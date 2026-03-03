Live TV

Tanczos Barna: Foarte greu să ajungem la deficit de 6,2 recomandat de Comisie. În criză economică, cu războaie nu poți să fii rigid

Tanczos Barna. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Vicepremierul Tanczos Barna este de părere că pentru România va fi „foarte greu” să se încadreze în ţinta de deficit bugetar de 6,2% pe care şi-a asumat-o în faţa Comisiei Europene, având în vedere evoluţiile la nivel mondial care indică potenţiale crize economice şi militare, relatează News.ro.

„Ţinta (de deficit bugetar – n.r.) este 6,2, ţinta recomandată de Comisie. Foarte greu să ne încadrăm în acest 6,2 în condiţiile în care toată lumea trebuie să înţeleagă, şi Comisia Europeană, pentru că într-o criză, cu războaie, într-o criză nu doar cu potenţial efect economic, dar militară, nu poţi să fii foarte rigid în momentul în care te uiţi la deficit şi te uiţi la anumite costuri ale bugetului, ale statului, care vin practic să ajute persoanele vulnerabile în asemenea situaţii”, a declarat, marţi seară, la TVR Info, viceprim-ministrul Tanczos Barna. 

El a vorbit şi despre inflaţie, arătând că dacă preţurile resurselor energetice continuă să crească pe pieţele internaţionale, acest fapt va avea cu siguranţă impact asupra inflaţiei. 

„Eu sper în continuare să fie doar un efect de moment şi în câteva zile, o săptămână, două, lucrurile să se reaşeze. Altfel nu doar România, toată lumea o să aibă de suferit şi nu-şi doreşte nimeni. Nu cred că cineva îşi doreşte ca Uniunea Europeană să se confrunte iarăşi cu o criză energetică. Nici Statele Unite nu vor criză energetică, nici Orientul Mijlociu nu vrea ca acele resurse energetice să fie blocate şi capacităţile de producţie sau de transport să fie, practic, anihilate pe termen lung”, a explicat Tanczos Barna.

