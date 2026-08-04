Live TV

Tanczos Barna: S-a format o majoritate ciudată pentru legea ANI. E inadmisibil să facem amendamente cu țintă la o persoană

Data publicării:
Tánczos Barna
Tanczos Barna. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Legea ANI, adoptată luni de Camera Deputaţilor şi aflată pe ordinea de zi a sesiunea extraordinare a Senatului, care e Cameră decizională, a devenit „un concurs de mesaje politice şi mai puţin un act de legiferare bine gândit”, a declarat marți, la RFI, vicepremierul Tanczos Barna. „E inadmisibil să facem legi pe persoane fizice”, mai declară senatorul UDMR.

Legea ANI a trecut luni de Camera Deputaţilor, într-o formă controversată. Documentul se va aplica retroactiv, în sensul că demnitarii declaraţi deja definitiv incompatibili sau în conflict de interese îşi pierd mandatul. E vorba de un amendament PSD, susţinut de AUR, care l-ar putea viza direct pe primarul Timişoarei, Dominic Fritz, preşedinte USR.

Apoi, un amendament AUR votat de PSD arată că partenerii de viaţă ai demnitarilor trebuie să-şi declare şi ei averea, situaţie în care s-ar putea regăsi inclusiv partenera preşedintelui Nicuşor Dan Mirabela Grădinaru.

Legea a trecut cu 184 de voturi „pentru”, aparţinând în principal AUR şi PSD, 2 „împotrivă”, 16 abţineri, iar 68 de deputaţi au fost prezenţi dar nu au votat. Legea se află marţi pe ordinea de zi a Senatului.

Vicepremierul Tanczos Barna, care e şi senator UDMR, se arată rezervat: „A devenit un concurs de mesaje politice şi mai puţin un act de legiferare bine gândit. Desigur, sunt elemente care sunt pe placul publicului, sunt elemente care sună bine, dar trebuie avute în vedere prevederile constituţionale şi prevederile hotărârilor CCR”.

Senatorul UDMR spune că nu poate accepta o lege care vizează o persoană anume: „Nu sunt jurist şi nu ştiu dacă este retroactiv sau nu. Este o majoritate care s-a format, o majoritate mai ciudată. Este inadmisibil să facem legi pe persoane fizice, adică să facem amendamente cu ţintă clară la o persoană. N-aş putea să accept aşa ceva şi sper să nu fie cazul nici în amendamentele acestea”.

