Tanczos Barna: Guvernul a decis plafonarea preţului lemnului. Ministerul Mediului a propus compensaţii financiare

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, spune că decizia controversată a plafonării prețului pentru lemnul de foc a venit de la Guvern, nu de la Ministerul Mediului. El adaugă că propunerea sa a fost să ofere compensaţii financiare fie vânzătorilor de lemn, fie beneficiarilor.

„Guvernul, nu ministerul Mediului, a decis o plafonare a preţului lemnului. Noi am făcut o propunere iniţială, din partea ministerului, de oferire de compensaţii financiare, vouchere sau direct către cel care vinde lemnul sau beneficiarul, persoană fizică, care cumpără. Deci un sistem la care am fi lucrat în detaliu, dacă decizia ar fi fost de compensare a creşterii preţului. S-a luat o altă decizie. Nu spun că este refuzată. Este în continuare pe masa coaliţiei şi eu sper că în viitorul apropiat se va ajunge la o decizie”, a spus ministrul la TVR Info.

Cât despre valoare voucherelor, suma e „150 de lei în cazul lemnului de foc, de 500 de lei în cazul peleţilor, de 300 de lei la brichete”, a mai spus Tanczos Barna, adăugând că „cifrele pot fi discutate în continuare”.

„Eu susţin în continuare - şi am făcut propunerile inclusiv zilele trecute către conducerea coaliţiei - să se analizeze încă o dată această opţiune, pentru că ne-ar ajuta foarte mult să albim piaţa, ne-ar ajuta foarte mult să facem o trasabilitate până la consumatorul final şi în cazul lemnului de foc. Deşi s-a făcut şi anul trecut. Pentru că avem peste 1,7 milioane de metri cubi de lemn de foc vândut prin Sumal şi monitorizat până la destinaţie”, a adăugat el.

