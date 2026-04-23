Vicepremierul Tanczos Barna a declarat pentru Digi24 că un guvern minoritar se va confrunta cu o moţiune de cenzură, iar acesta va fi primul test care va arăta dacă opoziţia poate să răstoarne Executivul. Tanczos Barna a subliniat că este foarte dificil de strâns voturile necesare pentru ca un guvern să fie demis prin moţiune.

„În perioada acestui interimat, la un moment dat, o să apară cu siguranţă o moţiune de cenzură şi o să fie primul test pentru opoziţie dacă poate să dea jos guvernul minoritar. De obicei este mult mai greu să strângi voturile pentru moţiunea de cenzură ca să treacă, pentru că Guvernul care este în funcţie mai are câteva pârghii să mai convingă câţiva parlamentari să nu voteze, din diferite motive, o moţiune de cenzură. Când trebuie să instalezi un guvern, acolo lucrurile se schimbă radical. Acolo trebuie să vină partidele, în principiu cu o susţinere formală declarată, să formeze coaliţie şi de obicei după aceea începe numărarea voturilor care se mai ciugulesc. E complicat”, a declarat Tanczos Barna, joi seară, la Digi24.



În cazul în care Guvernul va cădea, nu va fi nominalizat un reprezentant al PSD sau AUR pentru formarea unui nou Guvern, este de părere Tanczos Barna.



„Avem certitudine că nu o să fie nominalizat nici de la PSD, nici de la AUR, o persoană care ar propune o coaliţie PSD-AUR. Cu siguranţă. Sunt sigur sută la sută că nici PSD nu doreşte o asemenea coaliţie în momentul de faţă. Rămâne varianta unei reaşezări a coaliţiei actuale în acest format de patru - PSD, PNL, USR, UDMR sau rămâne varianta unui guvern minoritar unde cineva, un tehnocrat, un politician, un preşedinte de partid spune: am certitudinea că partidele mele plus câteva voturi adunate din Parlament pot forma o majoritate”, a explicat Tanczos Barna, precizând că acel preşedinte de partid poate fi chiar Ilie Bolojan.

Editor : A.P.