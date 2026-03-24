Exclusiv Tanczos Barna: Nu știe nimeni pe planetă cât va dura războiul. Trebuie să facem planuri pe termen scurt, mediu și lung

tanczos barna
Tanczos Barna. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
„Presiunea este uriașă la nivelul Uniunii Europene” „Ar fi neserios să spun acum că mâine, poimâine se rezolvă toate”

Tanczos Barna a vorbit la Digi24 despre măsurile pe care trebuie să le aibă în vedere România, în contextul crizei energetice actuale. Vicepremierul spune că Guvernul trebuie să își facă planuri pe termen scurt, mediu și lung, pentru că nu se știe cât va dura războiul din orientul Mijociu.

„Nu cred că știe cineva pe această planetă când se va termina războiul. Planurile se fac pe termen lung, pe termen scurt, pe termen mediu. Pe termen scurt, cea mai importantă este decizia de mâine (măsuri de stopare a creșterii prețurilor la carburanți - n.red.). Pe termen mediu, trebuie să vedem până la sfârșitul anului cum reușim să echilibrăm în buget aceste efecte. Pe de o parte inflaționiste, care generează reducere de consum, teoretic o creștere de încasări la bugetul de stat, pentru că au crescut prețurile. Dacă inflația nu poate fi stăpânită, mixul energetic trebuie regândit și trebuie să găsim alternative, rute diversificate, să vedem dacă mai găsim materie primă pe termen lung pentru industria de procesare. Avem industrii oprite, capacități oprite din cauza sancțiunilor împotriva Rusiei. Ce facem cu ele? Trebuie negociate cu America, cu ceilalți parteneri din Europa” a spus Tanczos Barna la Digi24.

„Presiunea este uriașă la nivelul Uniunii Europene”

„Să vedem ce face Europa în această situație, pentru că presiunea este uriașă la nivelul Uniunii Europene. Ok, sancționăm Rusia, sancționăm tot ce trebuie să sancționăm, dar la un moment dat ajungem într-o penurie de resurse energetice. Ce facem? Toate aceste lucruri trebuie discutate pe termen lung. Cu siguranță și Uniunea Europeană, și Statele Unite, și Marea Britanie o să caute soluții, pentru că altfel nu ieșim din această criză”, a subliniat vicepremierul.

Întrebat cum simte starea de spirit a românilor, vicepremierul a spus că „e o tensiune care pe de o parte a fost generată de creșterile de impozit. La începutul anului, când lucrurile au început să se liniștească, a venit ordonanța prin care s-au reintrodus anumite reduceri, anumite scutiri, a venit războiul, deci vin avalanșă peste societatea din România, probleme care unele depind de noi, altele sunt independente de noi”.

„Ar fi neserios să spun acum că mâine, poimâine se rezolvă toate”

„Investițiile care sunt preconizate a fi finanțate și ajutate prin pachetul de relansare pot aduce un nou avânt economic și ele, dacă se aprobă într-o lună, două luni de zile, primele pachete de ajutoare de stat, de împrumuturi, credite cu dobândă subvenționată, de domenii care sunt strategice și pot primi un sprijin, un imbold din partea statului, pot veni cu o noutate, cu ceva, un aer proaspăt în economie.

„Ar fi neserios să spun acum că mâine, poimâine se rezolvă toate, și că optimismul este peste tot și că lucrurile se rezolvă și intră în făgașul normal. Nu depind multe dintre ele de noi. Trebuie să fim cumpătați, trebuie să fim în dialog permanent cu partenerii noștri noștri externi, trebuie să găsim soluții și trebuie să fim flexibili”, a conchis Tanczos Barna.