Tanczos Barna precizează că legea ANI ar putea ajunge la Curtea Constituţională, care o poate „curăţa”: „În orice variantă ar trece, dacă sunt elemente de neconstituţionalitate, sigur ajunge la CCR şi avem filtre şi plase de siguranţă care pot curăţa actul normativ de elemente neconstituţionale”.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ODAmaD00NDAmaGFzaD1mNjBmYmJlMmE1MGY5YTUwNTczMmVlZGIyNGMyNmI2Mg==.thumb
1
O țară NATO a introdus începând de azi serviciul militar obligatoriu de 11 luni
Talibani
2
Anchetă în Republica Moldova: nu se știe cine a invitat şi cine a acordat vize unei...
Depozitul Wildberries din Krasnodar, lovit de drone ucrainene.
3
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai...
Pintea_Paul-Ciprian senator
4
Senatorul Paul Pintea a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General...
Vulcanul Etna a erupt din nou. Foto: Profimedia
5
Cele mai mari catastrofe de pe Pământ par să urmeze un misterios ciclu de 27 de milioane...
Ianis Hagi a refuzat un salariu de 1.000.000 de euro/an și se pregătește de transfer în TOP 5!
Digi Sport
Ianis Hagi a refuzat un salariu de 1.000.000 de euro/an și se pregătește de transfer în TOP 5!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sorin grindeanu parlament
Băsescu, despre amendamentul PSD la legea ANI: „Și un absolvent de liceu le spunea că e neconstituţional”
diana stoica usr
USR depune plângere penală după apariția unui amendament în legea ANI fără votul Comisiei juridice
BUCURESTI - PARLAMENT - VOT SI DEZBATERE - MOTIUNI DE CENZURA -
După ajutoarele pentru bovine și suine, Tánczos Barna anunță un nou pachet de sprijin pentru crescătorii de ovine
sigla psd
PSD publică votul pe Legea ANI: Coaliţia PNL-USR-AUR e gata să sacrifice bani din PNRR ca să-l salveze pe Fritz
BUCURESTI - PROTEST - CRESCATORI OVINE - CAPRINE - 30 IUL 2026
După protestul oierilor, Guvernul promite o decizie rapidă privind conducerea ANSVSA
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
„Nu anticipăm probleme”. Ilie Bolojan anunță care este situația la...
gheorghita vlad si marius lazurca la pentagon
Consilierul pe securitate națională de la Cotroceni și șeful Armatei...
profimedia-1082312885
Ucraina vrea să lanseze o aşa-numită Iniţiativă Carpatică, din care...
Centrala nucleară de la Cernavodă.
Cât mai poate funcționa Unitatea 2 de la Cernavodă. Romeo Urjan...
Ultimele știri
Sebastian Stan a devenit tată. Iubita actorului originar din Constanța, Annabelle Wallis, a născut primul copil al cuplului
Scandalul vizitei talibanilor în Republica Moldova ia amploare. Primele măsuri anunțate de premierul Vasile Tofan
Patru angajaţi ai Penitenciarului Giurgiu au fost reţinuţi după ce un deţinut bătut a intrat în stop cardio-respirator
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Am cinci tumori la axilă. Una în piept. Am aflat că mi s-a dus la oase". Alina Pușcău, în lacrimi după un...
Cancan
Alina Pușcău are 5 tumori. Olga Barcari a amuțit când a aflat diagnosticul: 'Are nevoie de iubire'
Fanatik.ro
Ruptură totală la FCSB între cel mai bun jucător din lot și antrenor. Revolta lui Tănase: „Am refuzat...
editiadedimineata.ro
Franța expulzează o fostă directoare RT France, acuzată că a răspândit dezinformare pro-Kremlin
Fanatik.ro
Ce transfer! Universitatea Craiova dă o super lovitură: fundaşul central a fost vândut pe o sumă total...
Adevărul
Valerii Zalujnîi, fostul comandant șef al armatei ucrainene, explică de ce Ucraina nu va adera niciodată la...
Playtech
Cât economisești dacă mergi cu 110 km/h în loc de 130 km/h. Diferența reală de bani și de timp
Digi FM
Detalii din spatele ușilor închise: unde fac nunta Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez. Ceremonia...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Transformare fizică spectaculoasă pentru Lamine Yamal: imaginea care a ”rupt” internetul
Pro FM
Adevăratul motiv pentru care Ariana Grande se retrage din lumina reflectoarelor. Mama ei i-a transmis un...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sebastian Stan a devenit tată. Annabelle Wallis, iubita actorului originar din Constanța, a născut primul...
Adevarul
Doliu în Bănie! A murit fostul jucător și antrenor al Universității Craiova. El l-a convins pe Ion Oblemenco...
Newsweek
De ce simbolul farmaciilor și al medicinei este un șarpe încolăcit? Care este legătura cu Grecia antică?
Digi FM
Două bilete, un noroc incredibil. Un bărbat a câștigat aproape 500.000 de dolari în câteva minute
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Poate am dus obsesia pentru longevitate prea departe". Bryan Johnson, omul care dă milioane pentru a învinge...
Digi Animal World
Momentul în care un crocodil uriaș se apropie de două modele în timpul unei ședințe foto. Ce a pățit animalul...
Film Now
Reușită istorică la box office-ul nord american: Noul „Spider-Man” spulberă recordul „Avengers: Endgame”...
UTV
Spike și Livia Eftimie s-au împăcat. Cum au fost surprinși pe o plajă din Grecia, după despărțire