Vicepremierul Tanczos Barna a declarat joi, la Jurnalul de Seară de la Digi24, că retragerea unor trupe SUA din România nu reprezintă o răcire a relațiilor transatlantice, soldații pot fi înlocuiți cu forțe din alte armate din Europa și „n-ar trebui să umflăm mai mult tema decât trebuie”. Totodată, el a comentat și situația geopolitică actuală și a spus că „lucrurile încep să se așeze, SUA se poziționează, câștigă la fiecare masă la care joacă”.

Întrebat cum comentează decizia SUA de retrage parțial trupele din România, vicepremierul Tanczos Barna a spus că „lucrurile trebuie abordate cu calm”.

„Nu înseamnă neapărat și chiar nu înseamnă o răcire a relațiilor, nu înseamnă o schimbare de situație. Cei 600 (de militari americani care plaacă din România), pot fi supliniți prin alte forțe militare din Europa. Există această capacitate a Europei. Cu siguranță au fost și în alte țări (retrași, n.r.), nu e doar România. Se poate rezolva problema și nu, n-ar trebui să umflăm mai mult tema decât trebuie”.

Rugat să comenteze cum vede situația geopolitică actuală, cu Rusia și SUA amenințându-se și vorbind despre arme nucleare, vicepremierul UDMR a spus că „provocarea pentru noi cea mai mare este să fim lucizi în această perioadă” și România să-și facă parteneri.

„Am doi băieți. Eu sunt deja la o vârstă. Nu spun că poate să se întâmple orice, dar chiar nu mai este același lucru ca pentru copiii mei, băieții mei care au 20 și 18 ani. Pentru ei mi-aș fi dorit un prezent mai liniștit și un viitor mai sigur. Lucrurile se schimbă cu o viteză incredibilă și nu doar din punct de vedere politic. Asistăm la o revoluție a digitalizării, a inteligenței artificiale. Se vor schimba în următorii 5 ani de 10 ori mai multe lucruri decât în ultimii 35. E o viteză incredibilă. Cine va reuși să se acomodeze și o să fie pe val și nu sub val, va triumfa sau va exista, cei care nu, vor dispărea. Deci provocarea pentru noi cea mai mare este să fim lucizi în această perioadă și să putem, pe de o parte, transforma în avantaj această provocare, această revoluție a digitalizării, a sistemelor noi, tehnologii noi, a inteligenței artificiale, să putem crea hub-uri regionale, pentru că o singură țară nu va mai rezista în această competiție. Și noi avem nevoie de țări cum este Croația, cum este Ungaria, România, Slovacia, Cehia, Polonia. Suntem o zonă încă cu o perspectivă și cu un potențial uriaș și noi trebuie să ne aliem indiferent de părerile noastre politice. Politica o punem deoparte un pic. Acolo ne certăm dacă e să ne certăm și trebuie să ne certăm. Dar pe celelalte paliere economic, pe digital, tot ce înseamnă investiții, tot ce înseamnă producere de energie, cu noile tehnologii, cu energia regenerabilă, trebuie să avem parteneri. Și aici asta este provocarea cea mai mare pentru politicieni, ca în această, în acest zgomot politic, să găsească calea pragmatică pentru activitatea de zi cu zi”, a declarat Tanczos Barna.

El mai consideră că deși în aprilie părea să urmeze un haos la nivel mondial din cazua tarifelor lui Donald Trump, ultimele evoluții arată că „lucrurile încep să se așeze” și că „rămâne mult mai puțin spațiu pentru țări de genul Rusiei sau Iranului sau Coreei de Nord”.

„Avem aceste schimbări politice și regionale incredibile de pe zi pe cealaltă. Președintele Statelor Unite răspunde câteodată cu aceeași monedă a declarațiilor cu care este, de exemplu, Rusia, când spune noi o să facem teste nucleare și noi putem să facem teste nucleare. Da, momentan, norocul nostru este că sunt declarații și în spatele acestor declarații vedem că Statele Unite închei un acord comercial cu India, încheie acord comercial cu Coreea de Sud, cu China și lucrurile merg înainte. Am crezut în aprilie că o să fie un haos total. Nu mai este. Lucrurile încep să se așeze. SUA se poziționează, câștigă la fiecare masă la care joacă. Aproape la fiecare masă își consolidează poziția economică folosindu-se și de puterea militară. Și este un lucru bun, pentru că rămâne mult mai puțin spațiu pentru țări de genul Rusiei sau Iranului sau Coreei de Nord”, a explicat vicepremierul.

