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Tanczos Barna nu exclude un guvern format din PSD și AUR. „E imposibil să acceptăm o majoritate cu AUR”

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - PARLAMENT - VOT SI DEZBATERE - MOTIUNI DE CENZURA -
Tanczos Barna. Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Tanczos Barna: Sunt foarte mulţi în PSD care susţin că singura variantă e colaborarea cu AUR 

Vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a declarat, miercuri seară, că „este imposibil” ca UDMR să accepte formarea unei majorități în Parlament împreună cu AUR, iar aproape orice altă variantă poate fi luată în calcul. Acesta vede că o coalizare PSD-AUR se conturează tot mai mult, și nu exclude ca aceste două forțe politice să formeze un guvern. 

„Ne uităm la acele declarații pe care le-au făcut unii cu privire la liniile de demarcație, cum nu vor face majorități. Prima dată a fost o negociere în secret, care după aceea s-a aflat că a avut loc atunci când guvernul Veștea a fost propus și s-a încercat învestirea. Atunci mulți n-au recunoscut. Da, a existat o negociere concretă în Parlament pentru învestirea acelui guvern. Acum avem deja pasul următor, o evoluție a acestui lucru - o coaliție formală, scrisă, semnată de aceste forțe politice. Nu exclud să ducă către un guvern PSD-AUR, pentru că dacă asta este linia pe care se merge, probabil se ajunge acolo”, a spus Tanczos Barna. 

Liderul din UDMR spune că „compromisul mai mic” ar putea fi un acord între PNL și PSD sau un compromis între PNL și alte formațiuni, sau PSD-USR. 

„Cu siguranță, compromisul cel mai mare este să acceptăm noi o majoritate împreună cu AUR. Acesta este cel mai greu compromis posibil...e imposibil. Eu cred că orice altceva este posibil pentru a asigura o guvernare pentru această țară”, afirmă Tanczos Barna.

El a exclus inclusiv ideea desprinderii unui grup din AUR care să susţină un guvern, Tanczos arătând că nu ar accepta susţinerea unui grup care „mâine nu mai este AUR şi poimâine este iarăşi AUR”.  

„Nu e soluţie pentru noi. Suntem în politică de atâta timp, ştim exact ce înseamnă, cum lupul îşi schimbă părul, dar năravul ba.  (...) În primul şi în primul rând, ar trebui să vedem un premier, să ştim în jurul cărui partid, în jurul cărei persoane se conturează această majoritate. Am discutat, nu e un secret, ieri, mai multe variante la şedinţa grupurilor reunite. Neavând o nominalizare, nu am luat nicio decizie, dar, încă o dată, suntem dispuşi să susţinem aproape orice combinaţie între partide, între formaţiunile politice, cu excepţia variantei în care şi AUR face parte din acea majoritate”, a explicat Tanczos. 

El consideră că varianta unui premier tehnocrat „e o variantă posibilă, pe lângă varianta Siegfried Mureşan, care încă este pe masă, nu a fost refuzată, nu a fost acceptată”. 

Tanczos a menţionat că ar fi mai facil de realizat un guvern în jurul PNL, decât în jurul PSD, având în vedere aritmetica parlamentară, însă nu exclude votul dat de UDMR pentru un guvern minoritar PSD, dar fără AUR.  

„Am putea susţine, de exemplu, o variantă de guvern minoritar teoretic, dacă se strâng suficiente voturi, fără AUR, pentru a instala un guvern condus de PSD. Este o variantă. Nu neapărat, nu avem o problemă să intrăm în opoziţie, chiar nu avem absolut nicio problemă să intrăm în opoziţie, dacă lucrurile merg într-o anumită direcţie. (...) Responsabilitatea de a da un guvern astăzi este una extraordinar de importantă. Dacă vedem că putem să ajutăm formarea unui guvern, chiar dacă este minoritar, cu siguranţă vom fi acolo ca să se formeze acel guvern, ca să se învestească acel guvern, ca să ieşim din această situaţie total atipică şi neproductivă de guvern interimar şi mai departe vedem pe proiecte, pe proiecte de legi, pe iniţiative, pe politici publice concrete, care vor fi susţinte şi care nu. Acolo negocierile deja se duc punctual pe nişte chestiuni care unele vor fi votate, altele nu, de UDMR”, a detaliat reprezentantul formaţiunii maghiare. 

Tanczos Barna: Sunt foarte mulţi în PSD care susţin că singura variantă e colaborarea cu AUR 

El a afirmat că „nu e un secret” faptul că „foarte mulţi” dintre politicienii cu funcţii din PSD susţin că singura variantă pentru PSD este colaborarea cu AUR. 

„Nu e un secret. Sunt foarte mulţi în PSD, politicieni, deputaţi, senatori, care susţin că singura variantă pentru PSD este colaborarea cu AUR. Sunt alţii care spun: nu, niciodată, pentru că este o colaborare foarte periculoasă pentru PSD”, a spus vicepremierul interimar. 

El a subliniat că formaţiunea maghiară nu vrea să interfereze cu discuţiile dintre cele două formaţiuni politice.

Editor : Alexandru Costea

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