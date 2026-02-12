Live TV

Tanczos Barna: Nu cred că este momentul acum să ieşim de la guvernare. Ne-ar ajuta un pic de încredere reciprocă în coaliţie

Tanczos Barna
Tanczos Barna

Vicepremierul Tanczos Barna spune că nu este momentul acum ca UDMR să iasă de la guvernare. El mai spune că e nevoie de „un pic de linişte şi un pic de încredere reciprocă în interiorul coaliţiei”, cu mai puține dispute.

„Nu pot să spun că s-a pus problema ieşirii ( de la guvernare, nr). Cu siguranţă, într-o perioadă complicată din punct de vedere guvernamental sau din punct de vedere decizii guvernamentale, este destul de greu să duci această povară, din punct de vedere politic. În momentul în care ne-am asumat această guvernare, cel puţin în vară, ştiam care este situaţia. În decembrie 2024, când am ajuns la Ministerul de Finanţe, ministru, lucrurile stăteau altfel. Am avut impresia că lucrurile stau mai bine, am aflat după vreo săptămână-două că lucrurile nu stau bine deloc, dar, în momentul de faţă, suntem convinşi de faptul că experienţa noastră, puterea noastră politică, este de folos în cadrul arcului guvernamental şi putem să ajutăm şi comunitatea maghiară, cel mai eficient, din această poziţie”, a spus Tanczos Barna la Europa FM, potrivit News.ro.

„Fiecare partid câteodată îşi face analize, dar nu cred că este momentul acum să ieşim de la guvernare, în niciun caz. Trebuie să ducem această povară creată de guvernări precedente”, a adăugat el.

Vicepremierul UDMR a subliniat că „anul 2024 a fost un an electoral în care, din păcate, a urcat la peste 9% deficitul, cu majorările salariale, pensiile calculate de două ori, cu investiţii foarte mari”.

„Nu pot să zic că a plecat cineva cu banii din ţară. Banii s-au întors la cetăţeni, s-au întors în infrastructură, dar e ca în situaţia în care o familie încearcă să ţină doi copii la facultate şi să şi construiască două case, în acelaşi timp. E imposibil. Pentru majoritatea oamenilor şi pentru majoritatea ţărilor este imposibil ca, într-o perioadă foarte scurtă, să antameze atâtea cheltuieli. Şi s-a şi văzut, s-a întins coada la maxim. Mă bucur că, în ianuarie anul trecut am reuşit să salvăm situaţia, am reuşit să convingem agenţiile de rating că putem să redresăm economia şi bugetul României, am reuşit să convingem Comisia că nu este nevoie de suspendarea fondurilor, şi am revenit în făgaş de încredere, din punct de vedere internaţional. Acum, trebuie să rezolvăm problema şi la noi acasă, şi aici ne-ar ajuta foarte mult un pic de linişte şi un pic de încredere reciprocă în interiorul coaliţiei şi mai puţine dispute, să nu folosesc alte cuvinte”, a subliniat Tanczos Barna.

Despre PSD, vicepremierul UDMR a afirmat că „este în coaliţie şi este la putere, fără doar şi poate”.

„Influenţează deciziile guvernamentale, deciziile din coaliţie, formulează şi foarte multe critici în spaţiul public, lucru care nu pot să spun că ajută. Noi nu lucrăm aşa. Noi, dacă suntem într-o coaliţie, nu ne vedeţi criticându-ne colegii în public. Încercăm să spunem tot ce avem de spus în coaliţie. Dacă am stabilit ceva în coaliţie, nu vedeţi declaraţii disonante sau de altă natură decât cele ce am spus în coaliţie. Dacă avem ceva de obiectat, solicităm în coaliţie, solicităm în public. Avem acum această solicitare cu privire la această posibilitate de a mai modifica impozitele între marja de minim şi maxim, pentru a mai atenua creşterile acolo unde se poate, dar, în schimb, nu aţi văzut în ultima perioadă nici în ultimul an nici o ieşire în decor a UDMR-ului”, a precizat el.

