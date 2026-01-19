Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, luni seară, la Digi24, că premierul Ilie Bolojan nu va fi schimbat din fruntea Guvernului, după ce acesta a fost atacat, din nou, de unul din liderii PSD, Claudiu Manda, parte a coaliției de guvernare. Despre modul de gândirea a liderului PNL, Tanczos spune că acesta „vede altfel anumite lucruri, pentru că vede ansamblul”. „Uneori, și prin stilul dânsului de a conduce poate să genereze nemulțumiri”, mai susține vicepremierul UDMR. El a confirmat că „supărări sunt și pe declarațiile din presă, sunt și din modul în care anumite ministere funcționează mai eficient sau mai puțin eficient”.

„E ceva cu care ne-am obișnuit. Nici acum nu cred că se pune problema unei schimbări radicale. N-am auzit nicio intenție din partea PNL de a opera schimbări în acest domeniu și singurii care astăzi pot schimba ceva sunt colegii noștri din PNL”, a spus Tanczos Barna.

Acesta mai afirmă că nu crede că „se poate” schimbarea premierului.

„Toată lumea își dorește lucruri, nu cred că este nici momentul, nu cred că este oportun, nu cred că se poate, motiv pentru care vom lucra împreună cu colegii noștri din PNL și PSD în continuare și cu domnul prim-ministru Bolojan.

Eu tot sper că o să ne maturizăm și o să luăm deciziile corecte, chiar dacă uneori, da, într-o coaliție, într-un parteneriat, toți avem probleme de genul acesta, toți avem nemulțumiri, toți avem impresia că doar alții au avantajele și noi avem doar dezavantajele unei colaborări de tip coaliție. Dar nu cred că se pune în momentul de față problema de a schimba «lăutarul»”, susține Tanczos.

Vicepremierul din partea UDMR afirmă că „vede altfel anumite lucruri, pentru că vede ansamblul”.

„Eu mă înțeleg foarte bine și cu domnul Claudiu Manda, și cu domnul prim-ministru, motiv pentru care mi-e greu iarăși să fim la mijloc, să-mi dau cu părerea pe această declarație. Un lucru este cert, domnul prim-ministru vede altfel anumite lucruri, pentru că vede ansamblul. Dânsul trebuie să vadă toate ministerele, trebuie să aibă perspectiva administrației centrale și administrației locale, trebuie să aibă perspectiva macroeconomică, geostrategică. Uneori, și prin stilul dânsului de a conduce poate să genereze nemulțumiri.

Am avut și astăzi coaliție, putem spune acolo ce avem de spus și putem găsi compromis. Și chiar se găsește compromis de foarte multe ori. Da, supărări sunt și pe declarațiile din presă, sunt și din modul în care anumite ministere funcționează mai eficient sau mai puțin eficient, dar până la urmă le putem rezolva pe toate.

Cred că cel mai important pentru țară este ca să avem buget cât se poate de repede, să avem o o traiectorie consecventă pe tot ce înseamnă finanțarea investițiilor, să avem o o predictibilitate pe tot ce înseamnă reducerea expunerii la împrumuturi externe. Toate aceste lucruri sunt importante și le vom așeza cu siguranță și vom găsi soluții de compromis”, a transmis reprezentantul UDMR din Coaliție.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a afirmat că premierul Ilie Bolojan „nu cântă de multe ori din acelaşi playlist” şi susţine că ar putea veni un moment în care cei din coaliţie „să schimbe lăutarul deoarece nu mai respectă playlistul”. Manda a precizat că playlistul înseamnă programul de guvernare şi ceea ce se discută în Coaliţie.

Citește și Olguța Vasilescu: „Consultăm membrii PSD înainte de a decide dacă rămânem la guvernare”

Editor : A.C.