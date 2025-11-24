Prezent în studioul Digi24, vicepremierul Tanczos Barna a confirmat că data-limită la care trebuie trimise către Bruxelles modificările legii pensionării magistraților, 28 noiembrie, există și nu este doar o invenție a guvernului cum afirmase vicepreședintele CSM.

Cred că avizul CSM o să vină repede. Nu se vor aștepta cele 30 de zile. Nu mă aștept la un alt dispozitiv. Au fost discuții atât la nivelul guvernului, cât și în discuțiile directe între președintele Camerei, domnului Grindeanu și reprezentanții magistraților. Au fost discuții și la nivelul Cotroceniului, discuții coordonate, modernate, de domnul președinte Nicușor Dan. Lucrurile nu s-au lămurit acolo. Eu cel puțin mă aștept la un aviz negativ. Procedura mergem mai departe să vedem care va fi finalitatea”, a explicat Barna.

„Este în pericol ziua de 28 sau mai precis banii, cele 230 de milioane de euro. Suntem foarte aproape de acea acel termen limită și nu avem nicio șansă ca legea să apară în monitorul oficial până atunci, ceea ce înseamnă că va fi o interpretare a regulii și a sancțiunii din partea Comisiei Europene. Dacă o să vadă angajamentul ferm și ulterior apare în monitor o asemenea prevedere legală, mai avem o șansă, teoretică, dar practic avem acest risc real de a pierde cele 230 de milioane de euro, bani europeni care vin gratis. Și în spatele acestei sume sunt zeci, sute, poate mii de proiecte mici pentru spitale, școli, UAT-uri, primării, universități, ministere. Banii care ar trebui ar fi trebuit să intre în economia națională și care ar fi trebuit să finanțeze asemenea proiecte”.

Întrebat despre ce a susținut vicepreședintele CSM, Claudiu-Constantin Sandu, la Digi24, și anume că ziua de 28 nu există ca termen-limită, Tanczos Barna, a precizat că această dată nu e o exagerare a guvernului.

„Mai mult decât atâta Ministerul Finanțelor a fost informat și săptămâna trecută și acum 2 săptămâni că regula pentru data de 28 noiembrie se va aplica cu strictețe și că, astfel,Comisia Europeană urmărește realizare a acestui jalon. Termenul există, este real, riscul de a pierde banii există”, a comentat Barna.

