Exclusiv Tanczos Barna, despre reducerile de cheltuieli cu personalul: Este foarte greu să faci reforme în sisteme sensibile

Data publicării:
tanczos barna
Tanczos Barna. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
Din articol
„Noi nu am fost de acord din start cu reducerea salariilor în sectorul de sănătate și la armată” „În niciun caz” nu se mărește TVA, „dar probabil o să fie mai puțin mai puțini bani pentru investiții” „În sistemul public există o rezistență mai mare la schimbare”

Vicepremierul Tanczos Barna a vorbit luni seara, la Digi24, despre modul greoi în care se avansează cu reducerile de cheltuieli cu personalul, măsură care ar trebui să aducă la buget bani pentru investiții. Însă, spune acesta, „În sistemul public există o rezistență mai mare la schimbare. Instituțiile publice sunt mai bine organizate din punct de vedere sindical și este mult mai greu să iei decizii de genul acesta”. În plus, subliniază vicepremierul, există și domenii sensibile, cum ar fi sănătatea, armata, educația. În cazul acestora, Tanczos Barna spune că nu s-a ajuns la nicio concluzie după discuțiile din coaliție. 

„Când am intrat în această coaliție, noi am cerut ca reducerile de cheltuieli să nu se facă prin reducerea salariilor. Acest lucru nu înseamnă că nu se pot reduce cheltuielile de personal. Eu, la Ministerul Finanțelor, de exemplu, am reușit să limitez, să aduc aproape la zero angajările noi, plecările din sistem să le gestionăm prin relocare de resurse umane, astfel încât, treptat, să scadă cheltuielile de personal și să oferim aceleași servicii publice cu un număr mai redus de personal. Acest lucru se poate face și în administrația locală în majoritatea cazurilor. Am discutat luni de zile despre primarul gospodar și primarul care nu este gospodar. Primarul care oferă serviciile publice cu 10 angajați și cel care le oferă cu 17 angajați. De aceeași dimensiune, două primării, două unități administrativ-teritoriale similare”, a declarat Tanczos Barna la Digi24.

Vicepremierul a afirmat că din punctul de vedere al UDMR-ului, dar și din punctul de vedere al coaliției în general, reducerile de costuri se pot face prin eficientizarea activității, prin reduceri de personal, care dacă se fac prin plecări naturale, ieșiri la pensie, plecări din public în privat ele nu trebuie suplinite imediat prin reangajări de persoane, ci și prin alte modalități de reducere a fondului de salarii - prin eliminare de sporuri, de cumul de sporuri, spor la spor, că au fost situații când s-a exagerat cu aceste lucruri”, a explicat Tanczos Barna.

La ultimele și penultimele discuții din coaliție am înțeles până la urmă că nu avem un consens pe modul în care trebuie să facem acest lucru.

„Atunci deja pachetul conținea și reducerea efectivă a cheltuielilor de personal la nivelul administrației locale cu 10%, prin reducerea numărului de persoane, cu opțiunea de a alege în loc de disponibilizări alte variante. Și administrația centrală unde au început discuțiile pe excepție sau ne-excepție, anumite sectoare exceptate sau nexceptate. Ultima formă adusă de domnul ministru Cseke Attila a fost cu exceptarea Învățământului și Sănătății pe motiv că la Învățământ deja s-au făcut acele reduceri de cheltuieli prin creșterea numărului de ore la catedră cu 2 ore, adică s-a ajuns la 20 de ore. Și la Sănătate nu se pot opera reduceri de salarii, acolo lucrurile trebuie organizate altfel. E un management al spitalelor, de exemplu, unde eficientizarea și exploatarea la maxim a numărului de paturi necesare sunt elemente de reformă care pot duce la reducerea cheltuielilor, nu tăierea salariilor la asistente, la medici”, a precizat acesta.

„Noi nu am fost de acord din start cu reducerea salariilor în sectorul de sănătate și la armată”

„Noi nu am fost de acord din start cu reducerea salariilor în sectorul de sănătate -10% și la armată. Și acolo a fost o discuție în varianta propusă de domnul Cseke Attila. Într-adevăr, celelalte sisteme toate au fost la -10% cheltuieli de personal. Despre toate ministerele, cu excepția celor două, s-a început o discuție absolut normală în coaliție despre cine trebuie exceptat, cine nu trebuie exceptat. În această situație cu război la graniță, cu provocări interne de diverse feluri, nu se poate face o reducere de cheltuieli de personal la acele ministere și până la urmă nu am ajuns la o concluzie”, a completat Tanczos Barna.

