Tăriceanu anunță că nu votează Legea carantinei: Mă îngrijorează criza de sănătate, dar soluția nu este să umble la libertățile noastre

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, anunță într-un mesaj pe Facebook că nu va vota legea privind carantina și izolarea, în Senat, pentru că prin votul său „orice funcționar sau politruc PNL-ist ar putea dispune de libertatea și de drepturile noastre”. În mesajul său, Tăriceanu vorbește despre „internarea cu forța” pe care o compară cu un arest preventiv.

„Recunosc, am încercat să găsesc motive să votez legea carantinei trimisă de Guvern la Parlament! Am sperat că modificările din comisiile juridice o vor face mai…votabilă! Din păcate, legea trimisă la Parlament de un guvern (considerat) liberal a fost scrisă atât de strâmb și de periculos, încât nu au putut fi făcute minuni!

Mi-am dorit să o votez mai ales pentru a nu le mai lăsa lui Iohannis și 'Guvernului Meu' prilejul să-i mintă pe români și să folosească drept scuză pentru incompetența lor manipularea preferată cum că Parlamentul e cel care stă în calea luptei cu virusul. Dar nu am putut! Nu am putut să accept să ne întoarcem înapoi cu mai mult de 30 de ani. Nu am putut accepta că tot poporul român este considerat apriori unul de inconștienți a cărui preocupare principală este răspândirea virusului în comunitate.