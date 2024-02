Tanczos Barna i-a dat lui Ciolacu manuale despre istoria Ținutului Secuiesc. „Secuii și-au pierdut autonomia aici, la Siculeni”

Senatorul UDMR Tanczos Barna i-a dat replica duminică lui Marcel Ciolacu, după ce premierul declarase cu o zi înainte că Ținutul Secuiesc nu a avut niciodată autonomie. Tanczos afirmă că secuii au avut autonomie și au pierdut-o și i-a dat lui Ciolacu două cărți despre istoria Ținutului Secuiesc. Totuși, senatorul UDMR a precizat că o astfel de dezbatere în an electoral ajută „doar partidele extremiste, cum este AUR și partidul Șoșoacă”.

„Ținutul Secuiesc a fost, este şi va fi! Astăzi la Siculeni, lângă monumentul Siculicidium, l-am avut ca oaspete pe domnul Marcel Ciolacu, prim-ministrul României. De ce? În cursul zilei de ieri, la Târgu Mureș, într-un discurs despre toleranță, prim-ministrul Marcel Ciolacu a făcut o afirmație nefericită spunând că Ținutul Secuiesc nu va exista niciodată. Cu această ocazie l-am invitat și îi mulțumesc domnului prim-ministru că a acceptat invitația mea.

Am avut ocazia să vorbim despre faptul că Ținutul Secuiesc există. A existat, există și va exista. Desigur, am vorbit și despre autonomie, pe care secuii au pierdut-o aici, la Siculeni, și pentru care au luptat atât de mult. Domnul prim-ministru consideră că nu va mai fi niciodată autonomie. Eu spun că nu ar trebui să deschidem o dezbatere pe acest subiect în 2024, în an electoral, pentru că astfel ajutăm doar partidele extremiste cum este AUR și partidul Sosoaca.

Am convenit să continuăm colaborarea. Am reușit să îi ofer domnului prim-ministru două cărți. Un manual și o descriere în limba română privind istoria Ținutului Secuiesc, care evidențiază existența acestuia. Faptul că suntem aici, în Ținutul Secuiesc și că l-am putut avea ca oaspete, dovedește că Ținutul Secuiesc există. Și noi, maghiarii din Transilvania, secuii, locuitorii Ținutului Secuiesc, suntem garanția că Ținutul Secuiesc va exista.

Așteptăm cu drag prim-ministrii României, în Ținutul Secuiesc, pentru ca să le arătăm ospitalitatea secuiască”, a transmis Tanczos Barna duminică, într-un mesaj pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Mesajul lui Tanczos vine ca replică la declarațiile de sâmbătă ale premierului Marcel Ciolacu, care, aflat la Covasna, a îndemnat „să terminăm cu prostiile cu autonomia Ţinutului Secuiesc”, care „nu a fost şi nu o să fie niciodată”.

„Şi eu, şi dumneavoastră vrem să ne creştem copiii într-o ţară normală. Pentru a face acest lucru, în primul şi în primul rând trebuie să ne comportăm noi normal. Haideţi să terminăm cu prostiile, cu autonomia Ţinutului Secuiesc. Nu a fost şi nu o să fie niciodată. În Constituţie, România este un stat suveran şi niciodată nimeni nu va împărţi Ardealul. România este membră a Uniunii Europene, este membră NATO, toate aceste poveşti şi toate aceste învrăjbiri apar când sunt alegeri. Vezi Doamne, acesta este felul liderilor politici de a-şi mobiliza electoratul la vot. Am depăşit acele vremuri. Sunt familii mixte. Copiii noştri merg la şcoală împreună. Suntem în România şi ei sunt români”, a afirmat Marcel Ciolacu la conferinţa judeţeană a PSD Covasna, la Casa de Cultură din Topliţa.

Editor : Bogdan Păcurar