Nu avem o concluzie. S-a amânat această discuție și probabil până nu se termină alegerile din București nici nu vom avea o decizie finală. Este păcat, pentru că am muncit foarte mult la aceste reforme. Sunt foarte multe domenii care în continuare pot fi eficientizate.

„Dacă am reduce nu cu 10, cu 8% cheltuielile de personal, per ansamblu, la nivelul sectorului public, am avea toți banii de un program de genul Anghel Saligny pentru un an întreg. Noi avem în general undeva pe la 14 miliarde de lei cheltuieli lunare cu personalul, plus minus 500 de milioane de lei, pentru că și la începutul anului am coborât. Am urcat apoi în perioada Paștelui, de exemplu. Acolo urcă cu câteva sute de milioane pentru că se dau primele de sărbătoare, și de Paște, și de Crăciun, și când se pleacă în vacanță, acele vouchere de vacanță care se mai dau. Deci, există o evoluție, dar dacă am reduce cu, hai să zicem, 8% nu 10%, am avea tot programul Angel Saligny finanțat de acolo, sau am avea jumătate din necesarul de finanțare de la Transporturi”, a subliniat Tanczos Barna.

Vicepremierul spune că nu crede că mai este timp pentru o reformă în administrația locală sau centrală care să înceapă de la 1 ianuarie 2026, pentru că perioada de implementare a unei astfel de decizii durează luni de zile. „Ultima variantă cu care a venit domnul Cseke a fost o propunere de implementare a legii până la data de 31 martie. Cu cât întârzie, cu atât o să se implementeze mai târziu. Trebuie să refaci organigrame, trebuie să refaci scheme de personal, trebuie să refaci reangajări acolo unde faci disponibilizări, de exemplu. Deci nu se face de azi pe mâine. Dacă luăm decizia în decembrie, probabil o să implementăm până la sfârșitul lunii aprilie o asemenea decizie. Deci o bună parte a anului deja s-a pierdut din punctul ăsta de vedere”, a explicat acesta.

„În niciun caz” nu se mărește TVA, „dar probabil o să fie mai puțin mai puțini bani pentru investiții”

Întrebat dacă din cauza întârzierii reformei în administrațiile locală și centrală va apărea nevoia majorării TVA, Tanczos Barna a spus că „în niciun caz, dar probabil o să fie mai puțin mai puțini bani pentru investiții”.

„Decizia politică se putea lua și anul trecut. Și la sfârșitul anului trecut, și la începutul anului acesta. Anul acesta însă, a fost un an cu o campanie electorală destul de complicată. La începutul anului martie-mai am avut campanie electorală și alegeri, motiv pentru care s-a amânat. Fiecare ministru are obligația și politică și morală să ducă mai departe aceste reforme. Poate nu la fel de ample ca o reformă generată de un pachet de legi cum sunt cele de pe masa coaliției dar, fiecare instituție, dacă cineva vrea poate să scadă cheltuieli de personal cu 5%”, a adăugat vicpremierul.

„În sistemul public există o rezistență mai mare la schimbare”

„Există rezistență la schimbare. În sistemul public există o rezistență mai mare. Instituțiile publice sunt mai bine organizate, și din punct de vedere sindical există și această organizare mult mai bună și este mult mai greu să iei decizii de genul acesta. Sunt și domenii foarte sensibile, trebuie să recunoaștem acest lucru. Armata e un domeniu foarte sensibil, cu războiul la graniță, Ministerul de Interne tot timpul, securitatea, siguranța internă sunt domenii foarte sensibile, nu mai vorbim de Educație, de Sănătate. Deci este foarte greu să faci reforme în aceste sisteme, mai ales în condițiile în care nu ai stabilitate, să nu ai același ministru și aceeași politică publică timp de câțiva ani, măcar doi-trei ani de zile, să știe toată lumea care este direcția în care se merge la noi. Dacă rotim miniștri în fiecare an, este foarte greu, deci”, a conchis Tanczos Barna.

