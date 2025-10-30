Live TV

Tánczos Barna vine azi la Digi24 de la ora 21:00

Vicepremierul Tánczos Barna vine azi la Digi24 să discute despre reformele blocate în Coaliție, reducerea efectivelor militare americane de la baza Mihail Kogălniceanu și ce s-a schimbat în cei 10 ani trecuți de la tragedia #Colectiv. El va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu la „Jurnalul de Seară”.

Coaliția la guvernare e în blocaj în privința celor mai importante reforme pe care le propune premierul Ilie Bolojan, referitoare la pensiile magistraților și reducerea personalului din administrația locală și centrală. Ce șanse mai sunt ca aceste măsuri să fie adoptate la timp, astfel încât România să nu piardă importante fonduri europene? Ce autorități știau despre retragerea a 600 de soldați americani din România și ce au făcut să schimbe decizia administrației Trump? Cum ar trebui rezolvată problema proprietății apartamentelor care vor fi reconstruite după explozia din Rahova? Vicepremierul Tánczos Barna va răspunde acestor întrebări l Digi24 de a ora 21:00.

