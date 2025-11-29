Live TV

Tanczos Barna, despre sinceritate: Primul lucru învățat la Ministerul Agriculturii e că ministrul nu poate vorbi despre recolta de grâu

Romanian Government, Cabinet Meeting on the budget for 2025, Bucharest, Romania - 01 Feb 2025
Vicepremierul Tanczos Barna. Foto: Profimedia

Vicepremierul Tanczos Barna a discutat sâmbătă, în emisiunea „La cină” de la Digi24, despre cât de sinceră este politica românească, precizând că trebuie să existe sinceritate, dar trebuie să fie şi cumpătare în comunicare, pentru că „un ministru, când vorbeşte, poate să genereze valuri”. El a dat exemplul pe care l-a învăţat la Ministerul Agriculturii, că nu poate să vorbească ministrul despre recolta de grâu, pentru că, dacă spune că este foarte bună, scade preţul la bursă, iar dacă zice că este o recoltă proastă, urcă preţul, astfel el având posibilitatea de a influenţa, doar printr-o propoziţie, evoluţia pieţelor.

Tanczos Barna a mărturisit pentru Digi24 că nu se consideră foarte calm.

Cred că sunt şi autoritar. (...). Îmi place să mă consult, îmi place să ascult. Am lucrat în ministere fără să schimb directori. Doi ani jumătate, practic, am lucrat cu echipa pe care am găsit-o, din materialul clientului, şi am făcut performanţă la Ministerul Mediului”, a spus Tanczos Barna la Digi24.

Despre cât de sinceră este politica românească, vicepremierul a spus că poate să fie sinceră, dacă vrea politicianul să fie sincer.

Acum o lună au fost nişte studenţi la noi, la Guvern, şi prima întrebare a fost din partea unui băiat, student cred, dacă este adevărat că politicienii mint. Şi am zis că eu nu mint. Eu nu spun că nu ocolesc câteodată răspunsul. (..) Dar poţi fi sincer. Şi câteodată nu e foarte bine să fii sincer, pentru că lumea nu vrea să aude adevărul, de fiecare dată. Nu vrea să se confrunte cu ceea ce urmează şi tot timpul mesajerului este luat la ţintă”, a spus el.

Potrivit vicepremierului, trebuie să fie sinceritate şi trebuie să fie cumpătare în comunicare, pentru că un ministru, când vorbeşte, poate să genereze valuri. De exemplu, a fost primul lucru pe care l-am învăţat la Ministerul Agriculturii: că nu poate să vorbească ministrul Agriculturii despre recolta de grâu. Că dacă spune că este foarte bună, scade preţul la bursă. Dacă zice că este recoltă proastă, urcă preţul şi poate să influenţeze doar printr-o propoziţie evoluţia pieţelor. Şi foarte multe alte lucruri. Şi în Ministerul Finanţelor am învăţat că nu trebuie tot timpul spus totul. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să fii sincer”, a mai spus el.

Tanczos Barna, despre efectele majorării TVA: „Se vor ameliora în următoarele 2-3 luni"

