de presă, preluat de Reuters.

Pesta porcină africană s-a răspândit din Africa în Europa şi Asia şi a ucis sute de milioane de porci, ceea ce a dus la restricţii comerciale şi a afectat piaţa mondială a cărnii. În ultimii ani, au fost detectate cazuri de pestă porcină africană care au condus la sacrificarea porcilor în mai multe ţări din Europa, precum Croaţia, Spania, Germania, Italia şi Estonia.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
explzoie drona port constanta
1
Ucraina a pierdut controlul a patru drone, una s-a autodetonat în Portul Constanța...
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
2
Prima reacție a lui Sorin Grindeanu după desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de...
AMBASADA RUSIEI
3
Prima reacție a Rusiei după explozia din Portul Constanța: Ambasada de la București...
Tahograf de la 1 iulie. Foto Getty Images
4
Dispozitivul care devine obligatoriu de la 1 iulie 2026 pentru mii de șoferi. Cine este...
eugen tomac nicusor dan cotroceni
5
Nicușor Dan a desemnat premierul. Eugen Tomac: Voi prezenta Parlamentului un guvern...
Alungat de Tottenham, Radu Drăgușin și-a găsit echipă și transferul prinde contur: ”E o obsesie”
Digi Sport
Alungat de Tottenham, Radu Drăgușin și-a găsit echipă și transferul prinde contur: ”E o obsesie”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
porci la ferma
Focar de pestă porcină africană în Ungaria, în apropierea frontierei cu România. Mii de animale vor fi sacrificate
Peter Magyar.
Ungaria și Ucraina ajung la un acord privind minoritatea maghiară, dar Budapesta menține condiții pentru aderarea la UE
Emmanuel Macron welcomes Peter Magyar at the Elysee FA
Emmanuel Macron și Peter Magyar anunță un nou capitol în relațiile dintre Franța și Ungaria
cos cu alimente de baza
Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea fi prelungită până la finalul anului. Anunțul lui Tanczos Barna
peter magyar face declaratii
„Dumnezeu, norocul și Viktor Orban”. Oligarhii fostului premier maghiar sunt în alertă: Ungaria pregătește introducerea taxei pe avere
Recomandările redacţiei
radu miruta sustine o conferinta de presa
Miruță spune că Ucraina nu a transmis la timp că a pierdut controlul...
Iran Officials, Tehran, Iran - 04 Jun 2026
Consilierul militar al liderului suprem iranian Mojtaba Khamenei îi...
Diana Șoșoacă la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, Rusia
Șoșoacă, față în față cu Putin la Sankt Petersburg: „Românii nu vă...
Foto: Constanta Port/ Facebook
Ministerul de Interne, precizări despre sistemul de supraveghere...
Ultimele știri
Compromis la Bruxelles privind despăgubirile pentru pasagerii afectați de întârzieri și anulări de zboruri
Incendiu la o piață en-gros din Pitești: mai multe standuri au fost cuprinse de flăcări
Israelul ar fi operat în secret baze militare și de informații în Azerbaidjan
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sharon Stone, adevărul despre sfârșitul căsniciei sale. Ce i-a interzis fostul soț: „Nu mă joc cu viața mea”
Cancan
Ce le-a cerut Vlad Verdeș, tânărul care și-a ucis tatăl polițist, magistraților. Nu le-a venit să creadă! 😲
Fanatik.ro
Anunț oficial despre viitorul lui Cristi Chivu: „În câteva zile va semna contractul până în 2028! Ne-am...
editiadedimineata.ro
Chatboturile AI, vulnerabile la dezinformarea rusă. Limba schimbă „adevărul”
Fanatik.ro
Un nou război U Craiova – U Cluj, înainte de Supercupa României: “O lipsa de fair play! Domnul Rotaru se...
Adevărul
Bruiaj GPS masiv înregistrat în zona portului Constanța în ultimele 24 de ore. Litoralul românesc, printre...
Playtech
Cine poate ieși mai devreme la pensie. Trei situații prevăzute de noua lege care îi avantajează pe români
Digi FM
Vila unde regina Elisabeta a II-a își savura ceaiul la malul mării a fost scoasă la vânzare. Cum arată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ionuț Radu a dat lovitura: 9.000.000€
Pro FM
Puya își anunță retragerea din muzică după peste 20 de ani de carieră: „Mai fac trei albume și gata. Pensie!”
Film Now
Jennifer Lopez, în centrul speculațiilor despre operații estetice, după o apariție care a făcut valuri: "De...
Adevarul
Un antiinflamator luat frecvent pentru dureri articulare poate avea riscuri serioase. Milioane de oameni îl...
Newsweek
Un tribunal a declarat contributiv la pensie stagiul aferent grupelor de muncă. Alt tribunal a refuzat. De ce?
Digi FM
„Era furios”. Sharon Stone dezvăluie reacția halucinantă a soțului ei când medicii i-au recomandat o dublă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Obiceiul de seară care îți afectează creierul fără să îți dai seama. Mulți îl practică înainte de culcare
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Jennifer Aniston face declarații rare, la mai bine de 20 de ani, despre Brad Pitt. Ce a spus despre apariția...
UTV
Jennifer Lopez a întors toate privirile la premiera filmului „Office Romance”. Artista a apărut alături de...