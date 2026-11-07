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Exclusiv Tanczos Barna, după botezul lui Alfred Simonis: „Noi la UDMR nu avem asemenea evenimente. La nunta domnului Kelemen nu au ieșit știri”

Data publicării:
tinute psd botez simonis
sursa foto: captură Digi24
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Din articol
„Rămâne o pată pe obrazul politicienilor”

Senatorul UDMR Tanczos Barna, fost vicepremier, și-a arătat uimirea după botezul copilului liderului PSD Alfred Simonis, eveniment care a stârnit valuri de controverse din cauza luxului afișat de politicienii social-democrați și partenerele lor. El a spus la emisiunea „În Fața Ta” de la Digi24 că, prin contrast, nunta liderului UDMR Kelemen Hunor, care a avut loc în urmă cu mai mult timp, nu a ajuns pe prima pagină a ziarelor, „pentru că nu au găsit material de publicat cei din din presă”. Interviul integral poate fi urmărit sâmbătă, de la ora 14:00, la Digi24.

„Sincer, nu pot să-mi explic (luxul afișat la botezul organizat de președintele PSD al CJ Timiș Alfred Simonis - n.r.), pentru că noi, cei de la UDMR, nu avem asemenea evenimente, întâlniri, asemenea petreceri foarte, foarte rar. Cred că ultimul a fost nunta domnului Kelemen (Hunor, președintele UDMR - n.r.), acum foarte mult timp, și nu au ieșit asemenea știri, pentru că nu au fost, nu au găsit material de publicat cei din din presă”, a declarat Tanczos Barna în cadrul emisiunii În Fața Ta, la Digi24.

El a spus că nu botezul a fost problema, pentru că „e un eveniment fericit”, ci luxul afișat.

„Evenimentul în sine, a recunoscut și domnul Grindeanu contrastul acesta, contrastul cu știrile care au apărut despre eveniment și situația în care se află o mare parte a populației țării, cu foarte multe probleme, provocări pe plan financiar, provocări pe planul locurilor de muncă, incertitudinea, nesiguranța, tensiunea din societate și evenimentul în sine. Este, na, un contrast neplăcut”, a mai afirmat Tanczos Barna.

„Rămâne o pată pe obrazul politicienilor”

Totodată, liderul UDMR a mai precizat nu înțelege de ce social-democrații au ținut să se afișeze în acest mod.

„Chiar nu îmi explic. Nu știu. Nu, nici nu, nu aș vrea să comentez, pentru că este botezul unui amic, copilul unui amic. Eu mă știu foarte bine cu domnul Simonis, înțeleg, ca tată, vrea să organizeze o petrecere, un eveniment ok, cât de mare, cât de mic, cine vine, cu ce se îmbracă... Că nu pot să comentez, pentru că e foarte departe de mine nivelul acesta. Nu știu. Însă efectul pentru imaginea politicianului român și în special pentru imaginea Partidului Social Democrat rămâne, chiar dacă, aparent e așa, un incident mic.”

El a mai spus că astfel de incidente pot pune amprenta asupra întregului partid.

„Știți, acestea sunt cele mai deranjante lucruri, pentru că modul în care se comportă, nu știu - dau un exemplu -, AUR în Parlament, câteodată pune amprenta pe tot ce înseamnă clasa politică din România. Voi, acolo, cei din Parlament, uite ce faceți. Dacă un coleg a dormit vreodată în Parlament, cu siguranță a rămas imaginea la nivelul tuturor parlamentarilor, că, uneori, mai și adormiți în sală, chiar dacă unul sau celălalt au muncit și au fost atenți, și au votat, și au fost la fiecare ședință, și s-au pregătit pentru fiecare vot. La fel și acest eveniment, rămâne o pată pe obrazul politicienilor. Că v-ați dus la un eveniment și vă duceți la evenimente, îmbrăcați nu știu cum, cu anumite elemente care nu sunt neapărat de dorit”, a mai afirmat senatorul UDMR.

Editor : B.P.

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