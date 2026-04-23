Tanczos Barna, după demisia lui Florin Barbu de la Agricultură: E un minister greu, la care e mult de muncă

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat joi seară, la Digi24, că Ministerul Agriculturii, pe care îl va prelua după demisia lui Florin Barbu, este unul greu, complicat, la care este mult de lucru. Tanczos a spus că prioritățile sale vor fi subvenţiile pentru fermieri, decontările pentru motorină şi schemele de sprijin pentru agricultori.

„În principiu interimatele sunt de rutină, dar în momentul de faţă, având foarte multe teme stringente, cu siguranţă vom lua decizii importante chiar şi în câteva zile”, a afirmat Tanczos Barna.

El a explicat care sunt priorităţile Ministerului Agriculturii în această perioadă.

„Am avut o primă discuţie cu domnul secretar de stat Dumitru de la Ministerul Agriculturii, am avut o discuţie cu domnul Barbu (ministrul demisionar – n.r.). Cel mai important lucru este ca fermierii să primească cât mai repede acele subvenţii care nu sunt plătite pe anul agricol 2026, pe anul trecut. Trebuie să aprobăm câteva scheme de sprijin pentru agricultură, scheme care se aprobă an de an, trebuie să găsim o soluţie urgentă pentru motorină, pentru că decontarea la opt luni, la şapte luni este o decontare prea lentă, prea întârziată şi acolo trebuie să avem o soluţie împreună cu Ministerul Finanţelor.

De asemenea, sunt câteva instituţii care sunt în reorganizare şi se lucrează la organigrame, deci e de muncă acolo. E un minister greu, complicat, un minister de care depind sute de mii de fermieri, depinde producţia autohtonă, producţie care nu este suficientă, trebuie susţinută pentru a reduce deficitul comercial. Deci e mult de lucru acolo”, a adăugat Tanczos.

