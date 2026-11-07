Senatorul UDMR Tanczos Barna a fost întrebat, în cadrul emisiunii „În Fața Ta” la Digi24, despre o posibilă coabitare între PSD și AUR, în contextul în care Guvernul va avea nevoie de o majoritate în Parlament pentru a trece bugetul de stat pe 2027. Interviul integral poate fi urmărit sâmbătă, de la ora 14:00, la Digi24.

„Sper din tot sufletul să nu se ajungă la o coabitare cu AUR. Noi am votat acest Guvern tocmai pentru a nu împinge Partidul Social Democrat în brațele AUR. Și, până la urmă, soluția propusă de domnul Kelemen Hunor, acel acord cu premierul, și nu între partide, a făcut posibilă și susținerea din partea colegilor din PNL. Eu mi-aș dori să excludem definitiv orice coabitare PSD-AUR, pentru că ar aduce în mod indirect la masa discuțiilor și de către un partid nefrecventabil în continuare, și am văzut în ultimele zile ce se întâmplă, ce înseamnă AUR în Parlamentul României. Ar însemna ca, din umbră, fără o asumare a răspunderii, AUR să contribuie la deciziile guvernamentale, ceea ce iarăși este inacceptabil din punctul meu de vedere, și ar putea să însemne începutul unei perioade mult prea lungi de colaborare PSD-AUR”, a declarat Tanczos Barna la Digi24.

„Eu sunt convins că nici colegii din PSD nu își doresc sau sunt foarte puțini care își doresc o colaborare cu AUR și că asta este garanția democrației adevărate în România. Orice creștere și consolidare a AUR înseamnă automat o descreștere a democrației în România”, a mai afirmat liderul UDMR.

Editor : B.P.