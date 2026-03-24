Exclusiv Tanczos Barna, despre retragerea UDMR de la guvernare: „Când spunem că ieșim, a doua zi am ieșit”

Tanczos Barna, ministrul Finanțelor.
Tanczos Barna. Foto: Inquam Photos / George Călin
Subiectul Ilie Bolojan și schimbarea premierului Despre o posibilă moțiune de cenzură

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, marți la Digi24, că UDMR nu ia în calcul ieșirea din coaliție în acest moment și face apel la stabilitate politică, în contextul tensionat internațional. Despre o moțiune de cenzură a AUR, el a spus că este o discuție prematură.

„Deci noi am mai ieșit din coaliții. Au fost situații când am ieșit noi, au fost situații când am fost împinși pe scări. Noi când spunem că ieșim a doua zi, am ieșit. Punct. Deci noi nu spunem cu șapte luni înainte că s-ar putea să facem, că ne mai gândim, că mai analizăm. Nu suntem într-o asemenea situație”, a afirmat Tanczos Barna, marți la Digi24.

Acesta a subliniat că, în prezent, UDMR caută soluții de compromis în interiorul coaliției.

„Astăzi UDMR caută compromis, caută dialog cu partenerii. Așa am făcut și săptămâna trecută în discuțiile referitoare la buget și cred că am găsit compromisuri care i-au mulțumit pe toți și au dus până la urmă la o decizie pozitivă în Parlament referitor la buget”, a adăugat el.

Vicepremierul a avertizat că actualul context internațional impune responsabilitate politică.

„Ar trebui să dea de gândit tuturor partenerilor noștri actuala situație internațională. Este ultimul lucru de care are nevoie România în momentul de față - o dispută politică și o criză politică internă”, a completat Tanczos Barna.

„Putem să mai așteptăm câteva luni să treacă această nebunie internațională, războiul, să se liniștească lucrurile pe plan internațional și după aceea fiecare să-și facă analiza. Nu putem noi să opinăm locul nici al PSD, nici al PNL, nici al USR. Fiecare își face calculul acasă, în partid și ia decizie, dar în momentul de față cu siguranță nu avem nevoie de criză politică”, a mai spus el.

Subiectul Ilie Bolojan și schimbarea premierului

Întrebat despre situația premierului Ilie Bolojan, Barna a reiterat poziția UDMR.

„A spus-o și domnul Kelemen Hunor de mai multe ori. Singurul partid care poate să ia decizie cu privire la persoana premierului până la rocadă, este PNL. Dacă PNL nu vrea să-l schimbe pe domnul Bolojan, înseamnă că această rocadă trebuie așteptată, acest guvern trebuie să meargă înainte. Cred că asta ar fi o chestiune cât de cât normal și conform calendarul calendarului stabilit. Nu este momentul să intrăm în crize politice”, a completat acesta.

Vicepremierul a adăugat că UDMR evită criticile la adresa premierilor.

„Iar despre persoana premierului, cum să zic? Eu am lucrat și cu domnul Cîțu, și cu domnul Ciucă, și cu domnul Ciolacu și cu domnul Bolojan. Nu m-ați auzit niciodată spunând nimic de rău despre niciun premier. Lucrăm mai bine, mai mai cu discuții, mai cu argumente, contraargumente cu fiecare premier și încercăm să scoatem maximum posibil din situația respectivă. Nu comentăm noi niciodată sau foarte, foarte rar se întâmplă să comentăm noi persoana premierului”, a mai afirmat Tanczos Barna.

Despre o posibilă moțiune de cenzură

Referitor la o eventuală moțiune inițiată de AUR, Barna a spus că discuția este prematură.

„Absolut prematur să discutăm așa ceva. Niciun partid n-a luat nicio decizie”, a subliniat el.

Întrebat dacă există totuși șanse ca o astfel de moțiune să treacă, vicepremierul a evitat un răspuns clar.

„Nu pariez de obicei. Nu joc nici la pariuri, nici la fotbal, nici la alte pariuri. Ar fi un pariu neserios. Din punctul meu de vedere, nu avem nevoie de așa ceva. Din punctul nostru de vedere, nu cred că este momentul și este prematur să discutăm. Fiecare partid și-a făcut analiza, au luat câteva decizii, le-au exprimat public. Așteptăm să treacă această perioadă, să treacă sărbătorile pascale și poate până atunci se mai liniștesc lucrurile”, a conchis acesta.

