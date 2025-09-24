Live TV

Exclusiv Tanczos Barna speră ca CCR să ia o decizie „înțeleaptă” privind pensiile magistraților: „Legea e rezonabilă”

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat miercuri, în emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24, că speră ca judecătorii CCR să ia o decizie înțeleaptă privind reforma pensiilor speciale. El spune că, deși înțelege contraargumentele venite din partea Ministerului de Justiție, legea care modifică sistemul de pensii pentru magistraţi este una „rezonabilă”.

„Sunt măsuri care trebuie luate, sunt măsuri care au fost propuse de Guvern, asumate în Parlament şi acum sunt pe masa judecătorilor, o instituție independentă, care este deasupra tuturor, practic, este forul suprem care trebuie să stabilească în asemenea situaţii verdictul final, un verdict care nu poate fi comentat, trebuie acceptat şi trebuie implementat. Eu sper că şi de data aceasta o să aibă suficientă înţelepciune această instituție să ia o decizie bună pentru ţară”, a afirmat Tanczos Barna. 

„Trebuie să găsim echilibru și acesta este cea mai mare provocare, să găsești acel echilibru care trece și de o Curte Constituțională care spune da, în sistemul actual ești sau cel propus de guvern ieși la pensie cu zece ani mai târziu, practic trebuie să lucrezi în loc de 25 de ani, 35 de ani în câmpul muncii și după aceea să nu ai pensie mai mare decât 70% din salariul net sau venitul net. Este o chestiune rezonabilă, spun eu și spune toată Coaliția, și spune și primul ministru și sper ca această decizie până la urmă să închidă pentru următoarele decenii această problemă, această controversă”, a adaugă Tanczos Barna.

Întrebat care crede că e aşteptarea societăţii privind problema inechităţii în cazul pensiilor speciale pentru magistrați, el a răspuns: „Eu cred că dacă cineva ar face acuma un sondaj de opinie, lucrurile ar fi cu o majoritate covârșitoare pentru a găsi această soluție de echitate socială. Înțeleg și contraargumentele care vin din partea Ministerului public, care vin din partea sistemului de justiție, că nu poți de azi pe mâine să zdruncini un sistem care este extrem de important, necesar, trebuie să fie un stabil, trebuie să aibă o perspectivă de carieră, o perspectivă de pensionare cei care lucrează în acest sistem, pentru că au foarte multe limitări.

Nu pot face una, două, trei, zece chestiuni care sunt la îndemâna oricărui cetățean de rând în sistemul public, în sistemul de justiție ești foarte restricționat, limitat în a face anumite, în a desfășura anumite activități, practic ai interzis la tot în afară de job-ul pe care îl ai. Și în asemenea condiții toate țările civilizate au pensii speciale, nu este formularea cea corectă, dar hai să zicem cum sunt, nu sunt bazate pe contributivitate”, a mai spus el.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care Curtea Constituțională a amânat pentru data de 8 octombrie o decizie asupra reformei pensiilor magistraților. 

 

