Exclusiv Tanczos Barna spune că „lucrurile nu merg bine” în coaliția de guvernare. Ce sincope a găsit și ce spune despre relația cu președintele

Ceremonia depunerii juramantului de investitura de catre reprezentantii guvernului coalitiei PSD-PNL-USR-UDMR - Minoritati condus de Ilie Bolojan, la Palatul Cotroceni, 23 iunie 2025. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Vicepremierul din partea UDMR, Tanczos Barna, a comentat miercuri, 20 august, într-o intervenție la Digi24, pe tema tensiunilor din coaliția de guvernare, dar și relația dintre președintele Nicușor Dan și reprezentanții Guvernului. „Lucrurile nu merg bine în momentul de față”, a spus Tanczos Barna, referitor la coaliția de guvernare, dar a punctat că se poate „reveni pe un făgaș normal”.

În intervenția pe care a avut-o miercuri, 20 august, la Digi24, vicepremierul UDMR, Tanczos Barna, a fost întrebat dacă el consideră că „totul merge bine” în ceea ce privește relația celor patru partide (PSD, USR, PNL și UDMR) care formează în prezent coaliția de guvernare.

„Nu, nu merge. Lucrurile nu merg bine în momentul de față, dar pot fi așezate pe un făgaș normal. Nu este o funcționare normlă, dacă timp de 3 săptămâni nu avem ședință de coaliție, dar putem reveni pe un făgaș normal”, a declarat Tanczos Barna, la Digi24.

În opinia vicepremierului, lipsa dialogului dintre reprezentanții coaliției este principala problemă în acest moment.

„Lipsește dialogul pe fiecare element al pachetului, dar acest lucru poate fi remediat foarte ușor. Pentru dialog ai nevoie de ambele părți, din ambele părți trebuie să existe un dialog mai profund și o analiză mai detaliată. Toate trebuie discutate în coaliție, există canale de comunicare, chiar dacă nu e ședință, avem acces la informații, putem să ne exprimăm punctul de vedere. Nu este corect ca membrii coaliției să afle din presă care sunt unele elemente din pachet”, a adăugat vicepremierul UDMR, Tanczos Barna.

Tanczos Barna a mai fost întrebat dacă relația dintre Guvern și președintele Nicușor Dan este una normală.

„Cu siguranță, este o perioadă de concedii, nu pot să îi reproșez nici măcar președintelui Nicușor Dan, că după această campanie electorală care pentru el a durat un an, are câteva zile de concediu. A fost alături de Guvern când s-a negociat coaliția și programul de guvernare. Echipa dânsului, consilierii, sunt implicați în pregătirea pachetelor de măsuri care astăzi sunt pe masa Guvernului, nu văd nicio sincopă”, a fost răspunsul acestuia.

