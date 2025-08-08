Live TV

Tanczos Barna: Ministerul Mediului mai are 2 miliarde de euro disponibile prin PNRR. „1,7 miliarde s-au dus pe apa sâmbetei”

Data publicării:
Tanczos Barna
Tanczos Barna, ministrul Finanțelor / Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Vicepremierul Tanczos Barna, fost ministru al Mediului, spune că Ministerul Mediului a pierdut finanţări în valoare de aproape 1,7 miliarde de euro prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. El arată că, în condiţiile în care instituţii precum Apele Române au ratat deja toate proiectele propuse spre finanţare prin PNRR, entităţile care au proiecte în derulare trebuie să se concentreze asupra acelora care pot fi finalizate la termen.

”Din păcate, Apele Române au pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, au pierdut, practic, tot ce era prevăzut. (...) În acelaşi timp, Ministerul Mediului a coborât de la 3,7 miliarde de euro disponibile prin PNRR la debutul PNRR-ului, la două miliarde, 1,7 miliarde aproape s-au dus, practic, pe apa sâmbetei. Trebuie să ne concentrăm pe proiectele care pot fi finanţate”, a afirmat Tanczos Barna, într-o conferinţă de presă susţinută, vineri, la Oradea.

El a subliniat că ”nu este adevărat că nu se poate” ca fondurile europene să fie accesate de către autorităţile române.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
Zelensky,,Putin,,Trump,And,Europe
2
Răsturnare de situație. Donald Trump, despre condiția pentru summitul cu Vladimir Putin...
politist
3
O bucureșteancă a aruncat din greșeală un document la gunoi. Polițiștii l-au găsit și au...
masini pe o autostrada din germania
4
Șofer prins cu 320 km/h, o viteză de aproape trei ori mai mare decât limita impusă, pe o...
Crimă Bucea
5
Momentul în care un civil din Bucea este executat în stradă de către ruși. Urmează...
”Regina Elveției”, decizie neașteptată: s-a aflat totul
Digi Sport
”Regina Elveției”, decizie neașteptată: s-a aflat totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
pension
Surse: Guvernul nu aprobă azi modificările la Pilonul 2 de pensii...
nicusor dan
Nicușor Dan readuce 7 judecători în sistem, dar valul de pensionări...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD.
Grindeanu convoacă liderii PSD, după ce USR s-a opus doliului...
clotilde armand
Clotilde Armand, după ce PSD a anunțat ședință pentru evaluarea...
Ultimele știri
Donald Tusk susține că o pauză în războiul din Ucraina ar putea fi aproape: „Există anumite semnale”
Cristian Păun despre modificările la Pilonul 2 de pensii: „E normal să nu poată fi retrasă toată suma o dată.” Explicația economistului
Vânturile violente din Grecia au blocat în porturi feriboturile care merg în cele mai populare insule căutate de turiști
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Premierul grec Kyriakos Mitsotakis. Foto: Profimedia
Premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, blochează ancheta privind miniștrii implicați în frauda masivă cu fonduri agricole ale UE
ID209410_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Raul Pop a fost desemnat în funcția de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
diana buzoianu
Buzoianu, răspuns pentru Romsilva: „Toate ministerele au probleme cu PNRR. Conducerea regiei și parlamentarii AUR se înțeleg ca frații”
sigla romsilva
Romsilva acuză Ministerul Mediului că pune în pericol proiecte asumate prin PNRR
conract stampila la notar
Taxarea proprietăților în funcție de valoarea de piață. Tanczos Barna: „Lucrăm la un nou sistem pornind de la evaluările notarilor”
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Plină din 9 august este Luna Sturion. Aduce revelații transformatoare și iubire profundă pentru 2 zodii
Cancan
Meteorologii Accuweather, avertisment pentru bucureșteni: Nu ieșiți din case în aceste 3 zile
Fanatik.ro
Cu cât au crescut cheltuielile lunare ale unei familii, la o săptămână de la majorarea TVA. Scumpiri majore
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
A dispărut în urmă cu mai bine de 20 de ani, iar de abia acum autoritățile au găsit prima pistă. Cazul...
Adevărul
Bonusuri generoase pentru „tăcere”. Cât câștigă cu adevărat magistrații: unii au sporuri suprapuse pentru...
Playtech
Restructurări în instituțiile publice. Mii de bugetari riscă să rămână pe drumuri.. Ce angajați riscă să-și...
Digi FM
Ce conțineau pachetele date de pomană la înmormântarea lui Ion Iliescu. Bucate de post, conform tradiției
Digi Sport
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală...
Pro FM
Mădălina Ghenea, apariție răvășitoare de ziua ei. Și-a sărbătorit aniversarea pe plajă, în costum de baie
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
Măsurile de austeritate ne-au distras atenția de la taxele locale. Cât va crește impozitul pe locuință
Newsweek
Pensiile unei categorii de români cresc cu mii de lei de anul viitor. S-au făcut plăți de 7 miliarde
Digi FM
O femeie din Iași, doctor în fizică cuantică, acuzată de vecini că-i terorizează: "Înjură, izbește, aruncă...
Digi World
5 alimente și băuturi consumate zilnic, care îți pot afecta sănătatea pe termen lung. Aparent inofensive, dar...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Grecia. Turiștii, terifiați de un mistreț în timp ce înotau în largul unei insule...
Film Now
Sharon Stone, despre momentul tensionat cu Robert De Niro în timpul filmărilor la „Casino”: „Știe cum să te...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”