Exclusiv Tanczos Barna: O să apară cu siguranţă o moţiune de cenzură şi o să fie primul test pentru opoziţie. Este greu să strângi voturile

Data publicării:
Tánczos Barna
Tanczos Barna. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat pentru Digi24 că un guvern minoritar se va confrunta cu o moţiune de cenzură, iar acesta va fi primul test care va arăta dacă opoziţia poate să răstoarne Executivul. Tanczos Barna a subliniat că este foarte dificil de strâns voturile necesare pentru ca un guvern să fie demis prin moţiune.

„În perioada acestui interimat, la un moment dat, o să apară cu siguranţă o moţiune de cenzură şi o să fie primul test pentru opoziţie dacă poate să dea jos guvernul minoritar. De obicei este mult mai greu să strângi voturile pentru moţiunea de cenzură ca să treacă, pentru că Guvernul care este în funcţie mai are câteva pârghii să mai convingă câţiva parlamentari să nu voteze, din diferite motive, o moţiune de cenzură. Când trebuie să instalezi un guvern, acolo lucrurile se schimbă radical. Acolo trebuie să vină partidele, în principiu cu o susţinere formală declarată, să formeze coaliţie şi de obicei după aceea începe numărarea voturilor care se mai ciugulesc. E complicat”, a declarat Tanczos Barna, joi seară, la Digi24.

În cazul în care Guvernul va cădea, nu va fi nominalizat un reprezentant al PSD sau AUR pentru formarea unui nou Guvern, este de părere Tanczos Barna.

„Avem certitudine că nu o să fie nominalizat nici de la PSD, nici de la AUR, o persoană care ar propune o coaliţie PSD-AUR. Cu siguranţă. Sunt sigur sută la sută că nici PSD nu doreşte o asemenea coaliţie în momentul de faţă. Rămâne varianta unei reaşezări a coaliţiei actuale în acest format de patru - PSD, PNL, USR, UDMR sau rămâne varianta unui guvern minoritar unde cineva, un tehnocrat, un politician, un preşedinte de partid spune: am certitudinea că partidele mele plus câteva voturi adunate din Parlament pot forma o majoritate”, a explicat Tanczos Barna, precizând că acel preşedinte de partid poate fi chiar Ilie Bolojan.

Top Citite
Screenshot 2026-04-22 at 14.57.01
1
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței...
Echipamente auto obligatorii. Inquam Photos George Calin
2
Echipamente auto obligatorii în 2026: Amenzi pentru șoferii care circulă cu trusa...
Ghennadi Ziuganov la o manifestatie
3
Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție...
ilie bolojan
4
„De ce rămâne Bolojan premier, indiferent de ce face PSD." Un lider PNL explică...
INSTANT_CONSULTARI_PNL_90_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie...
”Noi avem un președinte idiot!”. Ion Țiriac nu a mai suportat: ”I-am spus-o în fața a 600 de oameni”
Digi Sport
”Noi avem un președinte idiot!”. Ion Țiriac nu a mai suportat: ”I-am spus-o în fața a 600 de oameni”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Tanczos Barna, ministrul Finanțelor.
Tanczos Barna explică în ce situație ar refuza să facă parte din noul Guvern: „E o linie roșie pentru UDMR”
Romanian Government, Cabinet Meeting on the budget for 2025, Bucharest, Romania - 01 Feb 2025
Tanczos Barna, după demisia lui Florin Barbu de la Agricultură: E un minister greu, la care e mult de muncă
Sedinta de guvern 23 aprilie
Demisiile miniștrilor PSD și propunerile pentru interimate au fost înregistrate la Administrația Prezidențială
Sorin Grindeanu.
Consilier BNR: Cu greu ar fi putut găsi PSD un moment mai nenorocit pentru a risca un haos de proporții în România
Darryl Nirenberg FB
SUA „urmăresc foarte îndeaproape” criza politică din România, susține ambasadorul american la București
Recomandările redacţiei
nicusor dan face declaratii
Prima declarație a lui Nicușor Dan după demisiile miniștrilor PSD...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
”Ştiu că ar fi frumos”. Lia Olguţa Vasilescu neagă că ar fi cerut...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
Ultimele informații despre starea de sănătate a lui Mojtaba Khamenei...
European Council President Antonio Costa speaks during a press conference
Antonio Costa: Există o singură cale pentru Europa în fața crizei...
Ultimele știri
Un nou capitol în relaţia cu SUA. Oana Țoiu: Parteneriatul e mai puternic atunci când investim în tinerii noştri
Universitatea Craiova a învins Dinamo și va juca finala Cupei României cu Universitatea Cluj
Ce spune Papa Leon al XIV-lea despre măsura Papei Francisc de a oferi binecuvântări cuplurilor de acelaşi sex
Citește mai multe
