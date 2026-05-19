Live TV

Tanczos Barna exclude „în proporție de 90%” scenariul anticipatelor: „Ar aduce un beneficiu doar AUR”

Data publicării:
BUCURESTI - PARLAMENT - VOT SI DEZBATERE - MOTIUNI DE CENZURA -
Tanczos Barna. Inquam Photos / George Călin

Vicepremierul interimar Tanczos Barna a declarat marți, la TVR Info, că organizarea de alegeri anticipate, pe fondul crizei politice generate de moţiunea de cenzură, este o ipoteză exclusă. El arată că parlamentarii ştiu că anticipatele ar avantaja în acest moment doar AUR.

Întrebat dacă exclude ideea alegerilor anticipate, Tanczos Barna a răspuns: „În proporţie de 90%, da, în proporţie de 90% exclud anticipatele”.

„Anticipatele ar aduce un plus, un beneficiu doar AUR în momentul de faţă, motiv pentru care este foarte puţin probabil că Parlamentul să decidă sau să nu învestească un guvern la un moment dat şi să ajungă la anticipate”, a argumentat viceprim-ministrul interimar, potrivit News.ro.

El este de părere că, dacă Parlamentul ar respinge o primă propunere de prim-ministru, o a doua propunere ar trece de votul senatorilor şi deputaţilor.

Tanczos Barna nu a exclus, în schimb, ipoteza unui guvern minoritar, dar nici pe cea a unui premier tehnocrat.

Guvernul minoritar astăzi poate fi o soluţie printr-o susţinere din partea unui partid, de exemplu PNL-USR pentru un guvern format de PSD. Nu fac parte din guvern, dar ca să nu rămânem în acest impas, susţin un guvern PSD sau invers. Un guvern PNL-USR, nu ştiu ce formă, poate fi susţinut de o parte din Parlament pentru a ieşi din impas. Şi aici sunt încă variante pe masă”, a spus reprezentantul UDMR.

Citește și: EXCLUSIV Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au dat jos Guvernul Bolojan să facă o majoritate

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
1
Reacția lui Grindeanu după sondajul INSCOP în care PNL depășește PSD în intenția de vot...
70. Eurovision Song Contest - Final ESC 2026
2
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
3
Grindeanu: I-am spus preşedintelui că într-un final putem să strângem o majoritate în...
vlad turcanu fb
4
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat...
Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi.
5
Laura Codruța Kovesi, după 7 ani la conducerea EPPO: „Toată lumea vrea o justiție...
Un sat fără gară, cu 4 magazine și 13.000 de locuitori a lăsat ”mască” toată țara: a ajuns la ”masa bogaților”
Digi Sport
Un sat fără gară, cu 4 magazine și 13.000 de locuitori a lăsat ”mască” toată țara: a ajuns la ”masa bogaților”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Tánczos Barna
Tanczos Barna: De ce ar face PNL pasul înapoi? Mai ales dacă ne uităm la ultimele sondaje care arată creşterea susţinerii lui Bolojan
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
UDMR nu vrea să mai guverneze cu PSD. Kelemen Hunor: Ar însemna să fim la mâna celor de la AUR. Nu accept așa ceva
FED REDACTIE ORA 21 271025 EMBD11_16210
„Programul SAFE nu trebuie politizat, ci luat în serios”, spune Kelemen Hunor. „România face tot ce poate în acest moment să facă”
Kelemen Hunor.
Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au dat jos Guvernul Bolojan să facă o majoritate
sorin grindeanu ilie bolojan oana gheorghiu in parlament
Aproape jumătate dintre români consideră moțiunea de cenzură PSD-AUR un act politic inutil care va înrăutăți lucrurile (sondaj INSCOP)
Recomandările redacţiei
grafica cu omuleti asezati pe fisicuri de monede de inaltimi diferite
Noua lege a salarizării: puțin peste 50% din bugetari ar putea primi...
Russia's President Putin On Official Visit To China
Primire cu fast pentru Putin la Beijing, la scurt timp după vizita...
House Collapse in Görlitz, görlitz, Saxony, Germany - 18 May 2026
Două românce din Germania sunt date dispărute după ce blocul în care...
pavel orlov
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul...
Ultimele știri
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
Ministrul polonez al Apărării a vorbit cu șeful Pentagonului despre reducerea capacității militare americane în Polonia. Ce s-a decis
Fostul premier francez Edouard Philippe, candidat la preşedinţie, este vizat într-o anchetă de deturnare de fonduri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii care vor simți totul mult mai intens în următoarele săptămâni. Venus a intrat în Rac și răscolește...
Cancan
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin...
Fanatik.ro
Gerard Pique i-a scris un mesaj simplu, însă Shakira l-a uimit cu răspunsul ei: ”Doamne, nu e normală”
editiadedimineata.ro
Jurnalist londonez, înjunghiat de trei români plătiți de Iran
Fanatik.ro
Fratele lui Nicușor Bancu, interviu emoționant: „E o minune! S-a apucat de fotbal la 18 ani. Tata ar fi vrut...
Adevărul
Noi reguli pentru obținerea permisului de conducere: șoferii care scapă de proba teoretică
Playtech
Cum a salvat Delia Velculescu Ciprul și Grecia în cele mai grele crize economice. „Doamna de Fier” a...
Digi FM
„Pe Nicușor Dan l-au încălecat serviciile!”. Adevărul despre pactul cu PSD și anularea alegerilor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Lamine Yamal, în vacanță alături de un model! Câți ani ar avea noua parteneră
Pro FM
Bianca Censori, o nouă apariție „transparentă” alături de Kanye West. De data aceasta, cei doi soți au mers...
Film Now
70 de ani, rochie mini și un zâmbet șarmant. Geena Davis, impresionantă la premiera „The Boroughs” în Los...
Adevarul
Accident cumplit în Chitila: o basculantă a trecut pe roșu și a izbit violent un Logan. Șoferul mașinii, în...
Newsweek
Mugur Isărescu anunță că pensiile nu vor crește. Pensionarii pierd între 130 lei și 600 lei la pensie
Digi FM
Când se vopsesc ouăle de Înălțarea Domnului și alte tradiții românești păstrate de secole
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
A împlinit 108 ani, face sport de trei ori pe săptămână și încă șofează. Ce spune despre viața amoroasă...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Dustin Diamond, plătit cu o sumă mizeră pentru reluările "Salvați de clopoțel". Cecul primit de Screech...
UTV
Sebastian Stan și Cristian Mungiu au fost ovaționați timp de 10 minute la Cannes. Filmul „Fjord” a avut...