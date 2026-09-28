Tanczos Barna, despre un viitor vot al UDMR pentru AUR: „Ne cunoaşteţi. Noi, când zicem că nu, rămâne nu”

Ministrul propus la Agricultură, Tanczos Barna, a declarat luni, despre un vot al UDMR pentru un viitor guvern cu AUR, că UDMR „când spune nu rămâne nu” și că dacă guvernul Mureșan nu va trece, nu ei vor trebui arătați cu degetul.

Ministrul propus la Agricultură a fost întrebat după audierea din comisii dacă UDMR ar putea să îşi flexibilizeze poziţia şi să dea totuşi un vot pentru un viitor guvern din care face parte AUR sau este susţinut de AUR.

„Ne cunoaşteţi. Noi când zicem că nu, acela rămâne nu. Suntem cu 7% în Parlament şi cu siguranţă nu suntem noi cei care de fiecare dată trebuie să fim arătaţi cu degetul, că nu din cauza noastră nu trece un guvern sau altul. În cazul în care este vorba de un guvern care este susţinut de AUR şi de partide extremiste, răspunsul nostru rămâne nu”, a spus Tanczos Barna, după audierea în comisiile din Parlament.

Despre faptul că Sorin Grindeanu a catalogat guvernul Bolojan ca cel mai anti-american, Tanczos Barna a spus că „nu a avut nicio legătură cu acele speţe”.

„Cu siguranţă noi, cei din UDMR, nu suntem nici anti-europeni, nici anti-americani, nici anti... nimic. Suntem pentru această ţară, pentru a face lucruri bune pentru această ţară”.

Potrivit lui Tanczos Barna, dacă Guvernul nu trece miercuri trebuie să se vină repede cu o nouă propunere de premier. „Dacă nu trece miercuri, trebuie să vină cât se poate de repede, imediat, pentru a nu mai pierde timpul”, a afirmat el.

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Editor : Sebastian Eduard