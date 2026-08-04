Tanczos Barna: S-a format o majoritate ciudată pentru legea ANI. E inadmisibil să facem amendamente cu țintă la o persoană

Legea ANI, adoptată luni de Camera Deputaţilor şi aflată pe ordinea de zi a sesiunea extraordinare a Senatului, care e Cameră decizională, a devenit „un concurs de mesaje politice şi mai puţin un act de legiferare bine gândit”, a declarat marți, la RFI, vicepremierul Tanczos Barna. „E inadmisibil să facem legi pe persoane fizice”, mai declară senatorul UDMR.

Legea ANI a trecut luni de Camera Deputaţilor, într-o formă controversată. Documentul se va aplica retroactiv, în sensul că demnitarii declaraţi deja definitiv incompatibili sau în conflict de interese îşi pierd mandatul. E vorba de un amendament PSD, susţinut de AUR, care l-ar putea viza direct pe primarul Timişoarei, Dominic Fritz, preşedinte USR.

Apoi, un amendament AUR votat de PSD arată că partenerii de viaţă ai demnitarilor trebuie să-şi declare şi ei averea, situaţie în care s-ar putea regăsi inclusiv partenera preşedintelui Nicuşor Dan Mirabela Grădinaru.

Legea a trecut cu 184 de voturi „pentru”, aparţinând în principal AUR şi PSD, 2 „împotrivă”, 16 abţineri, iar 68 de deputaţi au fost prezenţi dar nu au votat. Legea se află marţi pe ordinea de zi a Senatului.

Vicepremierul Tanczos Barna, care e şi senator UDMR, se arată rezervat: „A devenit un concurs de mesaje politice şi mai puţin un act de legiferare bine gândit. Desigur, sunt elemente care sunt pe placul publicului, sunt elemente care sună bine, dar trebuie avute în vedere prevederile constituţionale şi prevederile hotărârilor CCR”.

Senatorul UDMR spune că nu poate accepta o lege care vizează o persoană anume: „Nu sunt jurist şi nu ştiu dacă este retroactiv sau nu. Este o majoritate care s-a format, o majoritate mai ciudată. Este inadmisibil să facem legi pe persoane fizice, adică să facem amendamente cu ţintă clară la o persoană. N-aş putea să accept aşa ceva şi sper să nu fie cazul nici în amendamentele acestea”.

Tanczos Barna precizează că legea ANI ar putea ajunge la Curtea Constituţională, care o poate „curăţa”: „În orice variantă ar trece, dacă sunt elemente de neconstituţionalitate, sigur ajunge la CCR şi avem filtre şi plase de siguranţă care pot curăţa actul normativ de elemente neconstituţionale”.

Editor : C.L.B.