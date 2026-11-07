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Exclusiv Tanczos Barna: Lumea se schimbă. Încep să am speranțe că UDMR poate să dea un președinte în România

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Donald Trump, semnând un ordin executiv. Sursa foto: Profimedia Images
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Fostul vicepremier Tanczos Barna a declarat în emisiunea „În fața ta”, întrebat despre înfrângerea suferită de MAGA în urma alegerilor din SUA, că „lumea se schimbă cu o viteză atât de mare” încât a ajuns să aibă „speranțe că UDMR poate să dea un președinte în România”. Interviul integral poate fi urmărit sâmbătă, de la ora 14:00, la Digi24. 

Tanczos Barna a vorbit despre rezultatele alegerilor din SUA și despre factorii care au dus la înfrângerea republicanilor.

„Într-adevăr, America s-a schimbat foarte mult din punctul de vedere al comunicării în politică, de când au apărut aceste platforme noi de social media, de când au început aceste declarații foarte tranșante, foarte directe, câteodată nemaivăzute, practic, în politică, lucrurile au luat o altă turnură și rezultatul alegerilor, din punctul meu de vedere personal, este o demonstrație a faptului că nivelul de trai, modul în care trăiesc oamenii, modul în care resimt deciziile politice sunt cele mai importante, importanți factori”, a declarat senatorul UDMR.

„Este cel mai important factor în momentul luării deciziei de vot, se va întâmpla la fel și în România, și în Ungaria se va întâmpla, probabil, la fel. Și în Germania este aceeași tensiune, Polonia sau vedem tensiuni și în Franța. În Italia, cetățeanul traduce tot ce vede pe sticlă sau pe social media, prin experiența proprie.

Am o viață mai liniștită, da sau nu? Am un nivel de trai mai bun sau nu? Copiii mei au o perspectivă mai bună sau nu? Eu, ca părinte, eu, ca pensionar, de exemplu, am o stabilitate sau nu și, în funcție de aceste lucruri, o să vină rezultatul de la alegeri. (...) Aceștia au fost, probabil factorii care au determinat votul în SUA”, a completat el.

Întrebat dacă  s-a terminat cu MAGA după valul albastru, Tanczos Barna a răspuns:

„Cred că da. Și trebuie să îmi reconsider câteodată poziția. Și recunosc, când am impresia că dețin adevărul și greșesc, la un moment dat am zis că o să zboare porcul când o să dăm noi președintele. Și văd că lumea se schimbă cu o viteză atât de mare, încât încep să am speranțe că în România, UDMR poate să dea un președinte și lucrurile se pot așeza și în America și peste tot. În ciuda aparențelor, este foarte ciudat ce se întâmplă în America și, coroborat cu ce se întâmplă și în Europa cu această forfotă, trăim vremuri interesante”. 

Americanii au votat marți în alegerile de la jumătatea mandatului, un scrutin crucial pentru ultimii doi ani ai președinției lui Trump. Republicanii au pierdut controlul atât asupra Camerei Reprezentanților, cât și asupra Senatului.

Rezultatul reprezintă un eșec major pentru Trump, care transformase alegerile de la jumătatea mandatului într-un referendum asupra politicilor sale. Având în vedere că democrații vor controla ambele camere ale Congresului, capacitatea sa de a-și impune agenda politică va fi semnificativ slăbită.

Într-un interviu pentru New York Times, Trump a declarat că este „absolut dispus să accepte aceste rezultate” și pregătit să colaboreze cu democrații. „Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu ei. Probabil vom găsi o soluție”, a spus el.

 

Editor : C.L.B.

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