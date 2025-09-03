Live TV

Tanczos Barna: Sunt multe instituţii care s-au obişnuit să își cheltuie banii în primele 7, 8 luni şi să întindă mâna la rectificare

tanczos barna la o sedinta
Tanczos Barna. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat, miercuri seară, că sunt foarte multe instituţii care se obişnuiseră să îşi cheltuie bugetul în primele şapte-opt luni şi apoi să ceară bani la rectificare, dar a adăugat că acum nu se va întâpla acest lucru. El a anunţat că 2025 este primul an când nu vor mai primi alţi bani la rectificare şi trebuie să se descurce prin reaşezarea sumelor în interiorul bugetului pe care îl au.

Vicepremierul Tanczos Barna a fost întrebat,  miercuri, la Antena 3, care este adevărul despre situaţia bugetară a României.

„În 2024, în decembrie, când am preluat postul de ministru al Finanţelor, după trei, patru zile, şi după ce am închis practic anul, pentru că a fost în preajma sărbătorilor această preluare de mandat, a fost foarte clar că în 2025, fără măsuri de reducere a cheltuielilor, nu se poate. Pentru că fiecare minister, fiecare ministru, până atunci a tot angajat, nu personal ministru, dar instituţiile sub ordine a ministerului. Au tot crescut cheltuielile de personal, au tot crescut cheltuielile de funcţionare. Şi când am făcut bugetul la majoritatea ministerelor am prevăzut din ianuarie o reducere cu 5% a cheltuielilor de personal şi de funcţionare”, a afirmat Tanczos Barna, potrivit News.ro.

El a adăugat că multe ministere nu au respectat această decizie.

„Foarte multe ministere timp de luni de zile n-au mişcat niciun deget. Şi odată cu trecerea timpului, presiunea a crescut pe lunile care au rămas. Dacă nu ai făcut o reducere de 5% în februarie, ar trebui să faci mai mult în martie - decembrie, în perioada rămasă. Dacă nu ai făcut în primele 5 luni, trebuie să faci dublu în cele 4 luni rămase, dacă nu ai facut de la începutul anului. Deci este nevoie de măsuri ferme de oprire a hemoragiei. Pentru că fiecare minister a cheltuit  în neştire până atunci”, a mai declarat vicepremierul Tanzcos Barna.

El a explicat că abia în aprilie-mai s-a înregistrat o oprire a angajărilor la stat.

„Numărul angajaţilor a tot crescut. Abia undeva în luna aprilie-mai am văzut o primă oprire. (...) A trebuit să oprim creşterea numărului de persoane care sunt angajate la stat. Şi acest lucru s-a întâmplat, acum variaţia este undeva de ordinul sutelor de persoane la un număr total de 1.300.000 de angajaţi, dar măcar s-a oprit. Cheltuielile totale cu salariile si cu personalul pe lună sunt de 14 miliarde. Această suma trebuie să înceapă să scadă. Probabil primele semne se vor vedea în septembrie”, a mai afirmat Tanczos Barna.

El a precizat că multe instituţii se obişnuiseră să termine bugetul în primele şapte, opt luni şi apoi să ceară bani la rectificare, dar acum nu se va mai întâmpla aşa.

„Sunt foarte multe instituţii care s-au obişnuit să-şi cheltuie toţi banii în primele şapte-opt luni, să vină rectificarea, să întindă mâna iarăşi, mai vrem bani, că ni s-au terminat banii. Păi, nu mai merge. Şi o să fie primul an când nu mai merge şi o să fie primul an, 2025, când nu o să mai primească prin rectificare alţi bani. Şi atunci trebuie să se descurce prin reaşezarea sumelor în interiorul bugetului pe care îl au. Va fi un an fără precedent, dar în sfârşit se face ordine şi se face bugetul aşa cum trebuie la începutul anului şi fiecare trebuie sa se descurce cu banii pe care îi are de la un început”, a transmis vicepremierul Tanczos Barna.

Editor : Liviu Cojan

