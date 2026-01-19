Live TV

Exclusiv Tanczos Barna: „Ilie Bolojan vede altfel anumite lucruri”. Ce spune vicepremierul despre „supărările” PSD din Coaliție

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan guvern
Foto: Inquam Photos / George Călin

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, luni seară, la Digi24, că premierul Ilie Bolojan nu va fi schimbat din fruntea Guvernului, după ce acesta a fost atacat, din nou, de unul din liderii PSD, Claudiu Manda, parte a coaliției de guvernare. Despre modul de gândirea a liderului PNL, Tanczos spune că acesta „vede altfel anumite lucruri, pentru că vede ansamblul”. „Uneori, și prin stilul dânsului de a conduce poate să genereze nemulțumiri”, mai susține vicepremierul UDMR. El a confirmat că „supărări sunt și pe declarațiile din presă, sunt și din modul în care anumite ministere funcționează mai eficient sau mai puțin eficient”.

„E ceva cu care ne-am obișnuit. Nici acum nu cred că se pune problema unei schimbări radicale. N-am auzit nicio intenție din partea PNL de a opera schimbări în acest domeniu și singurii care astăzi pot schimba ceva sunt colegii noștri din PNL”, a spus Tanczos Barna. 

Acesta mai afirmă că nu crede că „se poate” schimbarea premierului. 

„Toată lumea își dorește lucruri, nu cred că este nici momentul, nu cred că este oportun, nu cred că se poate, motiv pentru care vom lucra împreună cu colegii noștri din PNL și PSD în continuare și cu domnul prim-ministru Bolojan. 

Eu tot sper că o să ne maturizăm și o să luăm deciziile corecte, chiar dacă uneori, da, într-o coaliție, într-un parteneriat, toți avem probleme de genul acesta, toți avem nemulțumiri, toți avem impresia că doar alții au avantajele și noi avem doar dezavantajele unei colaborări de tip coaliție. Dar nu cred că se pune în momentul de față problema de a schimba «lăutarul»”, susține Tanczos. 

Vicepremierul din partea UDMR afirmă că „vede altfel anumite lucruri, pentru că vede ansamblul”. 

„Eu mă înțeleg foarte bine și cu domnul Claudiu Manda, și cu domnul prim-ministru, motiv pentru care mi-e greu iarăși să fim la mijloc, să-mi dau cu părerea pe această declarație. Un lucru este cert, domnul prim-ministru vede altfel anumite lucruri, pentru că vede ansamblul. Dânsul trebuie să vadă toate ministerele, trebuie să aibă perspectiva administrației centrale și administrației locale, trebuie să aibă perspectiva macroeconomică, geostrategică. Uneori, și prin stilul dânsului de a conduce poate să genereze nemulțumiri. 

Am avut și astăzi coaliție, putem spune acolo ce avem de spus și putem găsi compromis. Și chiar se găsește compromis de foarte multe ori. Da, supărări sunt și pe declarațiile din presă, sunt și din modul în care anumite ministere funcționează mai eficient sau mai puțin eficient, dar până la urmă le putem rezolva pe toate. 

Cred că cel mai important pentru țară este ca să avem buget cât se poate de repede, să avem o o traiectorie consecventă pe tot ce înseamnă finanțarea investițiilor, să avem o o predictibilitate pe tot ce înseamnă reducerea expunerii la împrumuturi externe. Toate aceste lucruri sunt importante și le vom așeza cu siguranță și vom găsi soluții de compromis”, a transmis reprezentantul UDMR din Coaliție.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a afirmat că premierul Ilie Bolojan „nu cântă de multe ori din acelaşi playlist” şi susţine că ar putea veni un moment în care cei din coaliţie „să schimbe lăutarul deoarece nu mai respectă playlistul”. Manda a precizat că playlistul înseamnă programul de guvernare şi ceea ce se discută în Coaliţie. 

