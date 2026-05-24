Tanczos Barna: Programul SAFE ar putea fi aprobat săptămâna viitoare în Parlament dacă există un acord politic

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat duminică, la Digi24, că programul SAFE ar putea fi aprobat săptămâna viitoare în Parlament dacă există un acord politic. El a precizat că nu a participat la negocierile SAFE, dar crede că nu erau alte variante decât cele aprobate sau prezentate.

„SAFE-ul cred că săptămâna viitoare, cu un acord politic în Parlament, poate fi aprobat. Este nevoie, fără doar şi poate, dincolo de toate discuţiile care au avut loc, cine cu cine a negociat, ce a negociat, cum s-au făcut înţelegerile”, a declarat Tanczos Barna.

El a fost întrebat despre acuzaţiile de trafic de influenţă aduse în spaţiul public premierului Ilie Bolojan sau vicepremierului Oana Gheorghiu.

„Eu sincer nu cred. Opţiunile sunt foarte, foarte limitate. Eu am fost la primele şedinţe ale miniştrilor finanţelor când s-a pornit SAFE-ul în ianuarie, februarie anul trecut. De atunci, mesajul este foarte clar: tehnologie europeană, armament european pentru o armată europeană.

Cât se poate de concentrate toate eforturile pe tehnologie, pe companii, pe înţelegeri, pe parteneriate europene între state membre. Din acest punct de vedere, când s-a făcut lista companiilor care sunt capabile să producă tehnologie la cel mai înalt nivel mondial, este o listă scurtă. Şi de acolo s-au ales cele mai bune combinaţii. Nu am participat la negocierile SAFE, dar nu cred că aveau alte variante decât cele pe care le-au aprobat sau le-au prezentat”, a afirmat Tanczos Barna.

Joi, comisarul european pentru buget, Piotr Serafin, a semnat acordul de finanțare pentru România în cadrul programului SAFE, prin care țara noastră va primi 16,68 miliarde de euro pentru apărare și industria de armament.

Fondurile sunt destinate investițiilor în apărare, infrastructură strategică și consolidării industriei europene de profil. Instrumentul SAFE permite statelor membre să contracteze împrumuturi în condiții avantajoase pentru proiecte de securitate și apărare.

Pentru România, finanțarea vizează proiecte de înzestrare militară, tehnologie, infrastructură asociată și investiții cu relevanță strategică. Din total, aproximativ 4,2 miliarde de euro sunt alocate infrastructurii de transport rutier de interes național, iar restul proiectelor sunt destinate domeniului apărării și securității.

Citește mai mult AICI

Editor : C.L.B.