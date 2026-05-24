Live TV

Tanczos Barna: Programul SAFE ar putea fi aprobat săptămâna viitoare în Parlament dacă există un acord politic

Data actualizării: Data publicării:
Armata română
Foto: Profimedia

Vicepremierul  Tanczos Barna a declarat duminică, la Digi24, că programul SAFE ar putea fi aprobat săptămâna viitoare în Parlament dacă există un acord politic. El a precizat că nu a participat la negocierile SAFE, dar crede că nu erau alte variante decât cele aprobate sau prezentate.

„SAFE-ul cred că săptămâna viitoare, cu un acord politic în Parlament, poate fi aprobat. Este nevoie, fără doar şi poate, dincolo de toate discuţiile care au avut loc, cine cu cine a negociat, ce a negociat, cum s-au făcut înţelegerile”, a declarat Tanczos Barna.

El a fost întrebat despre acuzaţiile de trafic de influenţă aduse în spaţiul public premierului Ilie Bolojan sau vicepremierului Oana Gheorghiu.

„Eu sincer nu cred. Opţiunile sunt foarte, foarte limitate. Eu am fost la primele şedinţe ale miniştrilor finanţelor când s-a pornit SAFE-ul în ianuarie, februarie anul trecut. De atunci, mesajul este foarte clar: tehnologie europeană, armament european pentru o armată europeană.

Cât se poate de concentrate toate eforturile pe tehnologie, pe companii, pe înţelegeri, pe parteneriate europene între state membre. Din acest punct de vedere, când s-a făcut lista companiilor care sunt capabile să producă tehnologie la cel mai înalt nivel mondial, este o listă scurtă. Şi de acolo s-au ales cele mai bune combinaţii. Nu am participat la negocierile SAFE, dar nu cred că aveau alte variante decât cele pe care le-au aprobat sau le-au prezentat”, a afirmat Tanczos Barna.

Joi, comisarul european pentru buget, Piotr Serafin, a semnat acordul de finanțare pentru România în cadrul programului SAFE, prin care țara noastră va primi 16,68 miliarde de euro pentru apărare și industria de armament.

Fondurile sunt destinate investițiilor în apărare, infrastructură strategică și consolidării industriei europene de profil. Instrumentul SAFE permite statelor membre să contracteze împrumuturi în condiții avantajoase pentru proiecte de securitate și apărare.

Pentru România, finanțarea vizează proiecte de înzestrare militară, tehnologie, infrastructură asociată și investiții cu relevanță strategică. Din total, aproximativ 4,2 miliarde de euro sunt alocate infrastructurii de transport rutier de interes național, iar restul proiectelor sunt destinate domeniului apărării și securității.

Citește mai mult AICI

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
vladimir putin
1
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete...
aeronava easyjet
2
Un zbor EasyJet din Egipt către Marea Britanie a aterizat de urgență la Roma după ce un...
Dover Kent, UK. 25th Jan, 2022. Dover Ken UK 25th January 2022 Long queues of lorries heading to the Port of Dover. Drivers face long delays heading across the English Channel due to staff at the Port struggling with new customs forms that were introduced
3
Bruxellesul a respins cererea Marii Britanii de se reintegra în piața unică europeană...
Vechimea în muncă online. Foto Getty Images
4
Cum verifici online vechimea în muncă. Procedura prin care afli dacă toate perioadele...
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma.
5
Thuma, atac la Bolojan: „Liderii liberali care au construit România știau că un loc se...
MAI a intervenit și s-a aflat adevărul din spatele imaginilor cu ”dezastrul provocat de ucraineni în București”
Digi Sport
MAI a intervenit și s-a aflat adevărul din spatele imaginilor cu ”dezastrul provocat de ucraineni în București”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_DECLARATII_SIMION_MOTUNE_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Tanczos Barna acuză AUR că a adus „influență rusă în politica românească”: „A susţinut mişcări anti-europene”
Tanczos Barna
Tanczos Barna: „Alegerile anticipate rămân doar o soluție teoretică”. Care este principalul motiv
ministrul Mediului, Tanczos Barna face declaratii
Ce ar face UDMR dacă un alt partid i-ar cere schimbarea președintelui formațiunii. Răspunsul lui Tanczos Barna
tanczos barna la o sedinta
Tanczos Barna: Tehnocrația în România nu a adus lucruri foarte bune. Dar este una dintre soluții la criza politică
safe
Cum va funcționa platforma SAFE care va conecta operatorii economici cu firmele românești de apărare
Recomandările redacţiei
79th Cannes Film Festival - Winners Photocall
Cristian Mungiu critică lipsa de sprijin pentru filmul românesc...
Ilie Bolojan, împreună cu Cătălin Predoiu şi Alexandru Nazare, la videoconferinţa cu prefecţii.
Bolojan le cere prefecților să adune urgent date despre stadiul real...
Donald Trump
Donald Trump ridică miza negocierilor cu Iranul: „Acordul depinde în...
France Cannes 2026 Awards Ceremony
Cristian Mungiu a adus în România trofeul Palme d'Or: „Avem șanse la...
Ultimele știri
Un ucrainean aflat de aproape o săptămână în Munţii Maramureșului, recuperat de poliţişti de frontieră şi salvamontişti
Netanyahu invocă garanții primite din partea lui Trump. Președintele SUA ar fi promis „desființarea totală” a programul nuclear iranian
Un bărbat şi o femeie au murit, după ce mașina în care se aflau a fost lovită de tren într-un cartier din Oradea
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea are 26 de ani, el 60, iar regulile din căsnicia lor i-au pus pe gânduri pe mulți: "Unii consideră asta...
Cancan
Prognoză iunie 2026 | Meteorologii Accuweather anunță o primă lună de vară de… iarnă în România
Fanatik.ro
Și-a înșelat soția, iar acum are parte de un nou eșec. Ce se întâmplă în viața celebrului milionar
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Zeljko Kopic, discuție cu Mihai Stoica la FCSB – FC Botoșani. A venit în Ghencea să spioneze adversara din...
Adevărul
„Nebunia progresează”. Moment de neputință la Kremlin: Putin a fost pus în dificultate în fața ofițerilor săi
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primește ca primar al Craiovei
Digi FM
Au împlinit 75 de ani de căsnicie și au dezvăluit secretul relației perfecte. Replica savuroasă a soțului a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru: descoperirea care schimbă totul, după ce ”meciul anului” s-a încheiat cu un scandal uriaș
Pro FM
Loredana Groza, criticată dur de fani după o transformare provocatoare: „Fel de fel de maimuțăreli!”
Film Now
Prima imagine din „The Resurrection of the Christ”. Mel Gibson: E mai mult decât un film, este misiunea mea...
Adevarul
Povestea fabuloasă a aventurierului Constantin Catemir. A fost mercenar, gardă de corp, ucigaș plătit și domn...
Newsweek
Pensia medie a crescut cu 29 lei de la Marea Recalculare. Cheltuielile lunare sunt cu 620 lei mai mari
Digi FM
Cea mai dură reacție după victoria lui Cristian Mungiu la Cannes: „Festivalul a greșit”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Ea e Quadzilla, găina cu patru picioare care a cucerit internetul: „Este șefa curții”
Film Now
Salma Hayek și soțul miliardar, relaxare pe Mediterană, după ce au găzduit o gală de lux la Cannes. Actriță...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...