Citește și Olguța Vasilescu: „Consultăm membrii PSD înainte de a decide dacă rămânem la guvernare” 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump
1
Semne de întrebare după ce Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
2
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
nicusor dan sustine un discurs
3
Nicușor Dan face apel la dialog, după amenințările lui Donald Trump: „Sunt profund...
Armata germană
4
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde...
5
Soluția lui Traian Băsescu pentru reforma pensiilor magistraților. Ce spune fostul...
Direct din Groenlanda, l-a jignit public pe Donald Trump și știe ce urmează: ”E terifiant”
Digi Sport
Direct din Groenlanda, l-a jignit public pe Donald Trump și știe ce urmează: ”E terifiant”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cu ochelari, sacou si margele, la microfon
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează pacienţii oncologici. Răspunsul premierului
bani-lei-shutterstock
Introducerea impozitului progresiv în România: „Eu n-aș zice «Nu»”, spune vicepremierul Tanczos Barna. Când ar putea fi luată măsura
ilie bolojan lia olguta vasilescu
Tanczos Barna explică de ce Olguța Vasilescu îl acuză pe Bolojan că a mărit impozitele locale pentru a lua mai mult la bugetul național
taxe si impozite
De ce a crescut Ilie Bolojan impozitele locale: „Unii au făcut indexarea cu inflația, alții nu. Apar inegalități”, spune Tanczos Barna
Tánczos Barna
România, aproape de momentul în care va trebui să aleagă între SUA și Europa? Răspunsul lui Tanczos Barna: Să fim ancorați în realitate
Recomandările redacţiei
Ilie bolojan
Premierul Ilie Bolojan propune angajarea răspunderii în 29 ianuarie...
accident feroviar spania - ianuarie 2026
Primele concluzii ale anchetei privind accidentul de tren din Spania...
Carney și Macron
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a...
Rumen Radev
Rumen Radev demisionează din funcția de președinte al Bulgariei
Ultimele știri
Ucrainenii au provocat pierderi de 4 miliarde de dolari apărării aeriene ruse, susține SBU
Pe cine propun liberalii la șefia Agenției pentru Ocuparea Locurilor de Muncă și cea pentru Investiții și Comerț Exterior
Cum poate riposta UE la amenințarea lui Trump cu tarife asupra țărilor care au sărit în apărarea Groenlandei: Ar fi în favoarea noastră
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată Eliza Iliescu în 2026, la 21 de ani. Tânăra a avut rezultate remarcabile la școală, iar acum e...
Cancan
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ULTIMĂ ORĂ
Fanatik.ro
Situația nefericită în care a ajuns fiica lui Ilie Năstase. A lansat un apel disperat: ”Îmi puteți trimite...
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
„Febra văii”, boala invizibilă din aer care se răspândește rapid și poate provoca meningită și deces...
Adevărul
Minciuna lui Putin: de ce Kremlinul folosește imagini vechi pentru a-i păcăli pe ruși că liderul lor s-a...
Playtech
Domeniile cu cele mai mari salarii medii din România. HoReCa și confecțiile, la coada clasamentului
Digi FM
Cât plătește impozit Traian Băsescu pentru apartamentul său de 154 m pătrați: "E o creștere consistentă"
Digi Sport
Unde a apărut Mario Iorgulescu, după ce a fost dat dispărut și tatăl său a plecat de urgență în Italia
Pro FM
Paula Seling, prima iubire după divorț? "Cel care îmi este liniște și forță! Pot merge mai departe știind că...
Film Now
Filmul care domină box-office-ul nord-american pentru al cincilea weekend consecutiv. Peste 1,3 miliarde...
Adevarul
Un avion spre Alicante a decolat fără pasageri: zeci de oameni au rămas blocați pe scări. „Am mers toți după...
Newsweek
Fără precedent. Casa de Pensii, amendată cu 1.000 lei pentru că nu crește pensiile. „Nu mai amânați”
Digi FM
VIDEO "Pârtia de schi nu e podium de modă". O femeie îmbrăcată în fustă, coborâtă de pe munte de un jandarm
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Cum arată azi frumoasa din "Pasărea Spin". Rachel Ward are 68 de ani: "Ce s-a întâmplat cu tine?"
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”