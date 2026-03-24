Live TV

Tanczos Barna: Vom fi într-o situaţie energetică total diferită atunci când pornim proiectul Neptun Deep

Data publicării:
An aerial view of Transocean Barents, an oil platform passing through the Bosporus in Istanbul
Platforma Transocean Barents va efectua exploatarea gazelor în perimetrul Neptun Deep. Foto: Profimedia

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că România va fi într-o altă situaţie energetică când va începe proiectul Neptun Deep şi vor fi exportate cantităţi importante de gaz.

„E greu să schimbi acum, pentru că electricitatea se produce. Şi avem această discuţie cu minerii pe stradă, unde electricitatea produsă în aceste centrale pe cărbune e atât de scumpă, încât debalansează tot mixul energetic şi preţurile autohtone. O să fim într-o altă situaţie în momentul în care porneşte Neptun Deep, în momentul când pornesc marile centrale care sunt în construcţie acum şi se fac investiţii de miliarde de euro acolo. Vom fi într-o situaţie total diferită când reuşim să exportăm cantităţi mari de gaz“, a declarat vicepremierul Tanczos Barna marți seară la Digi24.

El a afirmat că România va ajunge cel mai mare producător de gaz din Europa, iar din acel moment lucrurile vor sta altfel.

„O tranziţie la electricitate şi la maşini electrice e o tranziţie scumpă şi durează. A încercat Europa să o facă foarte repede, până în 2035, cu metode greşite şi cu grabă, fără să se ia în considerare suportabilitatea sau nivelul la care este pregătită industria. Nu a luat Europa în considerare China şi importul de maşini fără precedent şi electrice, şi clasice, cu motoare de ardere internă, din China“, a mai spus Tanczos Barna, potrivit News.ro.

Potrivit acestuia, pierde viteză industria din Germania şi Franţa, iar România este de asemenea afectată, pentru că „suntem furnizori de piese şi de subansamble componente pentru industria auto“.

„Deci lucrurile nu pot fi grăbite, nu s-a pregătit nimeni. Nici China, nici India, nici Pakistanul, nici Japonia, nici America nu erau pregătite pentru crize de genul acesta. Toată lumea este afectată“, a adăugat Tanczos Barna.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dacian ciolos la parlament
1
Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel...
Angela Similea
2
Angela Similea: Nu mi s-a cerut acordul de folosire a piesei „Casa mea” în clipul...
Submarin iranian
3
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia. Unul tocmai a fost...
Scumpire caburanti
4
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților. Ministrul Energiei...
soldați din armata finlandeză
5
Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară și va...
Dezastru! Era titular la naționala României și a spus "DA" unui transfer istoric. N-a mai jucat de cinci luni
Digi Sport
Dezastru! Era titular la naționala României și a spus "DA" unui transfer istoric. N-a mai jucat de cinci luni
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Tanczos Barna, ministrul Finanțelor.
Tanczos Barna, despre retragerea UDMR de la guvernare: „Când spunem că ieșim, a doua zi am ieșit”
tanczos barna
Tanczos Barna: Nu știe nimeni pe planetă cât va dura războiul. Trebuie să facem planuri pe termen scurt, mediu și lung
SEDINTA DE GUVERN
Tanczos Barna: Scopul ordonanței privind carburanții este să nu mai crească prețurile timp de trei săptămâni
FED INVITAT VICEPREMIER REDACTIE ORA 21 241125_28009
Viceprim-ministrul Tanczos Barna vine azi la Digi24
nicusor dan alfred stern (1)
Nicușor Dan: Proiectul Neptun Deep avansează conform graficului. Primele gaze din Marea Neagră ar urma să fie livrate în 2027
Recomandările redacţiei
INSTANT_COALITIE_BUGET_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan: România ar putea participa la misiuni de deminare în...
ilie bolojan la masa din sedinta de guvern
Când va fi adoptată ordonanţa privind situaţia de criză pe piaţa...
Ilie Bolojan.
Bolojan afirmă că „rămâne de văzut” dacă actuala coaliţie se va...
Crown Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Saudi Arabia's Prime Minister, chaired the Saudi Cabinet meeting held in Jeddah,
Prințul saudit Mohammed bin Salman face presiuni asupra lui Donald...
Ultimele știri
Turcia-România, barajul pentru CM 2026. Ionuț Radu a ajuns în țară: „Sunt bine”
Curtea Supremă a Braziliei i-a dat voie lui Jair Bolsonaro să iasă temporar din închisoare
Germania îşi retrage din Polonia avioanele de tip Eurofighter şi cei aproximativ 150 de tehnicieni
Citește mai multe
