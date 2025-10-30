Live TV

Exclusiv Tanczos Barna: „Nu cred că între Grindeanu și Bolojan există o problemă personală. Fiecare politician ajuns la acest nivel are orgolii”

sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Prezent în studioul Digi24, vicepremierul Tanczos Barna a comentat relația dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, între care au existat în ultima perioadă multe dispute.

Întrebat dacă între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan există o problemă personală, Tanczos Barna a spus că nu crede așa ceva.

„Nu. În mod clar, nu. Nu, pentru că au avut discuții profunde, aprofundate, punctuale, aplicate, decizii luate. Nu cred că există o problemă personală. Situația în momentul de față este mult afectată de campania electorală din București, de deciziile cu privire la campania electorală și de data alegerilor. Domnul Gridian a avut o propunere în coaliție, s-a decis practic o altă variantă n-a fost 30 noiembrie, cei 7 decembrie. Nu e un capăt de țară și nu cred că este o problemă personală iremediabilă.

Întrebat despre declarațiile, tot mai dese în ultima vreme, în care Sorin Grindeanu vorbește despre Orgoliul lui Ilie Bolojan, Barna crede că „fiecare politician care ajunge la acest nivel are orgoliu personal, pentru că a făcut un drum în carieră, a ajuns președintele Camerei Deputaților, a ajuns premierul României, a ajuns ministru, a ajuns președintele țării, deci are ceva în traistă, cum se spune. A făcut ceva în viață și are în spate o susținere a unui partid, a sute de mii de votanți, a sute de mii de alegători, a patru partide, a unei coaliții. Deci, cu siguranță există și orgolii personale și niciunul dintre noi nu este fericit dacă toate propunerile li se resping. Nimănui nu-i convine ca de fiecared dată să fie trimis la colț, stai acolo că tu nu ai nicio propunere. Da, sunt și chestiuni de orgoliu, dar nu atât de mari încât să nu găsim noi o cale.”

