Tanczos Barna a declarat, miercuri seară la Digi24, că a fost făcută o tăiere cu 20% a subvenției pentru partide. Vicepremierul a adăugat că a exista o discuție în coaliție pentru a mai fi reduse sumele pentru formațiunile politice cu 10 sau 15%.

„Am făcut deja o reducere la începutul anului, când am propus eu bugetul Guvernului, coaliției. Atunci am făcut o reducere de... ar trebui să spun procentul că nu mai țin minte exact. Dar am făcut o reducere de 20%, pentru că 2024 a fost un an electoral și din start am redus. După aceea am avut o discuție în coaliție și vor fi reduse aceste sume cu încă 10 sau 15%”, a explicat Tanczos Barna, întrebat dacă a exista o decizie în coaliție de a fi redusă subvenția pentru partide, miercuri seară la Digi24.

Chestionat când se va întâmpla această diminuare a sumelor pentru partide, dacă în bugetul pentru 2026, vicepremierul a replicat că în „bugetul pe 2025 deja este cu această reducere”.

„N-am văzut rectificarea. Nu știu dacă vine anul acesta încă o reducere de plus 15%, dar cu siguranță în 2026 vor fi aplicate și alte reduceri pentru aceste sume”, a completat el.

Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că subvențiile pentru partide ar trebui să fie tăiate cu 10%, pentru că toată lumea trebuie să participe la acest efort național de reducere a cheltuielilor statutului, inclusiv formațiunile politice. „Sunt convins că nu ar fi o catastrofă”, a adăugat premierul.

Chestionat dacă măsura se va regăsi această tăiere în rectificarea bugetară, șeful Guvernului a răspuns: „Veți vedea datele în propunerea care va fi publicată cel mai târziu vineri”.

