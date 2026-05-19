Tanczos Barna exclude „în proporție de 90%” scenariul anticipatelor: „Ar aduce un beneficiu doar AUR”

Vicepremierul interimar Tanczos Barna a declarat marți, la TVR Info, că organizarea de alegeri anticipate, pe fondul crizei politice generate de moţiunea de cenzură, este o ipoteză exclusă. El arată că parlamentarii ştiu că anticipatele ar avantaja în acest moment doar AUR.

Întrebat dacă exclude ideea alegerilor anticipate, Tanczos Barna a răspuns: „În proporţie de 90%, da, în proporţie de 90% exclud anticipatele”.

„Anticipatele ar aduce un plus, un beneficiu doar AUR în momentul de faţă, motiv pentru care este foarte puţin probabil că Parlamentul să decidă sau să nu învestească un guvern la un moment dat şi să ajungă la anticipate”, a argumentat viceprim-ministrul interimar, potrivit News.ro.

El este de părere că, dacă Parlamentul ar respinge o primă propunere de prim-ministru, o a doua propunere ar trece de votul senatorilor şi deputaţilor.

Tanczos Barna nu a exclus, în schimb, ipoteza unui guvern minoritar, dar nici pe cea a unui premier tehnocrat.

Guvernul minoritar astăzi poate fi o soluţie printr-o susţinere din partea unui partid, de exemplu PNL-USR pentru un guvern format de PSD. Nu fac parte din guvern, dar ca să nu rămânem în acest impas, susţin un guvern PSD sau invers. Un guvern PNL-USR, nu ştiu ce formă, poate fi susţinut de o parte din Parlament pentru a ieşi din impas. Şi aici sunt încă variante pe masă”, a spus reprezentantul UDMR.

